Khách mang dao lên máy bay, nhân viên an ninh có bị xử lý?

Hành vi mang dao lên máy bay có thể khiến hành khách bị phạt 7-10 triệu đồng. Riêng nhân viên an ninh hàng không, soi chiếu, bị phạt tiền và tước giấy phép hành nghề.

Hình ảnh hành khách cầm dao gọt trái cây trên máy bay lan truyền qua mạng xã hội ngày 18/7 đang được nhiều cơ quan, ngành hàng không vào cuộc xác minh, xử lý. Sự việc thu hút sự chú ý của dư luận cùng nhiều ý kiến về hành vi vi phạm quy định an ninh hàng không nghiêm trọng.

Trao đổi với Zing, luật sư Đỗ Ngọc Thanh, Đoàn Luật sư TP.HCM, cho biết để đảm bảo an toàn cho tất cả hành khách trên chuyến bay, Cục Hàng không có các quy định hành lý xách tay của khách hàng sẽ có tiêu chí kích thước, cân nặng cũng như các vật dụng được phép và cấm mang lên máy bay.

Cụ thể, danh mục đồ vật nguy hiểm bị cấm, hạn chế mang theo người, hành lý lên máy bay gồm dao rọc giấy, dao lam, kéo có phần lưỡi dài trên 6 cm, kìm, cờ lê, mỏ lết, dùi cui hay các vật sắc nhọn có chiều dài đến 10 cm, gậy, cán ô có đầu nhọn kim loại, chân máy ảnh... (theo Quyết định số 1531/QĐ-CHK năm 2017).

Trường hợp mang dao lên tàu bay như trên, hành khách có thể bị xử phạt vi phạm hành chính từ 7 đến 10 triệu đồng (quy định tại Điều 26, Nghị định 162/2018/NĐ-CP).

Hình ảnh vị khách dùng dao gọt trái cây trên máy bay.

Mặt khác, luật sư Đỗ Ngọc Thanh cho rằng việc hành khách mang vật dụng nguy hiểm (dao) lên máy bay trót lọt cũng cần phải làm rõ trách nhiệm của nhân viên an ninh sân bay, bộ phận soi chiếu hành lý.

Theo luật sư Thanh, nếu quá trình điều tra của cơ quan chức năng xác định lỗi của nhân viên an ninh để lọt dao lên máy bay, nhân viên này có thể bị xử phạt vi phạm hành chính thấp nhất là 1-3 triệu đồng.

Trong trường hợp hành vi của nhân viên an ninh có dấu hiệu uy hiếp đến an ninh, an toàn hàng không, mức phạt lên đến 10 triệu đồng. Ngoài ra, nhân viên còn bị xử phạt bổ sung như bị tước quyền sử dụng giấy phép, chứng chỉ hành nghề 1 tháng (quy định tại Điều 16 Nghị định 162/2018/NĐ-CP và 123/2021/NĐ-CP).

Có cùng quan điểm, luật sư Hà Hải, Phó chủ nhiệm Đoàn Luật sư TP.HCM, cho rằng hành vi đưa vật phẩm là dao vào khu vực sân bay trái quy định của vị khách nêu trên là vi phạm, nhưng chưa đến mức bị truy cứu trách nhiệm hình sự. Trường hợp này có thể bị xử phạt hành chính 7-10 triệu đồng.

Về phía ngành hàng không, đại diện cảng hàng không Tân Sơn Nhất cho hay quy trình đánh giá hành vi sẽ được căn cứ đầy đủ, chặt chẽ về nhiệm vụ của máy móc và con người.

Cá nhân, bộ phận phụ trách theo dõi, kiểm tra an ninh hàng không và soi chiếu sẽ chịu trách nhiệm, tùy theo mức độ. "Theo quy định, lỗi này sẽ bị xử lý rất nặng, có thể bị chuyển công tác hoặc sa thải, tùy theo xem xét và quyết định của hội đồng kỷ luật", đại diện Cảng hàng không Tân Sơn Nhất nói với Zing.

Ngày 18/7, đại diện Cục Hàng không cho biết hình ảnh xuất hiện trên chuyến bay VN208 hành trình TP.HCM - Hà Nội lúc 7h58 (ngày 18/7). Thời điểm xảy ra vụ việc, tiếp viên hãng bay đã phát hiện cặp vợ chồng lớn tuổi mang con dao dài khoảng 20 cm gọt trái cây. Tiếp viên này lập biên bản vụ việc bất thường và thu giữ con dao.