Khả năng Chris Evans trở lại Vũ trụ Điện ảnh Marvel

Nam diễn viên Wyatt Russell, người thủ vai John Walker trong "The Falcon and the Winter Soldier", chia sẻ về lần gặp gỡ Chris Evans.

Comicbooks đưa tin tập vừa lên sóng của TV series The Falcon and the Winter Soldier khiến người hâm mộ Vũ trụ Điện ảnh Marvel (MCU) choáng váng. Nhân vật John Walker (Wyatt Russell) đã hạ thủ một tay tội phạm bằng tấm khiên của Captain America ở cuối tập phim.

Nhân vật John Walker đối lập hoàn toàn với các giá trị mà Captain America theo đuổi. Ảnh: Disney+

The Direct đưa tin trong cuộc phỏng vấn mới thực hiện với BBC Radio 1, Wyatt Russell được hỏi anh từng gặp Chris Evans hay chưa. Câu trả lời của nam diễn viên sau đó nhiều khả năng ẩn chứa manh mối về sự kiện thú vị xảy ra cuối The Falcon and the Winter Soldier.

"Tôi đã bao giờ gặp Chris Evans chưa ấy hả? Tôi nghĩ là rồi", anh nói. "Tôi không chắc cuộc gặp gỡ ấy có thể coi là chính thức. Cả hai đã lướt qua nhau ở đâu đó và từng mắt chạm mắt với đối phương.

Thực tình chuyện này nghe giống rình mò hơn là giao tiếp, nhưng theo tôi vẫn nên được tính. Bạn sẽ phải chờ tới cuối series để hiểu tường tận. Mọi người chắc chắn sẽ bất ngờ".

Trước khi Wyatt Russell trả lời một cách mông lung về lần gặp gỡ Chris Evans, Internet từng xuất hiện nhiều tin đồn xoay quanh sự trở lại của Steve Rogers (Chris Evans). Nếu Rogers của Chris Evans thực sự tái xuất, nhân vật nhiều khả năng sẽ lộ diện trong hai tập cuối của The Falcon and the Winter Soldier.

Hành động thuần túy bạo lực của Walker ở cuối tập 4 đối lập với những giá trị mà Steve Rogers theo đuổi. Điều này khiến không ít người xem ao ước anh sẽ tái xuất, thu hồi tấm khiên và ngăn chặn sự bành trướng của Walker. Tuy nhiên, sau Avengers: Endgame (2019), Rogers đã trở thành một ông lão và tuyên bố giải nghệ.

Nói về nhân vật John Walker mình thủ vai, Russell cho biết ngay từ đầu anh hiểu gã có tôn chỉ hành động khác với Steve Rogers của Evans. Anh chia sẻ mình không bắt chước những điều Chris Evans từng thực hiện. Tương tự, nhân vật anh thủ vai cũng không phải bản sao của Steve Rogers, dù điều này có thể khiến gã bị ghét bỏ.