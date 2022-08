Kevin Spacey phải đền 31 triệu USD sau cáo buộc tấn công tình dục

Thẩm phán cho rằng Spacey đã làm mất hàng triệu USD của MRC và các công ty khác sau cáo buộc tình dục khiến anh phải rời mùa 6 của bộ phim House of Cards.

Kevin Spacey và công ty sản xuất của diễn viên nợ các nhà sản xuất House of Cards - loạt phim Spacey đóng vai chính trị gia thâm hiểm Frank Underwood - gần 31 triệu USD , theo phán quyết hôm 4/8.

Chủ nhân giải Oscar đã bị sa thải khỏi chương trình vào năm 2017 bởi các cáo buộc tấn công tình dục các thành viên đoàn phim, dù Spacey đã phủ nhận điều này. Hậu quả, việc sản xuất House of Cards mùa 6 bị trì hoãn, số tập giảm từ 13 xuống 8 tập do tổ đạo diễn phải chuyển hướng tập trung vào nhân vật Claire Underwood (do Robin Wright thủ vai).

Theo AP, thẩm phán Toà thượng thẩm Los Angeles Mel Red Recana buộc Spacey phải đền bù thiệt hại cho MRC và các công ty sản xuất khác, giữ nguyên phán quyết của trọng tài viên đưa ra trước đó.

Trọng tài viên xác định Spacey đã vi phạm hợp đồng với nhà sản xuất bằng việc “thực hiện một số hành vi nhất định liên quan đến một số thành viên đoàn phim trong tất cả 5 mùa mà anh ấy đóng vai chính và điều hành sản xuất House of Cards”, theo hồ sơ từ luật sư MRC - Michael Kump.

Năm 2017, tài tử Anthony Rapp lên tiếng tố cáo bị Spacey quấy rối tình dục từ năm 1986 - lúc Rapp chỉ 14 tuổi. Sau khi vướng cáo buộc, Spacey xin lỗi dù khẳng định "không nhớ cuộc gặp diễn ra lúc nào".

Một số nhân vật khác thuộc giới giải trí, trong đó có một trợ lý sản xuất của phim House of Cards, cũng cáo buộc Kevin Spacey tấn công tình dục. Harry Dreyfuss - con trai nam diễn viên Richard Dreyfuss - lên tiếng nói tài tử chẳng khác gì "kẻ săn mồi" ở Hollywood.

Sau khi điều tra, cơ quan chức năng ở Anh truy tố Kevin Spacey tội danh tấn công tình dục. Tài tử bị hãng phim và đồng nghiệp quay lưng dù có sự nghiệp vững chắc với gần trăm vai diễn và 2 giải Oscar. Kevin Spacey từng đoạt giải Oscar Nam diễn viên chính xuất sắc trong American Beauty và Nam diễn viên phụ xuất sắc trong The Usual Suspects.