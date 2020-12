Khả năng ngoại ngữ của những thành viên BTS

Những thành viên BTS không thông thạo tiếng Trung. Họ có thể giao lưu trôi chảy bằng tiếng Nhật và tiếng Anh.

Ngày 10/12, theo SCMP, Life Goes On của BTS đã phá kỷ lục là bài hát tiếng Hàn đầu tiên đứng đầu bảng xếp hạng Billboard Hot 100 của Mỹ.

Trong khi đó, bản phát hành tiếng Anh đầu tiên Dynamite của nhóm nhạc này từng đạt vị trí số 1 trên bảng xếp hạng toàn thế giới hồi tháng 9, hiện tại vẫn nằm trong top 15 và từng nhận giải thưởng danh giá Grammy.

Theo SCMP, thành công của Life Goes On có ý nghĩa lớn, như cột mốc đánh dấu cho một ca khúc tiếng Hàn lần đầu vươn lên vị trí số 1 bảng xếp hạng đĩa đơn chính ở Mỹ. Nhờ sự nổi tiếng trên toàn thế giới của BTS, nhiều người hâm mộ quốc tế có cơ hội được tiếp cận với ngôn ngữ xứ kim chi, văn hóa của Hàn Quốc. Cũng vì thế, khán giả thêm phần tò mò liệu thành viên BTS nói những ngôn ngữ nào khác, ngoài tiếng Hàn?

RM nói tiếng Anh trôi chảy

Tháng 9/2018, RM có bài phát biểu tại Liên Hợp Quốc thu hút sự quan tâm của khán giả trong và ngoài Hàn Quốc.

Đây là dịp để RM truyền đi thông điệp của bản thân rằng phải sống là chính mình, biết bày tỏ quan điểm cá nhân. Đồng thời, RM khiến nhiều người ngưỡng mộ với khả năng nói tiếng Anh lưu loát, trôi chảy.

Trong The Ellen DeGeneres Show năm 2017, RM tiết lộ rằng bí quyết học tiếng Anh của anh là thường xuyên xem phim sitcom Friends. RM tâm sự anh "mắc nợ" với nhiều chương trình bởi nhờ có chúng, anh có vốn từ vựng dày dặn - điều mà RM không làm được dù trước đó từng đi học thêm ở 20 trung tâm tiếng Anh.

Tại một cuộc họp báo năm 2017 do DongA đưa tin, nam ca sĩ nói học tiếng Anh qua sách vở là vô nghĩa. Bí quyết học tiếng của RM là ban đầu, anh xem Friends với phụ đề tiếng Hàn, sau đó là phụ đề tiếng Anh, rồi gỡ bỏ hoàn toàn phụ đề.

Trong một cuộc họp báo khác vào năm 2015, RM nói rằng các thành viên khác của BTS cũng học tiếng Anh, tuy nhiên, hầu hết sự kiện cần phát biểu bằng tiếng Anh, họ đều nhường cho RM. Theo Dispatch, RM cũng nói được tiếng Nhật ở mức độ khá.

Những thành viên khác của BTS nói tiếng Nhật

Tháng 11/2018, BTS đã bán hết 380.000 vé cho buổi hòa nhạc Tokyo Dome trong khuôn khổ Love Yourself World Tour. Trong quá trình quảng bá, BTS giao lưu với người hâm mộ bằng tiếng Nhật, thậm chí họ có thể trêu đùa nhau bằng ngôn ngữ này. Nhìn chung, theo SCMP, thành viên BTS sử dụng tiếng Nhật ở mức thành thạo, đủ để xuất hiện ở game show của Nhật Bản.

Thành viên BTS có thể nói tiếng Trung?

Theo truyền thông, tiếng Trung không phải ngôn ngữ thế mạnh của BTS. Trong The Show - chương trình do công ty Phát thanh Truyền hình Hàn Quốc SBS Plus phối hợp với nền tảng chia sẻ video Tudou của Trung Quốc vào năm 2014, Jin giới thiệu nhóm bằng tiếng Quan thoại: "Tôi yêu tiếng Trung", nhưng sau đó anh nhanh chóng chuyển micro cho J-Hope - người từng chia sẻ rằng cũng thích nói tiếng Trung.

Sau J-Hope, chiếc micro được chuyển cho V. Khi nhận được câu hỏi: "Món ăn yêu thích của bạn là gì", V đáp: "Cảm ơn" khiến người hâm mộ bật cười. Hành động này của thành viên BTS như gián tiếp khẳng định tiếng Trung không phải ngôn ngữ thành thạo của anh.

Trong suốt buổi phỏng vấn với The Show, Jin, J-Hope và V vẫn có thể giao tiếp qua lại bằng một số cụm từ tiếng Quan thoại khác nhưng không thực sự trôi chảy.

Ngôn ngữ bí mật BTS sử dụng với người hâm mộ

BTS đã tạo ra một số cụm từ phổ biến để dùng với Army (tên gọi của nhóm những người hâm mộ BTS). Ví dụ: “AFOBANGFO” là một từ viết tắt của câu nói "Army Forever" và "Bangtan Forever".

Thuật ngữ "borahae" (nghĩa đen là "màu tím anh yêu em" trong tiếng Hàn) cũng được BTS sử dụng rộng rãi trong cộng đồng fan của họ. "Borahae" trở thành từ viết tắt của "love you". Cụm từ này được đặt ra tại buổi họp mặt người hâm mộ năm 2016 khi Army của BTS đặt các tấm phủ màu tím trên các thanh đèn của họ để tạo ra một biển ánh sáng màu tím tuyệt đẹp.

V đưa ra giải thích cho việc lấy "Borahae" là từ viết tắt cho cách nói "Tôi yêu bạn" rằng: "Màu tím là màu cuối cùng trong các sắc cầu vồng và vì vậy, điều đó có nghĩa là tôi sẽ tin tưởng và yêu bạn lâu dài".