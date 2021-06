Khả năng diễn xuất của thần tượng thế hệ mới

Minnie ((g)i-dle) – So Not Worth It: So Not Worth It là phim truyền hình đánh dấu lần đầu lấn sân sang lĩnh vực diễn xuất của mỹ nữ người Thái Minnie. Trong So Not Worth It, nhân vật do Minnie hóa thân là du học sinh Thái Lan nghiện phim Hàn Quốc, nổi bật với mái tóc nhuộm vàng và có tình cảm với một bạn học trong ký túc xá. Phong cách thời trang trẻ trung cùng diễn xuất tự nhiên, hài hước của thành viên nhóm (g)i-dle trong phim nhận được nhiều phản hồi tích cực từ khán giả.