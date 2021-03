'Khách đến Đà Lạt trước 10, nay chỉ còn 1'

Theo ngành văn hóa Lâm Đồng, lượng du khách đến địa phương này giảm gần một nửa so với cùng kỳ năm 2020.

Sau thời gian bị ảnh hưởng của Covid-19, nhiều khách sạn, địa điểm tham quan ở Lâm Đồng hoạt động cầm chừng vì lượng khách “rất ít”. Hiện du khách đã bắt đầu quay lại Lâm Đồng để du lịch nhưng số lượng không nhiều.

Khách sạn vắng khách

Để thu hút du khách đặt phòng, các khách sạn, nhà nghỉ tại TP Đà Lạt đều đồng loạt giảm giá. Tuy nhiên, lượng khách đến thuê vẫn đìu hiu, không khả quan.

Theo ghi nhận của phóng viên, tại Vườn hoa trung tâm, Quảng trường Lâm Viên và các khu vui chơi xung quanh TP Đà Lạt chỉ rải rác người đến tham quan trái ngược với cảnh chen lấn như thường ngày.

Trên các tuyến đường TP Đà Lạt, không còn cảnh nhộn nhịp của ôtô chở khách tham quan từ các tỉnh, từ đó tình trạng kẹt xe không còn.

Ông Phạm Thanh Tùng, chủ một khách sạn trên đường Nguyễn Văn Trỗi, phường 1, TP Đà Lạt, cho biết trước đây lượng khách đặt phòng 10 thì hiện nay chỉ còn một.

“Chúng tôi đã giảm giá 20% nhưng lượng khách không có. Từ tết đến nay chỉ có 6 phòng của khách sạn được thuê. Tuy nhiên, du khách chỉ ở 2-3 đêm nên doanh nghiệp rất khó khăn”, ông Tùng nói.

Quảng trường Lâm Viên vắng khách. Ảnh: T.N.

Theo ông Tùng, lượng khách thuê ít một phần do ảnh hưởng của dịch Covid-19. Một phần do các homestay ở vùng ven TP Đà Lạt thu hút đông các du khách trẻ.

Ngoài ra, chủ khách sạn này cũng cho biết đường Nguyễn Văn Trỗi là đường một chiều, trước đây chính quyền cho xe khách loại 45 chỗ lưu thông. Tuy nhiên, thời gian gần đây, địa phương cấm xe chạy vào nên gây khó khăn cho các cơ sở lưu trú trên tuyến đường này do du khách ngại đi bộ vì xa.

“Khách đặt phòng ít, tôi dự định cho thuê lại khách sạn. Tuy nhiên, thời điểm này cho thuê cũng gặp nhiều khó khăn. Năm ngoái, tôi đóng cửa khách sạn một thời gian và có đơn xin miễn thuế vì kinh doanh thua lỗ cũng được cơ quan chức năng giúp đỡ”, ông Tùng nói thêm.

Tương tự, ông Đặng Văn Thành (ngụ Lâm Đồng), cho biết khách sạn trên đường 3/2, TP Đà Lạt của gia đình cũng “ế ẩm” hơn một năm nay.

Theo ông Thành, dịch Covid-19 khiến cho lượng khách đến Đà Lạt giảm mạnh. “Trước đây, gia đình thường xuyên đón khách đoàn đến lưu trú. Tuy nhiên, dịch khiến nhiều đoàn đặt phòng xong thông báo hủy”, ông Thành cho hay.

Chưa ghi nhận việc sang nhượng, bán khách sạn

Theo báo cáo của Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch Lâm Đồng, khách du lịch đến Lâm Đồng trong hai tháng đầu năm 2021, ước đạt 600.000 lượt (giảm 46% so với cùng kỳ năm 2020).

Trong đó, khách quốc tế ước đạt 6.500 lượt (giảm 91,1% so với cùng kỳ năm 2020); khách nội địa ước đạt 593.500 lượt (giảm 42,8% so với cùng kỳ năm 2020); khách qua lưu trú ước đạt 450.500 lượt (giảm 55% so với cùng kỳ năm 2020).

Một số du khách chụp ảnh tại vươn hoa gần chợ Đà Lạt. Ảnh: T.N.

Ông Nguyễn Viết Vân, Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch Lâm Đồng, cho biết dịch Covid-19 ảnh hưởng lớn đến ngành du lịch địa phương. Dịch bùng phát, một số địa phương đóng cửa, hạn chế tập trung đông người để phòng chống dịch nên người dân cũng hạn chế du lịch.

Hiện nay tình hình dịch bệnh ổn định, lượng khách giảm so với mọi năm nhưng đang bắt đầu quay trở lại Lâm Đồng để tham quan.

“Trước đây, lượng du khách giảm đến 80-90% nhưng đến nay tăng lên 40-50%. Đây là tính hiệu vui của ngành du lịch Lâm Đồng”, ông Vân nói.

Vi giám đốc cho biết thêm, trong thời gian tới, Sở sẽ triển khai các nội dung về kích cầu du lịch để thu hút du khách.

Theo đó, Sở sẽ hỗ trợ các doanh nghiệp triển khai các tour, tuyến mới, đặc biệt hỗ trợ, hướng dẫn doanh nghiệp đầu tư thêm các sản phẩm mới để thu hút du khách.

“Thời điểm này, dù gặp khó khăn, doanh nghiệp cũng bắt đầu đầu tư các sản phẩm du lịch mới để đón khách trở lại. Địa phương sẽ chú trọng kích cầu du lịch nhưng vẫn phải đảm bảo phòng chống dịch Covid-19 để an toàn cho du khách cũng như người dân”, vị giám đốc nói thêm.

Theo người đứng đầu ngành du lịch Lâm Đồng, hiện tại các cơ sở lưu trú, khách sạn vẫn cố gắng duy trì hoạt động.

“Địa phương chưa ghi nhân việc sang nhượng hay bán khách sạn. Hiện lượng du khách bắt đầu tăng trở lại, tôi mong điều này giúp ngành du lịch địa phương sớm ổn định”, ông Vân bày tỏ.