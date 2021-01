Khách lấy trộm vàng của cô dâu trong đám cưới

Được mời tới đám cưới, Oanh tranh thủ lúc không có người rồi dùng dao cạy tủ và lấy trộm vàng của cô dâu.

Công an thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh, đang tạm giữ Nguyễn Thị Oanh (29 tuổi, người địa phương) để điều tra về hành vi Trộm cắp tài sản.

Tối 22/1, cảnh sát nhận được tin báo của gia đình chị Đ.T.T.H. (29 tuổi, người địa phương) về việc trong lúc tổ chức đám cưới bị kẻ gian đột nhập vào nhà lấy trộm nhiều tài sản bằng vàng.

Nghi phạm Nguyễn Thị Oanh. Ảnh: CACC.

Công an trích xuất camera an ninh các cửa hàng vàng tại địa phương và nghi vấn Oanh chính là thủ phạm của vụ cướp. Biết bị bại lộ, người phụ nữ đến đồn công an đầu thú.

Theo lời khai ban đầu, Oanh là bạn của cô dâu và được mời đến dự đám cưới. Trong khi gia đình chị H. lo tổ chức tiệc cưới ở bên ngoài, Oanh lẻn vào phòng dùng dao cạy tủ lấy đi 1 vòng kiềng, 1 lắc tay và 3 chiếc nhẫn bằng vàng.

Oanh giữ lại 2 cái nhẫn, số còn lại đem đi bán được 40 triệu. Để tránh bị phát hiện, nghi phạm quay trở lại nhà cô dâu dự tiệc cưới bình thường.