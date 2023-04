'Khắc tinh của quỷ' được cộng đồng Công giáo quốc tế đón nhận

Bản thân vị hiệu trưởng này cũng không phải người mới trong lĩnh vực điện ảnh. Ông tạo dựng được danh tiếng trong lĩnh vực điện ảnh tại Loyola Productions hơn 20 năm qua. Ông từng là cố vấn kỹ thuật cho “Nothing Sacred” - phim truyền hình của ABC/20th Century Fox từng đoạt giải Peabody và được giới phê bình đánh giá cao. Eddie Siebert đã viết và đạo diễn các phim ngắn đoạt giải như “At Last Goodbye”, “Out of Trust” và điều hành sản xuất “Blood of the Martyrs”.