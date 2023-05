Khách du lịch ba lô sợ con cái bắt chước mình

Từng trải nghiệm sự nguy hiểm khi đi du lịch bụi thời niên thiếu, BM Carroll không muốn hai đứa con của mình cũng có những chuyến đi như vậy.

Du lịch ba lô đem lại nhiều trải nghiệm thú vị nhưng cũng đầy rủi ro tiềm ẩn.

Mỗi khi bắt đầu một chuyến phiêu lưu, những du khách ba lô thường mang theo hy vọng và sự phấn khích bên cạnh các đồ đạc cần thiết.

Trong khi đó, cha mẹ của họ lại "gói chặt" sự lo lắng cùng với lời cầu nguyện: “Hãy về nhà an toàn”.

Du lịch thường được các bậc phụ huynh xem là cách để giới trẻ trưởng thành hơn qua các trải nghiệm và xem người khác sống thế nào, theo The Guardian.

20 năm trước, BM Carroll, tác giả của cuốn sách The Other Side of Her, cũng từng có những chuyến đi bụi như vậy.

“Cả gia đình đến sân bay Cork (Ireland) để tiễn tôi và bạn trai. 40 người tập trung tại một quán rượu, nốc từng lít Guinness và lau nước mắt. Ngoại trừ tôi, mắt khô khốc và tràn đầy hân hoan. Lúc đó tôi chỉ nóng lòng muốn lên chiếc máy bay đó”, Carroll kể lại.

Bức ảnh BM Carroll và bạn trai chụp cùng nhau ở Sydney (Australia). Ảnh: The Guardian.

Tuần đầu tiên ở Sydney (Australia) không như Carroll mong đợi, trời mưa và khá lạnh. Trước đó, cô đã tặng tất cả quần áo mùa đông của mình cho chị gái. Vì vậy, cô phải chịu giá rét suốt cả tuần trong chiếc quần đùi và áo phông.

Chỗ ở cũng là một vấn đề nan giải. Khi cả 2 đến nơi lưu trú của những người bạn đại học tại Double Bay, vùng ngoại ô của xứ sở chuột túi, họ mới phát hiện đó là một căn hộ chung, chỉ có 2 giường với 10 nữ du khách ba lô đã đăng ký.

“Chúng ta sẽ chỉ ở lại vài tuần cho đến khi thích nghi được”, Carroll tự nhủ lúc đó.

Vào đêm đầu tiên, cô và bạn trai không thể ngủ được vì tiếng ngáy quá lớn, cộng với sự quấy nhiễu từ những cô gái liên tục đi lại trong căn hộ lúc 4h.

Sáng hôm sau, họ quyết định dọn đi nơi khác. Cả hai tìm được nơi ở gần khu nhà của bạn bè, môi trường sống đủ tốt để tham gia tiệc tùng và bắt đầu đi làm.

“Với mức lương cao, chúng tôi cố gắng khám phá từng cm của thành phố. Những người bạn rất tuyệt vời - 10 cô gái Ireland độc thân ưa nhìn - và không thể chê vào đâu được. Tôi và anh ấy liên tục nhận được lời mời dự tiệc tại gia, đến quán rượu, tiệc nướng ngoài trời trong công viên.

Sự nguy hiểm của người lạ dường như không có trong vốn từ vựng của chúng tôi. Thậm chí có nhiều hôm thức dậy, tôi không nhớ những gì đã xảy ra vào đêm qua”, Carroll chia sẻ.

Tuy nhiên, nữ tác giả cho biết cô hy vọng con mình sẽ không làm bất cứ điều gì giống như vậy. Các con của Carroll đang ở độ tuổi muốn đi du lịch. Là cha mẹ, với cô, ý tưởng này thật đáng sợ.

“Thực tế, chúng vừa mới trở về nhà sau 4 tuần du lịch ba lô ở châu Âu. Tôi đã không ngủ trong cả tháng. Con trai tôi bị đuổi khỏi ký túc xá tại Vienna (Áo) vào sáng sớm, còn con gái thì bị bọn móc túi lục lọi ở Napoli (Italy)”.

Những chuyến du lịch ba lô được xem là cách giúp người trẻ học được nhiều thứ hơn về cuộc sống. Ảnh: Freepik.

Ngoài ra, trong buổi tối đầu tiên, một người bạn của cả hai đã kề dao vào người họ. Cặp anh em bị lạc ở Venice (Italy) vì bản đồ trên Google không chỉ rõ những con phố nhỏ, trải qua 3 đêm không ngủ ở Salzburg (Áo) và kết bạn với người lạ mỗi ngày.

Bên cạnh tự giặt quần áo, lên kế hoạch cho bữa ăn, sắp xếp việc đi lại, những đứa trẻ của Carroll còn phải giải quyết tranh chấp về hộ chiếu, tìm cách gọi điện và kiếm tiền.

Các tình huống đó bà mẹ 2 con lo lắng và liên tục nhớ lại những trải nghiệm tồi tệ của mình trong quá khứ.

“Các con tôi trưởng thành trong đại dịch. Trong 2 năm, chúng bị nhốt trong phòng ngủ và trói buộc mình với thế giới ảo mà lẽ ra phải được khám phá nó ngoài đời thực. Giờ đây, cả 2 đều đã trở về. Chúng học được những bài học cần thiết để bước vào trang mới của cuộc đời. Dù vậy, tôi vẫn không ngừng lo sợ cho chuyến đi tiếp theo của bọn trẻ”, Carroll bày tỏ.