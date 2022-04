Kevin Oh: ‘Tôi có lỗi khi không công khai chuyện yêu Gong Hyo Jin’

Kevin Oh cho biết Gong Hyo Jin là người phụ nữ tuyệt vời và hai người đang có mối quan hệ tốt đẹp. Theo Sports Chosun, họ lên kế hoạch kết hôn trong năm nay.

Ngày 2/4, Sports Khan đưa tin Kevin Oh viết thư chia sẻ với người hâm mộ về chuyện tình yêu. Một ngày trước đó, nam ca sĩ và Gong Hyo Jin xác nhận hẹn hò. Kevin Oh cho biết anh thấy có lỗi vì không thể công khai chuyện yêu đàn chị trước khi báo chí đăng tải.

Anh tâm sự: "Tôi không biết mình nên nói với các bạn như thế nào. Tôi đã lưỡng lự có nên chia sẻ chuyện này với các bạn không và muốn chờ đợi cho đến khi tôi sẵn sàng. Tuy nhiên, báo chí đã đăng tải trước và tôi viết những dòng này với tâm trạng nặng nề. Các bạn đã ủng hộ tôi và vì tôi không thể nói điều này trước báo chí nên giờ đây tôi muốn thành thật hơn".

“Tôi đã gặp một người tuyệt vời và chúng tôi đang hẹn hò chân thành. Tôi biết tin này có vẻ đột ngột với một số bạn, nhưng tôi hy vọng mọi người ủng hộ chúng tôi. Cảm ơn các bạn đã tin tưởng và tiếp thêm sức mạnh cho tôi", Kevin Oh viết.

Kevin Oh và Gong Hyo Jin xác nhận hẹn hò.

Tin tức Kevin Oh và Gong Hyo Jin hẹn hò được Sports Chosun đăng ngày 1/4. Một ngày trước đó, Gong Hyo Jin bắt được bó hoa cưới từ Son Ye Jin trong lễ cưới của cô với Hyun Bin. Thông qua công ty quản lý, Gong Hyo Jin nhanh chóng lên tiếng xác nhận. Cô cho biết đang có mối quan hệ tốt đẹp với đàn em nhưng hai người chưa có kế hoạch kết hôn.

Theo Sports Chosun, hai ngôi sao hẹn hò từ năm 2020 nhưng không tiết lộ chuyện tình cảm. Những người bạn thân thiết của Gong Hyo Jin như Son Dam Bi, Lim Su Mi biết chuyện tình yêu giữa nữ diễn viên Khi hoa trà nở và bạn trai kém 10 tuổi. Họ thường xuyên cùng Gong Hyo Jin đến sự kiện âm nhạc của Kevin Oh để tránh truyền thông và công chúng nghi ngờ.

Gong Hyo Jin sinh năm 1980, là diễn viên nổi tiếng có nhiều bộ phim đạt tỷ suất người xem cao tại Hàn Quốc như The Greatest Love, Master’s Sun, Pasta, The Greatest Love, When the Camellia Blooms…

Kevin Oh (sinh năm 1990), được chú ý sau khi chiến thắng chương trình của Mnet Superstar K7. Sau đó, anh phát hành nhiều ca khúc tự sáng tác, sản xuất. Bạn trai của Gong Hyo Jin cũng là người thể hiện nhiều bản nhạc phim nổi tiếng trong Snowdrop, More Than Friends hay D.P…