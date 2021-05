Kevin Spacey quay lại đóng phim sau bê bối

Nam diễn viên sẽ góp mặt trong một tác phẩm của điện ảnh Italy.

ABC News đưa tin đạo diễn Italy Franco Nero xác nhận nam diễn viên Kevin Spacey sẽ góp mặt trong tác phẩm mới nhan đề L'uomo Che Disegno Dio, tạm dịch The Man Who Drew God, của ông. Đây là vai diễn đầu tiên của Spacey kể từ bê bối xâm hại tình dục bốn năm về trước.

Kevin Spacey trong bộ phim mới nhất, Billionaire Boys Club (2018). Ảnh: IMDb.

“Tôi hạnh phúc khi Kevin nhận lời góp mặt trong tác phẩm của mình. Tôi luôn coi cậu ấy là một diễn viên giỏi và đang đếm từng ngày tới thời điểm phim khai máy”, nhà làm phim 80 tuổi chia sẻ.

Ngoài Kevin Spacey, L'uomo Che Disegno Dio cũng có sự góp mặt của nữ diễn viên Vanessa Redgrave, vợ Franco Nero. Bộ phim sẽ ghi hình tại Ý. Hiện phía Kevin Spacey chưa có phát ngôn về vai diễn này.

Cuối năm 2017, Kevin Spacey bị ít nhất 20 nam thanh niên tố cáo hành vi quấy rối tình dục trong thời gian từ năm 1995 tới 2013 tại nhà hát Old Vic, London. Vụ bê bối khiến chủ nhân hai tượng vàng Oscar mất vai trong series House of Cards. The Associated Press dẫn lời các điều tra viên cho biết cáo buộc này chưa đủ để kết tội Spacey.

Năm 2018, Spacey bị buộc tội quấy rối tình dục một thiếu niên tại Đảo Nantucket, Massachusetts vào mùa hè 2016. Nam diễn viên phủ nhận cáo trạng. Án phạt bị bãi bỏ khi phía được coi là nạn nhân rút đơn.

Văn phòng Biện lý Quận Los Angeles đã từ chối khởi tố Spacey trong hai cáo buộc tấn công tình dục khác. Một do hết thời hiệu và vụ còn lại do nạn nhân đã qua đời.

Kevin Spacey rời khỏi tòa án tại Nantucket, Massachusetts (Mỹ) vào tháng 1/2019. Ảnh: Getty Images.

Năm 2020, một người đàn ông giấu tên đã đâm đơn kiện Kevin Spacey tại New York, tố cáo hành vi xâm hại tình dục của nam diễn viên xảy ra trong thập niên 1980, khi nguyên đơn mới 14 tuổi.