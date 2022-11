Khách khuyết tật thích Trung Quốc, Nhật Bản

Phương tiện giao thông công cộng thuận tiện, hiện đại là yếu tố để nhóm du khách khuyết tật lựa chọn điểm đến.

Tokyo (Nhật Bản) là điểm đến hàng đầu với người khuyết tật. Ảnh: JPT.

The Valuable 500 đã thực hiện cuộc khảo sát với 3.500 người khuyết tật để tìm ra thành phố du lịch tuyệt vời nhất với họ. Tại châu Á, Trung Quốc, Nhật Bản và Singapore là các quốc gia được gọi tên.

Châu Á

Thủ đô Singapore (Singapore) là một trong 3 cái tên nổi bật ở châu Á dành cho du khách khuyết tật. Tỷ lệ dân số già cao là điểm cộng của thành phố này.

"Hơn 95% lối đi dành cho người đi bộ, bến taxi, xe buýt cũng có thể dùng cho người đi xe lăn, người cao tuổi và nhóm người khuyết tật khác. Lối vào các tòa nhà luôn có nhà vệ sinh. Thang máy an toàn và dễ tiếp cận", trích báo cáo của Valuable 500.

Điểm đến khác trong danh sách là Thượng Hải (Trung Quốc). Thành phố này phát triển rất nhanh. Vỉa hè hiện đại, tình trạng khá tốt, phù hợp cho người khuyết tật di chuyển. Cuộc khảo sát cũng chỉ ra 39% người chọn Thượng Hải vì hệ thống giao thông công cộng dễ tiếp cận.

Nhật Bản có hệ thống hỗ trợ người khuyết tật di chuyển tốt. Ảnh: BBC.

Tokyo (Nhật Bản) cũng được yêu thích vì phương tiện giao thông dễ tiếp cận. Đường phố cũng được lát nhiều các tấm "lát nền xúc giác". 74% người được hỏi thích Tokyo vì 2 yếu tố này.

Các tấm lát nền xúc giác rất quan trọng với người đi bộ khiếm thị. Chúng giúp họ nhận biết nguy hiểm và hỗ trợ điều hướng.

"Các đường phố lớn rất tốt. Tuy nhiên, các đường nhỏ hơn lại không có vỉa hè. Người tham gia giao thông bằng xe lăn phải đi chung với xe đạp, ôtô và những người đi bộ khác. Do đó, họ cũng cân nhắc hơn", trích báo cáo.

Mỹ

Mỹ có 3 thành phố được gọi tên là Las Vegas, New York và Orlando. Thành phố New York là lựa chọn hàng đầu của người khuyết tật. Lý do là thành phố này cung cấp cho họ thông tin đầy đủ và cách lên kế hoạch chi tiết cho người khuyết tật.

Cơ sở tìm kiếm dữ liệu của thành phố cũng hữu ích. Bạn có thể lọc được khoảng 1.500 điểm yêu thích với khách du lịch (bao gồm điểm tham quan, bảo tàng, khách sạn và nhà hàng). Các điểm đa số đều cung cấp thông tin cơ bản về khả năng tiếp cận cho du khách.

New York cung cấp nhiều thông tin hữu ích cho nhóm du khách khuyết tật. Ảnh: Socio Tab.

Trong khi đó Orlando thu hút bởi có nhiều không gian vui chơi, giải trí như Walt Disney World, SeaWorld và Universal Studios Florida... Tất cả điểm vui chơi này đều có lối đi thuận tiện và cách biệt cho người khuyết tật.

Châu Âu và châu Úc

Báo cáo chỉ ra Amsterdam (Hà Lan) được yêu thích hơn hẳn những thành phố khác vì có mạng lưới 400 km đường dành cho xe đạp. Người đi xe lăn cũng có thể di chuyển trên mạng lưới này.

"Tại đây, một trong những thành phố thân thiện với xe đạp nhất trên thế giới, bạn còn có thể thuê xe đạp thích hợp cả xe lăn,” trích báo cáo.

Hầu như các điểm tham quan du lịch của thành phố đều không khiến người khuyết tật gặp khó khăn, trừ Nhà Anne Frank và bảo tàng Nhà Rembrandt.

Trong khi đó, Paris (Pháp) là nơi đăng cai Thế vận hội Olympic và Paralympic năm 2024. Điều này tạo động lực cho thành phố thay đổi để hỗ trợ tốt hơn những người khuyết tật.

Thành phố cuối cùng của châu Âu được nhắc đến là London (Anh). Thành phố luôn cam kết hỗ trợ người khuyết tật dễ dàng tiếp cận. Theo CNBC, 57% người được hỏi chọn London vì có tuyến giao thông chất lượng, dễ tiếp cận.

Sydney chú trọng việc hỗ trợ người khuyết tật cảm thấy thoải mái. Ảnh: NSW.

Sydney (Australia) là thành phố cuối cùng trong danh sách. Thành phố này được đánh giá cao về khả năng cung cấp thông tin cho du khách khuyết tật. Phần lớn điểm tham quan tại đây đều có đường đi riêng cho người dùng xe lăn. Các công trình mới và được cải tạo trong thành phố cũng cần đáp ứng tiêu chí này.