Kha Chấn Đông giành giải Ảnh đế, vực dậy sự nghiệp lụi tàn

Kha Chấn Đông từng là nam thần nổi tiếng châu Á, song sự nghiệp của anh lụi tàn vì scandal sử dụng ma túy, ăn chơi trác táng.

Ngày 9/7, ET Today đưa tin Liên hoan phim điện ảnh Đài Bắc lần thứ 24 đã tổ chức lễ trao giải, trong đó Kha Chấn Đông giành giải Nam chính xuất sắc với vai diễn trong phim Nguyệt Lão (Till We Meet Again).

Trong phim, Kha Chấn Đông thể hiện vai diễn chàng trai si tình A Luân, trúng tiếng sét ái tình với bạn gái từ năm học tiểu học. Sau nhiều năm theo đuổi, anh quyết tâm cầu hôn người tình trong mộng, nhưng bị sét đánh trúng và qua đời. A Luân không cam lòng nên quyết tâm đi theo bạn gái. Sau đó, anh nhận ra mình phải giúp cô tìm hạnh phúc mới và se duyên cho cô.

Khi được xướng tên lên bục nhận giải, Kha Chấn Đông đã bất ngờ tới mức không biết nói gì vì không tin mình chiến thắng. Nam diễn viên cảm ơn gia đình và đạo diễn Cửu Bả Đao đã trao cho mình cơ hội. Thậm chí, khi xuống sân khấu, Kha Chấn Đông vẫn quỳ xuống cảm ơn.

Theo ET Today, giải thưởng lần này giúp Kha Chấn Đông vững bước hơn trên con đường chinh phục khán giả, chuộc lại lỗi lầm xưa.

Giới giải trí Đài Loan đang dần trao cơ hội cho tài tử Cô gái năm ấy chúng ta cùng theo đuổi. Năm 2021, Kha Chấn Đông cũng được đề cử Nam chính xuất sắc tại giải thưởng danh giá Kim Mã. Tuy nhiên, với lệnh cấm nghệ sĩ vướng bê bối xuất hiện trên truyền hình, Kha Chấn Đông khó lòng trở lại thị trường Trung Quốc Đại lục.

Kha Chấn Đông giành giải Ảnh đế.

Kha Chấn Đông sinh năm 1991, tại Đài Loan từng là hình mẫu bạn trai mà bất cứ cô gái nào cũng mong muốn có trong quãng đời học sinh. Với vai diễn Kha Cảnh Đằng trong phim Cô gái năm ấy chúng ta cùng theo đuổi, Kha Chấn Đông đưa tên tuổi của mình vươn xa khắp châu Á.

Tiếp sau đó, anh khiến fan phát cuồng với vẻ ngoài điển trai trong phim Tiểu thời đại. Thậm chí, thành công của phim còn giúp Kha Chấn Đông rửa sạch những tai tiếng trước đó như lộ ảnh khỏa thân, tính cách quậy phá, đào hoa.

Tuy nhiên, tháng 8/2014, Kha Chấn Đông bị bắt vì hút thuốc phiện cùng con trai Thành Long - Phòng Tổ Danh. Scandal này khiến Kha Chấn Đông bị cấm quay lại giới giải trí. Vai diễn trong bộ phim bom tấn Truy lùng quái yêu được chuyển cho Tỉnh Bách Nhiên.

Kha Chấn Đông suy sụp đến mức trầm cảm. Đến nay, khi sự việc đã qua được 8 năm, Kha Chấn Đông nhiều lần xin lỗi khán giả nhưng không được chấp nhận quay trở lại giới giải trí.

Năm 2020, trong sự kiện ra mắt bộ phim Hắt hơi, Kha Chấn Đông chia sẻ: "6 năm trước đây là ngày đen tối nhất đời tôi. Từ một sao trẻ được hàng chục nghìn người săn đón và yêu mến, chỉ sau một đêm tôi biến thành nghệ sĩ tồi tệ, bị người đời chửi rủa tẩy chay. Không dễ gì mới vượt qua nghịch cảnh và sống tới ngày hôm nay".

Khi được truyền thông hỏi về việc hôn nhân đại sự, tài tử xứ Đài thẳng thắn chia sẻ anh hiện tại không có tiền để kết hôn.

"Năm đó sự nghiệp hoàng kim, nuôi một đứa trẻ suốt 4 đời tôi cũng có thể làm được. Tôi từng lên kế hoạch kết hôn ở tuổi 28, nhưng đã đổ bể. Bây giờ tiền ăn còn chả có nói gì đến chuyện cưới", anh cho hay.