Khách mua đánh giá cao dự án Happy One Central

Tọa lạc tại trung tâm TP Thủ Dầu Một, pháp lý minh bạch cùng nhiều ưu đãi từ chủ đầu tư là lý do dự án Happy One Central thu hút khách hàng từ khi mới ra mắt.

Mua nhà là quyết định quan trọng, do đó khách hàng luôn cân nhắc kỹ lưỡng trước khi xuống tiền. Những khách hàng chọn Happy One Central đều có đánh giá dự án phù hợp cho cả mục đích an cư và đầu tư bởi giá trị nội tại vững vàng, tiềm năng tương lai.

Happy One Central được lòng người mua

Được công bố từ đầu năm 2021, Happy One Central thu hút sự quan tâm của nhà đầu tư bởi nhiều lợi thế cạnh tranh, nổi bật là pháp lý minh bạch.

Là một trong những người đầu tiên sở hữu căn hộ Happy One Central trong ngày dự án ra mắt, chị Hương (Thủ Dầu Một, Bình Dương) chia sẻ: “Chồng và nhiều người quen của tôi làm việc tại khu công nghiệp VSIP II và Sóng Thần. Tôi làm nhân viên văn phòng nên ưu tiên nhà ở gần siêu thị, chợ và trường học để thuận tiện mua sắm cũng như đưa đón con. Chọn căn hộ ở trung tâm Thủ Dầu Một, cuối tuần, gia đình tôi có thể thư giãn ở BigC, AEON Mall hay MM Mega Mall. Đặc biệt, chính sách thanh toán linh hoạt chỉ 1%/tháng”.

Khách hàng hài lòng khi chọn Happy One Central làm nơi an cư, đầu tư.

Không chỉ chị Hương, nhiều khách hàng khác cũng hứng thú và mong muốn sở hữu căn hộ. Chị Thùy Linh (quận 12, TP.HCM) quyết định đầu tư cùng lúc 2 căn hộ tại dự án này. “Đây là một trong số ít sản phẩm có pháp lý rõ ràng, ngân hàng cho vay ưu đãi và có tiềm năng tăng giá. Dự án tọa lạc tại vị trí khá đẹp, trung tâm Thủ Dầu Một, trong khu dân cư sầm uất hiện hữu cùng quy hoạch bài bản, hạ tầng đồng bộ nên khá thuận tiện cho việc kinh doanh, mua bán hoặc cho thuê lại”, chị Linh chia sẻ.

Ngoài ra, chị Linh cũng mua căn hộ Happy One Phú Hòa của Vạn Xuân Group để đầu tư và đang cho thuê. “Tôi có niềm tin về chất lượng sản phẩm mà chủ đầu tư triển khai. Về khả năng sinh lời, tôi khá tự tin bởi thị trường Bình Dương còn nhiều dư địa phát triển. Chọn mua Happy One Central ở thời điểm này, tôi còn nhận nhiều chiết khấu và ưu đãi từ chủ đầu tư”, chị Linh cho biết thêm.

Anh Hoàng (quận Nam Từ Liêm, Hà Nội) cho biết: “Tôi nhận thấy Bình Dương là tỉnh có nhiều khu công nghiệp, người nước ngoài sống và làm việc. Đặc biệt, Thủ Dầu Một là thành phố lâu đời nên đường sá, tiện ích đã hoàn thiện. Tôi quyết định đầu tư 2 căn hộ Happy One Central để khai thác cho thuê hoặc bán khi tăng giá”.

Thị trường Bình Dương nhiều dư địa phát triển

Theo CBRE Việt Nam, thị trường bất động sản căn hộ Bình Dương còn nhiều tiềm năng để phát triển trong thời gian tới. Hiện người mua nhà không quá quan trọng về địa phận khi tốc độ phát triển hạ tầng và kết nối giao thông sẽ giải quyết được bài toán khoảng cách.

Là một trong những thành phố năng động nhất Bình Dương, Thủ Dầu Một được ưu tiên đón nhận các dự án hạ tầng lớn, gia tăng khả năng kết nối và giá trị bất động sản. Trong đó phải kể đến dự án nâng cấp, mở rộng quốc lộ 13, đoạn từ giáp ranh TP.HCM đến Thủ Dầu Một dài khoảng 12,7 km, từ 6 làn xe lên 8 làn xe, với tổng mức đầu tư 1.367 tỷ đồng . Dự án vừa được khởi công.

Thị trường Bình Dương có nhiều dư địa phát triển.

Bên cạnh việc mở rộng quốc lộ 13, nhiều dự án giao thông khác cũng được triển khai liên thông với tuyến đường này để tạo hành lang vận chuyển thông thoáng. Đây là lợi thế lớn không chỉ với Bình Dương mà còn giúp những dự án trong khu vực tăng giá trong thời gian tới.