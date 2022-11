Khách bay nội địa tăng kỷ lục

Trong khi hàng không nội địa có sự phục hồi mạnh mẽ thì hàng không quốc tế vẫn chưa thể quay lại thời kỳ nhộn nhịp hồi năm 2019.

Theo số liệu từ Cục Hàng không, trong 11 tháng đầu năm, lượng hành khách bay nội địa có xu hướng tăng mạnh, đạt 81 triệu khách thông qua, tăng 191% so với cùng kỳ năm 2021 và tăng 18,4% so với cùng kỳ 2019. Như vậy, hàng không nội địa có sự bứt phá, đạt kỷ lục vận chuyển so với thời gian chưa có dịch bệnh năm 2019.

Cũng trong thời điểm này, khách quốc tế đạt 9,8 triệu khách, tăng 2.041% so với cùng kỳ năm 2021, giảm 74% so với cùng kỳ 2019.

Tổng cộng, có 90,8 triệu khách đến và đi các cảng hàng không, tăng 221% so với cùng kỳ năm 2021 và giảm 14,8% so với cùng kỳ 2019 - thời gian trước đại dịch Covid-19.

Với khách nội địa, các hãng hàng không Việt Nam đã vận chuyển 40,5 triệu khách trong 11 tháng đầu năm, tăng 188,7% so với cùng kỳ năm 2021.

Đối với hàng hóa, trong 11 tháng đầu năm 2022, hàng không đã vận chuyển 1,28 triệu tấn hàng, giảm 2,1% so với cùng kỳ năm 2021. Riêng hàng quốc tế được vận chuyển là 1,02 triệu tấn, giảm 1% và hàng hóa nội địa là 260 nghìn tấn, giảm 6,5%.

Trong đó, các hãng hàng không Việt Nam vận chuyển 259 nghìn tấn hàng, tăng 2,4% so với cùng kỳ năm 2021 nhưng giảm 36 % so với cùng kỳ 2019. Sản lượng hàng hóa quốc tế được hàng không Việt Nam vận chuyển đạt 129 nghìn tấn và hàng hóa nội địa đạt 130 nghìn tấn. Lượng hàng hóa nội địa giảm 7,2% so với cùng kỳ năm 2021 và giảm 44,7% so với cùng kỳ 2019.

Riêng trong tháng 11, hàng không vận chuyển 24 nghìn tấn hàng hóa, tăng 5% so với tháng 10/2022 nhưng giảm 18% so với tháng 11/2021.