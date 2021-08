Khách hàng được lợi gì từ chính sách mua nhà hoàn tiền?

Việc chủ đầu tư ra mắt chính sách hoàn tiền, miễn lãi vay, ân hạn nợ gốc… phần nào giúp khách hàng và nhà đầu tư có cơ hội sở hữu căn hộ vừa ý.

Từ đầu năm 2020 đến nay, nhiều chủ đầu tư tung ra các gói ưu đãi cho người mua nhà, trong đó có chính sách hoàn tiền. Nếu tận dụng ưu đãi trợ giá mua nhà trong mùa dịch, khách hàng có thể tiết kiệm vài chục đến hàng trăm triệu đồng.

Tiết kiệm hàng trăm triệu đồng nhờ hoàn tiền

Theo đại diện Tập đoàn BĐS An Gia, đại dịch Covid-19 khiến số lượng giao dịch bất động sản giảm trong mọi phân khúc. Tuy nhiên, khách hàng có nhu cầu mua nhà vẫn tham khảo các dự án phù hợp túi tiền.

Bắt nhịp nhu cầu thị trường, bên cạnh ưu đãi như miễn lãi vay hay ân hạn nợ gốc, An Gia ra mắt chương trình “Mua nhà được cashback” áp dụng cho dự án Westgate tại huyện Bình Chánh, TP.HCM.

Tập đoàn An Gia ra mắt nhiều chính sách hỗ trợ người mua nhà.

Theo đó, khách hàng đăng ký mua căn hộ tại dự án Westgate được hoàn 100 triệu đồng vào tài khoản. “Chính sách này góp phần giúp khách hàng, nhà đầu tư dễ dàng huy động tài chính trong giai đoạn khó khăn”, đại diện An Gia cho biết.

Bên cạnh ưu đãi hoàn tiền, khách hàng được hưởng chính sách thanh toán nhanh cùng chiết khấu lên đến 6%. Đối với khách hàng thân thiết, An Gia hỗ trợ chiết khấu tối đa 4% giá trị căn hộ. Với chương trình này, khi mua căn hộ hai phòng ngủ, hai toilet với giá bán khoảng 2 tỷ đồng , khách hàng có thể hưởng lợi khoảng 300 triệu đồng.

Mặt khác, khách hàng chỉ cần thanh toán trước 15% (tương đương 300 triệu đồng) và có thể trả góp theo tiến độ, đảm bảo đủ 30% khi nhận nhà. Dự kiến, các căn hộ được chủ đầu tư bàn giao vào quý I/2023. Chính sách này giúp các gia đình trẻ có mức thu nhập 30-35 triệu đồng/tháng cùng khoản tích lũy từ 300 triệu đồng dễ dàng sở hữu căn hộ tại trung tâm hành chính Bình Chánh.

Khách hàng cần thanh toán trước 15% giá trị căn hộ.

Trong bối cảnh khó khăn chung, việc các chủ đầu tư, đơn vị phát triển bất động sản ra mắt gói kích cầu phần nào hỗ trợ gánh nặng tài chính cho khách hàng và nhà đầu tư.

Cơ hội để đầu tư BĐS căn hộ

Theo Savills Việt Nam, nguồn cung căn hộ sơ cấp tại TP.HCM trong quý II giảm gần 25% so với quý I và giảm 18% so với cùng kỳ. Dù vậy, mặt bằng giá căn hộ tăng ít nhất 5% so với quý I vì nhu cầu lớn và nguồn cung nhỏ giọt.

Báo cáo của Công ty Chứng khoán KB (KBSV) cho thấy, lãi suất bình quân kỳ hạn một năm tại các ngân hàng thương mại là 5,7%/năm - thấp hơn mức 7%/năm giai đoạn 2017-2019 (trước Covid-19). Đơn vị này dự báo lãi suất tiền gửi tiếp tục duy trì ở mức thấp trong giai đoạn nửa cuối năm 2021 đến 2022. Đây là một trong những lý do thúc đẩy nhà đầu tư đổ tiền vào lĩnh vực bất động sản, khiến giá bán căn hộ tiếp đà tăng trưởng.

Người mua nhà nên tận dụng các gói kích cầu của chủ đầu tư.

Do quỹ đất thu hẹp và thủ tục pháp lý nhiều khó khăn, giá căn hộ tại TP.HCM những năm gần đây có xu hướng tăng. Các dự án tại vùng ven - những nơi có quỹ đất sạch với hạ tầng giao thông hoàn thiện - sẽ thu hút sự quan tâm của người mua.

Với chính sách ưu đãi kích cầu từ các chủ đầu tư, khách hàng có cơ hội sở hữu nhà riêng với mức trả góp hợp lý thay vì mất tiền thuê hàng tháng. Trước khi xuống tiền, người mua nên cân nhắc uy tín của chủ đầu tư, trong đó có vấn đề pháp lý, năng lực tài chính, quản trị rủi ro…