Khách hàng tham dự tiệc trà đậm chất Nhật tại Vinhomes Grand Park

Ngoài ra, mỗi phân khu tại đây sở hữu phong cách sống đậm chất nghỉ dưỡng. Sống chậm, an yên, khách hàng có thể tìm tới The Origami; thượng lưu, tinh tế, bạn nên về với The Manhattan; trẻ trung, sôi động là cuộc sống tại The Beverly Solari. Hệ sinh thái Vingroup được biết đến với hệ thống giáo dục Vinschool chất lượng hàng đầu. Tại Vinhomes Grand Park, cư dân được tiếp cận với 12 trường mầm non, 6 trường tiểu học, 4 trường trung học trải đều các phân khu căn hộ và thấp tầng. Sắp tới, Brighton College Vietnam - ngôi trường tư thục hàng đầu Anh quốc với 200 năm lịch sử - sẽ có mặt tại đây.