Khả năng Người Nhện của Tobey Maguire xuất hiện trong Vũ trụ Marvel

Một diễn viên lồng tiếng người Tây Ban Nha vô tình để lộ khả năng phiên bản Người Nhện cũ sẽ góp mặt ở “Spider-Man: No Way Home”.

Theo The Independent, nam diễn viên từng lồng tiếng Tây Ban Nha cho bộ ba phim Spider-Man của Tobey Maguire và đạo diễn Sam Raimi dường như đã để lộ thông tin quan trọng đối với Vũ trụ Điện ảnh Marvel.

Spider-Man: No Way Home dự kiến ra rạp trong mùa Giáng sinh 2021, và từng có nhiều thông tin cho rằng tác phẩm lấy đề tài đa vũ trụ, qua đó có sự xuất hiện của hai phiên bản Người Nhện do Maguire và Andrew Garfield thể hiện trong quá khứ.

Spider-Man: No Way Home thường xuyên bị đồn đoán sẽ có sự góp mặt của cả ba phiên bản Người Nhện. Ảnh: Outnow.

Bất chấp lời phủ nhận từ Tom Holland - người vào vai Spider-Man ở MCU, số đông tin rằng họ sẽ có cơ hội gặp gỡ cả ba phiên bản Người Nhện ở bộ phim sắp tới, sau khi Alfred Molina (vai Doctor Octopus trong Spider-Man 2) và Jamie Foox (vai Electro trong The Amazing Spider-Man 2) xác nhận tham gia No Way Home.

Hôm 8/4, trong cuộc trò chuyện với kênh phát thanh El Sótano del Planet, diễn viên lồng tiếng Roger Pera người Tây Ban Nha được hỏi rằng liệu anh có góp giọng cho phim Người Nhện nào sắp ra mắt hay không.

Pera đáp lại: “Đã có lúc tôi tưởng đó là tin giả. Nhưng điều đó sẽ xảy ra. Hãng phim đã liên lạc, nhưng tôi chưa biết bao giờ mới bắt đầu công việc”.

Sau khi thông tin lan tỏa trên mạng xã hội Twitter, lời chia sẻ đã bị xóa. Bản thu âm cuộc trò chuyện trên kênh phát thanh cũng bị chỉnh sửa để lược bỏ phát biểu này. Điều đó càng khiến người hâm mộ tin vào việc ba Người Nhện sẽ góp mặt trong Spider-Man: No Way Home.

Trước đó, một bộ phận người hâm mộ còn chỉ ra rằng Spider-Man: No Way Home có thể có sự xuất hiện của Người Nhện thứ tư là Miles Morales. Trong clip tiết lộ tựa đề bộ phim hồi đầu năm, có một hình ảnh trông giống như Puerto Rico trên bảng phòng họp của đoàn phim. Ở nguyên tác truyện tranh, Morales vốn có gốc gác từ hòn đảo này.

Spider-Man: No Way Home sẽ nối tiếp câu chuyện còn dở dang của Spider-Man: Far from Home (2019). Cuối bộ phim trước, Peter Parker (Holland) đã bị lộ danh tính trên toàn thế giới. Anh được cho là sẽ tới gặp Doctor Strange để nhờ giúp đỡ. Benedict Cumberbatch cũng đã xác nhận sẽ trở lại với vai diễn thầy phù thủy quyền pháp trong phim.