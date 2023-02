Khác biệt giữa người bản địa kỹ thuật số và người nhập cư kỹ thuật số

Người bản địa kỹ thuật số được cho là có lợi thế hơn người nhập cư kỹ thuật số vì được sinh ra trong thời đại công nghệ và tiếp cận nhiều nguồn thông tin.

Digital native /ˌdɪdʒ.ɪ.təl ˈneɪ.tɪv/ (danh từ): Người bản địa kỹ thuật số

Digital immigrant /ˌdɪdʒ.ɪ.təl ˈɪm.ɪ.ɡrənt/ (danh từ): Người nhập cư kỹ thuật số

Định nghĩa:

Theo Investopedia, digital native là thuật ngữ do Marc Prensky đặt ra vào năm 2001 nhằm mô tả những người lớn lên trong thời đại công nghệ phổ biến. Những người bản địa kỹ thuật số cảm thấy thoải mái với công nghệ, máy tính ngay khi còn nhỏ và coi đó là một phần không thể thiếu trong cuộc sống.

Trong khi đó, digital immigrant là những người lớn lên trước thời đại kỹ thuật số. Những người này thường thuộc gen X trở về trước, lớn lên khi máy tính, Internet chưa phổ biến. Do đó, họ phải tập thích nghi với ngôn ngữ và xu hướng của công nghệ kỹ thuật số.

Sự tương phản giữa thế hệ bản địa kỹ thuật số và thế hệ nhập cư kỹ thuật số đã tạo ra một thuật ngữ mới gọi là digital nativism (chủ nghĩa bản địa kỹ thuật số). Thuật ngữ này nói về một quan niệm rằng những người lớn lên trong thời đại kỹ thuật số sẽ có lợi thế hơn thế hệ trước. Không riêng công nghệ, những người bản địa kỹ thuật số cũng có lợi thế về mặt nhận thức do được tiếp xúc với nguồn thông tin phong phú.

Ứng dụng của digital native và digital immigrant trong tiếng Anh:

- As older people become more web-savvy, the line between digital natives and digital immigrants is blurring. Even the over-50s are quite comfortable using Amazon and YouTube.

Dịch: Khi những người lớn tuổi hiểu biết hơn về web, ranh giới giữa người bản địa kỹ thuật số và người nhập cư kỹ thuật số đang mờ dần. Ngay cả những người trên 50 tuổi cũng khá thoải mái khi sử dụng Amazon và YouTube.

- People age 40 or older are digital immigrants because they can never be as fluent in technology as a native who was born into it.

Dịch: Những người từ 40 tuổi trở lên là những người nhập cư kỹ thuật số vì họ không bao giờ có thể thông thạo công nghệ như một người bản địa kỹ thuật số được sinh ra trong thời đại công nghệ.