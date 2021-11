Kevin Spacey bị yêu cầu bồi thường 31 triệu USD

Nhà sản xuất "House of Cards" yêu cầu Kevin Spacey bồi thường vì cáo buộc tấn công tình dục của nam diễn viên khiến đoàn làm phim gặp nhiều thiệt hại.

Ngày 23/11, theo AP, nam diễn viên Kevin Spacey buộc phải bồi thường 31 triệu USD cho hãng sản xuất phim truyền hình House of Cards. Thẩm phán Tòa thượng thẩm Los Angeles yêu cầu ngôi sao Hollywood bồi thường hợp đồng vì hành vi tấn công tình dục của nam diễn viên ảnh hưởng mạnh đến bộ phim.

Phán quyết được đưa ra sau cuộc chiến pháp lý hơn ba năm cùng phiên điều trần bí mật kéo dài 8 ngày.

Sau cáo buộc tấn công tình dục, MRC quyết định sa thải nam diễn viên. Loạt phim phải tạm dừng mùa thứ 6 để thay đổi kịch bản, loại bỏ vai diễn chính của Spacey. Nhà sản xuất cho biết chương trình bị rút từ 13 tập xuống còn 8 tập, dẫn đến thiệt hại hàng triệu USD.

"Sự an toàn của nhân viên và môi trường làm việc an toàn là điều quan trọng với MRC. Đó là lý do chúng tôi có trách nhiệm giải trình", đại diện hãng phim nói.

Kevin Spacey công khai là người đồng tính năm 2017. Ảnh: Reuters.

Luật sư của Spacey phản bác và cho rằng hành động của nam diễn viên không phải là yếu tố duy nhất khiến chương trình thua lỗ và quyết định kháng cáo.

Michael Kump, luật sư của nguyên đơn, cho biết MRC giữ vững lập trường và kiên quyết theo đuổi vụ kiện.

Theo AP, sự nghiệp của ngôi sao từng đoạt giải Oscar gần như chấm dứt vào cuối năm 2017. Kevin Spacey đối mặt loạt cáo buộc trước làn sóng Me Too phát triển mạnh ở Hollywood.

Nam diễn viên Anthony Rapp cáo buộc anh bị Spacey tấn công tình dục từ những năm 1980. Lúc đó, sao phim sao phim Star Trek: Discovery chỉ 14 tuổi. Tài tử 62 tuổi đưa ra xin lỗi dù khẳng định "không nhớ cuộc gặp diễn ra lúc nào".

Một số nhân vật khác trong giới giải trí, bao gồm Anthony Rapp, cũng cáo buộc Kevin Spacey tấn công tình dục. Cảnh sát sau đó vào cuộc điều tra hành vi quấy rối của nam diễn viên.

Kevin Spacey sau đó bị loại khỏi nhiều dự án, trong đó có House of Cards. Nam diễn viên đóng vai chính Frank Underwood - nghị sĩ thèm khát quyền lực trở thành tổng thống - trong bộ phim chính trị của Netflix.