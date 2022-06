Khả năng kiếm tiền đáng nể của Leonardo DiCaprio

Khi không đóng phim, Leonardo DiCaprio vẫn giàu có nhờ nguồn thu nhập thụ động. Hiện tại, anh tận hưởng cuộc sống xa hoa bên bạn gái kém 23 tuổi.

Theo The Things, thời gian qua Leonardo DiCaprio mất hút khỏi dự án phim do bận tham gia các chiến dịch cộng đồng vì môi trường, chống biến đổi khí hậu, chuẩn bị kế hoạch công việc mới. Anh tận dụng ngày nghỉ để đưa bạn gái Camila Morrone đi chơi.

Với khối tài sản 260 triệu USD - Celebrity Net Worth thống kê, và nguồn thu nhập thụ động tăng lên mỗi ngày, tài tử Titanic thoải mái sống trong sự xa hoa lâu dài mà không cần phải làm việc vất vả.

Leonardo DiCaprio né tránh ống kính phóng viên khi được phát hiện đưa Camila Morrone đến đại nhạc hội Coachella hồi tháng 4. Ảnh: Backgrid.

"Cỗ máy in tiền" của Hollywood

Leonardo DiCaprio vươn tầm sao hạng A từ những năm 1990 với hàng loạt dự án ăn khách như The Basketball Diaries, Romeo & Juliet, Titanic, The Man in the Iron Mask... Sau đó, liên tiếp các phim Catch Me If You Can, Gangs of New York, Blood Diamond, Body of Lies, Inception... đều thắng lớn ở phòng vé và chinh phục giới phê bình, giúp anh thu về hàng chục triệu USD/tác phẩm.

Với bom tấn Titanic, DiCaprio đã đút túi 40 triệu USD . Khi đóng Inception, anh nhận khoản thù lao hậu hĩnh 60 triệu USD .

"Lương cứng của Leo cho Titanic chỉ 2,5 triệu USD . Nhưng anh ấy đã có sự thương lượng khôn ngoan trong việc thỏa thuận chia chác 1,8% lợi nhuận từ doanh thu phim. Sau khi phim thu hơn 3 tỷ USD , tài tử nhận tổng cộng 40 triệu USD ", Celebrity Net Worth cho biết.

Những nhà sản xuất phim khác đồng ý trả lương cao cho tài tử như The Wolf Of Wall Street ( 25 triệu USD ), The Great Gatsby ( 20 triệu USD ), Catch Me If You Can ( 20 triệu USD ), The Aviator ( 20 triệu USD ).

Với hai tác phẩm gần nhất Once Upon A Time ... In Hollywood và Don't Look Up, nam chính xuất sắc của Oscar 2016 lần lượt nhận 10 triệu USD và 30 triệu USD .

Leonardo DiCaprio diễn xuất cùng Jennifer Lawrence và Timothée Chalamet trong Don't Look Up. Ảnh: Complex.

"Leo gây choáng ngợp với khả năng diễn xuất chúng, nét diễn rất riêng. Anh ấy được công nhận là một trong những diễn viên xuất sắc của thế hệ mình", The Things bình luận.

Ở Hollywood, DiCaprio được ví như "cỗ máy in tiền". Anh góp mặt trong danh sách những sao nam giàu có, kiếm tiền giỏi nhất của Forbes nhiều năm liền.

Riêng năm 2011, anh đánh bại Johnny Depp để trở thành tài tử kiếm tiền giỏi nhất với 77 triệu USD (tính trong vòng một năm, thu nhập chưa khấu trừ thuế).

Nghề tay trái

Theo South China Morning Post, khối tài sản 260 triệu USD của Leonardo DiCaprio còn đến từ cát-xê hợp đồng thương mại, đóng quảng cáo, và đặc biệt là các giao dịch bất động sản.

Năm 24 tuổi, DiCaprio đã gia nhập đường đua bất động sản khi tậu căn hộ đầu tiên trên bờ biển Mailbu, trị giá 1,6 triệu USD . Sau 17 năm, anh cho thuê lại với giá 25.000- 50.000 USD /tháng. Cũng tại khu vực này, tài tử đứng tên hai biệt thự khác, trong đó có một căn hộ được niêm yết giá 23 triệu USD .

Nguồn tin The Things cho biết DiCaprio có ba bất động sản ở Los Angeles, hai ngôi nhà tại Hollywood Hills và một dinh thự tại Silver Lake. Quanh khu vực New York đắc địa, DiCaprio tậu hai cơ ngơi lộng lẫy. Bên cạnh đó, tài tử chi 5,3 triệu USD mua lại dinh thự của cố ca sĩ Dinah Shore tại thành phố Palm Springs, bang California.

Đó là chưa kể hòn đảo mà anh mua từ năm 2005 với giá 1,75 triệu USD . Không gian được tiết lộ rộng 104 mẫu Anh, tọa lạc tại Belize (thuộc vùng biển Caribe).

Leonardo DiCaprio sở hữu nhiều biệt thự ở Mỹ, làm chủ hòn đảo tư nhân. Ảnh: Yahoo.

Năm 2006, Leo dự định biến hòn đảo thành khu nghỉ dưỡng thân thiện với môi trường có tên Blackadore Caye (cũng là tên của hòn đảo). Blackadore Caye có 36 nhà gỗ và 36 ngôi nhà kiểu hiện đại được bán cho các chủ sở hữu. Sẽ mất khoảng 5- 15 triệu USD nếu muốn có một căn trên hòn đảo này.

Theo truyền thông Hollywood, Leonardo DiCaprio là cái tên "có máu mặt" trong giới kinh doanh nhà đất. Song tài tử chưa bao giờ nhận mình là đại gia bất động sản.

Với tổng cộng các giao dịch bất động sản đã ký kết, anh bỏ túi hơn 100 triệu USD . Con số này đang trên đà tăng nhanh vì trong thời gian tới, DiCaprio tiếp tục rao bán các bất động sản với giá vượt xa con số đã mua ban đầu.

Thích sưu tầm những thứ "điên rồ"

"Khi không bận rộn nghiên cứu nhân vật và đổ mồ hôi nhễ nhại cho màn nhập vai trên phim trường, Leo sẽ trở lại phòng trưng bày, ngắm nghía bộ sưu tập liên quan đến nhân vật trong phim mà anh yêu thích", The Travel mở đầu bài viết về sở thích thú vị của tài tử.

DiCaprio sở hữu 150 món đồ liên quan đến bom tấn Star Wars. Tài tử chi 18.000 USD để sắm bộ áo choàng từng xuất hiện trong loạt phim do George Lucas sáng tạo. Các món đồ được Leo mua về trong tình trạng nguyên sơ, một số bị trầy xước nhẹ nhưng vẫn có giá trị cao trên thị trường.

Từ nhỏ, Leo thích tìm hiểu những gì thuộc về The Wizard of Oz. Nhắc đến tác phẩm kinh điển này, kỷ vật đáng giá nhất của DiCaprio là đôi giày đỏ ruby ​​của Dorothy. Đôi giày được tài tử mua lại và tặng cho Bảo tàng Nghệ thuật Los Angeles.

Leonardo DiCaprio mua lại đôi giày đỏ ruby của Dorothy và cho trưng bày tại Bảo tàng Nghệ thuật Los Angeles (Academy Museum of Motion Pictures). Ảnh: The Travel.

Trong một buổi đấu giá ở New York, DiCaprio gây choáng khi bỏ ra 600.000 USD để sở hữu cây đàn dương cầm từng được sử dụng trong kiệt tác điện ảnh Casablanca.

Hiện nay, khoảng 200 robot ngoài vũ trụ và hơn 200 đồ chơi siêu anh hùng nằm trong tủ trưng bày của Leo. Bên cạnh đó là những bức tranh nghệ thuật kinh điển như bức Redman One của Jean-Michel Basquiat ( 9 triệu USD ), kiệt tác mang tên Nature ( 3,2 triệu USD ) của danh họa Pablo Picasso.