Khách du lịch Nga đổ xô đến Thái Lan

Vắng khách Trung Quốc, ngành du lịch Thái Lan vẫn phục hồi mạnh mẽ nhờ sự bù đắp từ thị trường khách Nga tiềm năng.

Trước Covid-19, khách Nga là một trong những thị trường nguồn hàng đầu của ngành du lịch xứ chùa Vàng. Theo Bangkok Post, kể từ tháng 10, lượng du khách Nga đến Thái Lan tăng đột biến.

Sự tăng trưởng mạnh mẽ kéo theo những mối lo về việc quá tải hàng không. Theo các nhà khai thác vận tải hàng không tại Pattaya, những chuyến bay charter đến sân bay quốc tế U-tapao vẫn chưa hoạt động lại tối đa công suất. Không chỉ vậy, sân bay này cũng đang phải vật lộn để đáp ứng nhu cầu đi lại tăng cao khi công suất hiện chỉ bằng một nửa so với trước năm 2019.

Khách Nga tránh đông ở Pattaya

Thanet Supornsahasrangsi, Chủ tịch Hiệp hội du lịch tỉnh Chonburi, chia sẻ nếu hệ số tải đủ mạnh, tần suất chuyến bay sẽ được tăng lên.

Mùa đông là khoảng thời gian yêu thích của khách du lịch Nga. Họ thường chọn các bãi biển nhiệt đới để trốn thời tiết giá lạnh ở quê hương thời điểm cuối năm. Ông Thanet cho biết những vị khách Nga có thói quen chọn khách sạn 4-5 sao cạnh bờ biển ở Pattaya.

Khách Nga tìm đến các bãi biển ở Thái Lan để tránh đông. Ảnh: Tanyaluk Sakoot.

Theo Chủ tịch hiệp hội du lịch tỉnh Chonburi, khách Nga là là một trong bốn thị trường chính của các nhà khai thác du lịch ở Pattaya, cùng với du khách đến từ Ấn Độ, Hàn Quốc và Việt Nam.

"Còn một thị trường lớn khác là du khách Trung Quốc. Tuy nhiên, nhóm này vẫn đóng băng bởi các biện pháp kiểm dịch Covid-19 nghiêm ngặt", ông Thanet thông tin.

Cũng theo vị chủ tịch, mặc dù vắng bóng khách Trung Quốc, du lịch Thái Lan vẫn phục hồi nhanh chóng bởi nhu cầu nghỉ dưỡng lớn từ khách Nga. Lượng đặt phòng trong tháng 12 và tháng 1 đã tăng lên 80%, nhóm du khách chính là khách Nga.

Hiện tại, một số quốc gia ở châu Âu có quy định hạn chế khách du lịch Nga. Chính vì thế, nhiều người dân nước này chọn đi du lịch đến các quốc gia ở châu Á. Thái Lan là một trong những lựa chọn hàng đầu.

Một trong những lý do khiến xứ chùa Vàng hút khách quốc tế đó là giá phòng khách sạn, resort tại Thái Lan hiện giờ hầu như thấp hơn 30-40% so với trước dịch, do các công ty lữ hành vẫn yêu cầu giá khuyến mại để hâm nóng thị trường.

Ông Thanet nhận định chỉ riêng Pattaya có thể đón khoảng 70.000 lượt khách Nga từ tháng 12 đến tháng 3 năm sau. Điểm đến này được hưởng lợi nhiều từ thủ phủ du lịch Bangkok gần đó. Lượng khách Nga đến Bangkok rất lớn, họ thường chọn tuyến du lịch Bangkok - Pattaya.

Theo Bộ Du lịch và Thể thao Thái Lan, lượng khách Nga đạt mức cao kỷ lục 44.314 trong tháng 10. Mức tăng là 178% so với tháng 9 và 538% so với tháng 7. Ở thời điểm đầu năm, có khoảng 23.760 lượt khách Nga đến xứ chùa Vàng. Tháng 4 có lượng khách đến thấp nhất chỉ khoảng 5.223 lượt. Trong 3 tháng đầu năm 2023, Bộ ước tính có 377.472 lượt khách Nga sẽ đến Thái Lan.

Triển vọng cho thị trường này vẫn tích cực khi các chuyến bay trực tiếp của Nga liên tục được khai thác từ nhiều thành phố đến Bangkok, Phuket và Pattaya thông qua sân bay U-tapao. Ngoài ra, các chuyến bay từ Kazakhstan - nước láng giềng của Nga - cũng tăng đáng kể, đại diện Bộ Du lịch và Thể thao trả lời Bangkok Post.

Phuket cùng hưởng lợi

Bhumikitti Ruktaengam, Chủ tịch cố vấn hiệp hội du lịch Phuket, cho biết tỷ lệ phục hồi của thị trường Nga tại Phuket trong tháng 11 đạt 80% so với năm 2019. Lý do là do có nhiều chuyến bay charter (thuê nguyên chuyến) từ Nga đến Phuket hơn và hãng hàng không quốc gia Nga Aeroflot tăng cường chuyến bay thẳng đến hòn đảo nhiệt đới này.

Thị trấn Patong, Phuket có nhiều hàng quán để tiếng Nga. Ảnh: Andre Malerba.

Xét về tổng lượng khách đến trong thời gian 11 tháng, thị trường Nga đứng thứ hai ở Phuket, cùng với Ấn Độ đứng vị trí thứ nhất và Australia là thị trường đứng vị trí thứ ba.

Ông Bhumikitti cũng thông tin thêm khách du lịch Nga có xu hướng ở lại lâu hơn khi đến thăm Phuket, trung bình 12-15 ngày.

Dựa trên quan sát cá nhân, ông Bhumikitti cho rằng khách du lịch sẵn sàng ở lại lâu hơn vì chi phí sinh hoạt ở Thái Lan tương đương với quê hương của họ, nhất là khi giá năng lượng và giá vé máy bay đang tăng cao.

Lượng khách tăng kéo theo nhu cầu đặt phòng tăng cao. Một số khách sạn quá tải lượng khách đặt trước, nguyên nhân là chỉ có 80% khách sạn ở Phuket mở cửa lại, thói quen du lịch của nhóm khách Nga thay đổi, dẫn đến nguồn cung phòng hạn chế

Bhumikitti cho biết Phuket dự kiến đón 4,7-4,8 triệu lượt khách nước ngoài và 1,5-1,7 triệu lượt khách nội địa trong năm nay. Con số này bằng một nửa tổng số được ghi nhận vào năm 2019.