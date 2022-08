Khác biệt giữa ‘House of the dragon’ và nguyên tác

“House of the dragon” chuyển thể từ tác phẩm “Fire & Blood”, thuộc thế giới “Trò chơi vương quyền”. Cũng như phim chuyển thể trước, loạt phim này có nhiều thay đổi so với sách.

Loạt phim House of the dragon là tác phẩm tiền truyện của Trò chơi vương quyền. Bản phim Trò chơi vương quyền đã hoàn thành từ năm 2019, với nhiều chi tiết thay đổi so với nguyên tác. Mới đây, nhà văn George R.R. Martin cũng đã bật mí rằng kết thúc bộ sách (vẫn chưa hoàn thành) sẽ khác trên phim. Khán giả có cơ sở để nghĩ rằng House of the dragon cũng sẽ có những khác biệt so với nguyên tác Fire & Blood.

Fire & Blood kể về lịch sử Nhà Targaryen khi còn cai trị Westeros, bao gồm các sự kiện như cuộc chinh phục của Aegon và cuộc nội chiến Vũ điệu rồng thiêng. House of the dragon tập trung vào cuộc nội chiến này và các sự kiện dẫn dắt đến cuộc chiến như những màn cạnh tranh giữa Công chúa Rhaenyra Targaryen và Nữ hoàng Alicent Hightower.

Chính nhà văn George R.R. Martin đã nhận xét rằng những thay đổi dưới đây có ích cho mạch phim.

Một cảnh trong House of the dragon. Ảnh: HBO.

Phim chỉ phỏng dựng một phần nhỏ trong sách

Khác biệt lớn nhất giữa Fire & Blood và House of the dragon chính là khác biệt về cấu trúc. Fire & Blood được viết dưới dạng sách lịch sử, soạn bởi một nhân vật hư cấu - Archmaester Gyldayn, trong khi House of the dragon là loạt phim truyền hình có cốt truyện chỉ phỏng theo một phần nhỏ của lịch sử kéo dài hàng thế kỷ trong Fire & Blood.

Xuyên suốt Fire & Blood, Gyldayn nhắc tới các nguồn tư liệu khác nhau, nhất là khi ông viết đến phần Vũ điệu rồng thiêng. Nguồn tư liệu bao gồm những báo cáo mâu thuẫn từ các học sĩ, các thầy tu và một gã hề tên Mushroom. Mỗi nguồn tin lại mang đến một phiên bản hơi khác về những khoảnh khắc quan trọng diễn ra trong nội cung, theo phong cách Rashomon, phiên bản của Mushroom thường dâm dục và cực đoan nhất.

Mặc dù nhân vật Mushroom không xuất hiện trên phim House of the dragon, người xem vẫn trông ngóng xem phiên bản nào của sự kiện được lựa chọn để khắc họa trên phim.

Một điều thú vị khi chuyển thể từ sách lịch sử (dù là lịch sử hư cấu) chính là cơ hội chơi đùa, sáng tạo quanh khuôn khổ lịch sử. Fire & Blood hiếm khi đi sâu vào chi tiết cảnh, nhưng House of the dragon có thể tô điểm thêm các dữ kiện, các sự kiện không ghi chép trong sách.

Vì lẽ này, dù khán giả có thể đã biết sơ lược cốt truyện của House of the dragon cũng không thể đoán được các chi tiết hay hành động nhân vật.

Đây là một điểm tốt để giữ chân người xem và giữ cho bản chuyển thể này có phần khó đoán.

Một trận đấu và một ca sinh

Tập đầu tiên của House of the dragon được xây dựng xoay quanh hai sự kiện quan trọng: con trai Vua Viserys và Nữ hoàng Aemma chào đời; giải đấu tôn vinh sự ra đời của đứa bé.

Những cảnh chiến đấu, như cuộc ẩu đả giữa Hoàng tử Daemon và Hiệp sĩ Criston Cole, được ghép trực tiếp với cơn đau đẻ của Nữ hoàng Aemma, mặc dù 2 sự kiện này không xảy ra cùng lúc trong sách. Tuy nhiên, lựa chọn lồng ghép của nhà làm phim được khán giả đánh giá là một quyết định thông minh.

Phân cảnh ghép này đem lại sự hồi hộp gay cấn về một (hoặc 2) kết quả quyết định tương lai. Giải đấu bạo lực đúng phong cách Trò chơi vương quyền vốn đã khó đoán định, kết quả ca sinh của hoàng hậu còn khó lường và có ý nghĩa lớn hơn: nếu Aemma sinh con trai, đất nước sẽ giữ được hòa bình, nếu không, sẽ dấy lên những tranh cãi về người thừa kế ngai sắt.

Cái chết của Nữ hoàng Aemma khi sinh không được miêu tả chi tiết trong Fire & Blood. Tuy nhiên, tình huống một lãnh chúa phải quyết định chọn cứu vợ hay cứu con được ghi trong sách, nhưng ở một niên đại khác, với dàn nhân vật khác.

Trước đó nhiều triều đại, Phu nhân Alyssa Velaryon, mẹ của Vua Jaehaerys, trải qua một ca sinh nở đau đớn tương tự. Bà đỡ đã nói với Lãnh chúa Rogar Baratheon rằng họ có cơ hội giữ lại đứa bé, nhưng Alyssa chắc chắn sẽ chết; Rogar đã chọn cứu đứa bé.

Cách nhà làm phim House of the dragon chọn kết nối các sự kiện lại khiến câu chuyện trở nên phong phú hơn. Đây cũng là một minh chứng cho sự linh hoạt của nhà làm phim khi xử lý nguyên tác.

Công chúa Rhaenyra Targaryen và Alicent Hightower trên phim. Ảnh: Ollie Upton/HBO.

Tình bạn từ thời thơ ấu

Nhấn mạnh tình bạn giữa Rhaenyra và Alicent từ nhỏ được khán giả khen là một quyết định tốt.

Sự rạn nứt của tình bạn này chính là thứ gây nên Vũ điệu rồng thiêng, vậy nên cách loạt phim khắc họa và khai thác tình bạn của 2 nhân vật này từ ngay đầu phim là hợp lý.

Trong Fire & Blood, Rhaenyra và Alicent không đặc biệt thân thiết trước khi Alicent kết hôn với Vua Viserys, nhưng trong House of the dragon, họ là bạn thân của nhau. Tình bạn từ thời thơ ấu của họ trên phim hứa hẹn làm cho sự chia rẽ sau này thậm chí còn đau lòng hơn và chắc chắn sẽ mang lại cho các tập sau sức nặng cảm xúc lớn hơn.

Trường ca của lửa và băng

Trong những khoảnh khắc cuối cùng của tập đầu tiên, Vua Viserys tiết lộ một sự thật động trời với Rhaenyra. Tổ tiên nhà Targaryen, Aegon, đã chinh phục vùng đất Westeros không phải vì tham vọng, mà vì ông có một giấc mơ. Giấc mơ về trường ca của lửa và băng, báo trước cái kết của loài người, khi một mùa đông tăm tối, buốt giá khủng khiếp kéo đến. Đây là một chi tiết ám chỉ đến những bóng trắng trong Trò chơi vương quyền.

Nguyên tác Fire & Blood không đả động gì đến chi tiết này, nhưng vì cuốn sách hiếm khi đi sâu vào suy nghĩ của các nhân vật, nên cũng không có gì cho thấy Aegon không có giấc mơ này.

Có lẽ đây là một ý đồ của tác giả Martin. Liệu rằng những bóng trắng và dạ vương có xuất hiện trong những phần sau của House of the dragon? Hay đây chỉ đơn giản là một liên hệ tới Trò chơi vương quyền? Liệu phim còn nắm giữ những bí mật gì mà nguyên tác không kể?