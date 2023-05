Khách đi máy bay có thể dùng app VNeID thay thế căn cước công dân

Tài khoản định danh điện tử mức độ 2 trên ứng dụng VNeID có thể giúp hành khách làm thủ tục check-in và kiểm tra an ninh mà không cần giấy tờ tùy thân đi kèm.

Cục Hàng không Việt Nam vừa có văn bản đề nghị các đơn vị trong ngành hàng không triển khai sử dụng thông tin, giấy tờ tích hợp trên ứng dụng VNeID của hành khách để làm thủ tục đi máy bay.

Đây là bước chỉ đạo tiếp theo để tiến tới việc người dân khi đi máy bay có thể dùng ứng dụng VNeID thay cho giấy tờ tùy thân. Trước đó, Cục Hàng không đã đề xuất đưa tài khoản định danh điện tử mức độ 2 vào danh mục được chấp nhận thay thế giấy tờ nhân thân sử dụng đi máy bay.

Giao diện tài khoản định danh điện tử mức độ 2 của công dân khi mở ứng dụng VNeID. Ảnh: Ngọc Tân.

Hiện nay, công dân khi đi máy bay cần xuất trình giấy tờ tùy thân tại thời điểm làm thủ tục check-in (xuất trình cho nhân viên hãng bay), khi làm thủ tục an ninh (xuất trình tại cửa soi chiếu an ninh) và tại cửa ra máy bay. Giấy tờ hợp lệ có thể là hộ chiếu, căn cước công dân, giấy phép lái xe, thẻ Đảng viên, thẻ Nhà báo... Trường hợp không có các giấy tờ trên, hành khách phải xin giấy xác nhận nhân thân do công an phường, xã xác nhận để thay thế.

Cục Hàng không trích dẫn văn bản 1101/BCA-QLHC của Bộ Công an nêu rõ: "Khi chủ thể danh tính điện tử sử dụng tài khoản định danh điện tử mức độ 2 trong các hoạt động, giao dịch điện tử thì có giá trị tương đương với việc xuất trình giấy tờ, tài liệu đã được tích hợp vào tài khoản định danh điện tử".

Bộ Công an cho biết đã cập nhật tính năng kiểm tra thông tin, giấy tờ tích hợp trên ứng dụng khi thực hiện thủ tục hành chính. Công dân có thể tích hợp các loại giấy tờ vào tài khoản định danh điện tử, sau đó sử dụng tài khoản này trong các hoạt động, giao dịch điện tử.

Cận cảnh công nghệ nhận diện khuôn mặt tại sân bay Nội Bài Từ 17/4, hành khách bay các chuyến nội địa sử dụng thẻ căn cước công dân gắn chip sẽ được thử nghiệm nhận diện khuôn mặt trước khi vào kiểm tra an ninh ở sân bay Nội Bài.

Trên cơ sở hướng dẫn của Bộ Công an, Bộ GTVT và Cục Hàng không yêu cầu các cơ quan, đơn vị hướng dẫn cán bộ, người dân, cơ quan liên quan tổ chức thực hiện.

Trao đổi với Zing, đại diện một số sân bay tại Việt Nam bày tỏ hoan nghênh cơ chế sử dụng tài khoản điện tử thay thế giấy tờ tùy thân khi đi máy bay. Tuy nhiên, họ cho biết sẽ cần hướng dẫn cụ thể trước khi chính thức áp dụng hình thức này.

Thời gian qua, Bộ Công an đã vận động người dân đăng ký làm căn cước công dân gắn chip, đăng nhập tài khoản VNeID trên điện thoại thông minh và triển khai kích hoạt tài khoản định danh điện tử mức độ 2. Đây là những điều kiện cơ bản để tích hợp giấy tờ tùy thân của công dân vào "ví giấy tờ" trên điện thoại thông minh, hướng tới thực hiện thủ tục hành chính (gồm thủ tục đi máy bay) mà không cần giấy tờ gốc.

Các bước sử dụng giấy tờ đã tích hợp trên VNeID gồm: - Bước 1: Công dân đăng nhập ứng dụng VNeID bằng tài khoản định danh điện tử mức 2 và bật chức năng “Xác minh ứng dụng qua QR code” trong mục “Cá nhân”. - Bước 2: Tại “Trang chủ”, chủ tài khoản tạo QR code định danh điện tử (mã QR chỉ có hiệu lực trong vòng 1 phút. Hết 1 phút, công dân phải thực hiện tạo lại mã). - Bước 3: Cán bộ giải quyết thủ tục hành chính thực hiện đăng nhập vào ứng dụng VNeID bằng tài khoản định danh điện tử mức 2, sau đó thực hiện quét mã QR của công dân ở Bước 1 để xác định ứng dụng VNeID của công dân là thật hay giả. Kết quả hiển thị trên màn hình ngay sau khi quét mã. - Bước 4: Sau khi chứng minh ứng dụng VNeID của mình, công dân có thể sử dụng chức năng hiển thị thông tin, giấy tờ tích hợp của mình trong mục “Ví, giấy tờ” để xuất trình cho cán bộ giải quyết thủ tục hành chính.