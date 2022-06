Kevin Spacey bị buộc tội tấn công tình dục 3 người đàn ông

Nam diễn viên bị khởi tố và phải hầu tòa về bốn tội danh tấn công tình dục nam giới.

Theo Variety, cảnh sát xác nhận thông tin Kevin Spacey bị buộc tội với 4 tội danh tấn công tình dục ở Anh. Ngôi sao nổi tiếng cũng bị buộc tội yêu cầu người khác quan hệ tình dục khi chưa có sự đồng ý. Nam diễn viên sẽ xuất hiện tại tòa án sơ thẩm Westminster ngày 16/6.

Bốn vụ tấn công nhắm vào ba người đàn ông (hiện 30-40 tuổi) xảy ra trong khoảng thời gian 2005-2013. Thời điểm đó, Spacey đảm nhận chức Giám đốc nghệ thuật tại nhà hát Old Vic. Cảnh sát cho biết các vụ tấn công tình dục xảy ra ở London và Gloucestershire, Anh.

Ngôi sao kỳ cựu liên tục khẳng định vô tội dù có nhiều cáo buộc xuất hiện. Ảnh: AP.

Công tố viên của Anh dành hơn một năm để xem xét các bằng chứng trước khi ủy quyền cho cảnh sát buộc tội. Trong tuyên bố với Good Morning America, Spacey cho biết ông tự nguyện giao nộp bản thân cho cảnh sát trước khi tự bào chữa trước tòa.

"Tôi đánh giá cao tuyên bố của cơ quan truy tố. Họ cẩn thận nhắc nhở giới truyền thông và công chúng rằng tôi có quyền được xét xử công bằng và vô tội cho đến khi điều ngược lại được chứng minh trước tòa. Tôi tin mình sẽ được vô tội", ông nói.

Theo Variety, cáo buộc tại Anh nằm trong loạt cáo buộc cả dân sự lẫn hình sự nhắm về Kevin Spacey. Sự nghiệp huy hoàng của sao phim House of Cards gần như chấm dứt sau khi Anthony Rapp cáo buộc ông có hành vi tấn công tình dục lúc Rapp được 14 tuổi.

Vụ việc khiến Spacey bị sa thải khỏi series nổi tiếng House of Cards. Ông còn bị yêu cầu bồi thường 31 triệu USD vì khiến đoàn phim chịu nhiều thiệt hại. Các cảnh quay của nam diễn viên trong All the Money in the World bị xóa, sau đó nhà sản xuất mời Christopher Plummer thế vai.

Sau vụ việc, Spacey tiếp tục bị tố cáo là kẻ tấn công tình dục. Harry Dreyfuss - con trai nam diễn viên Richard Dreyfuss - nói sao phim House of Cards chẳng khác gì "kẻ săn mồi" ở Hollywood. Nam diễn viên cùng hơn 30 người khác đồng loạt kiện Spacey ra tòa.