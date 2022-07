Kevin Costner chỉ muốn đóng cùng Whitney Houston trong phim 'Vệ sĩ'

“Kevin chưa bao giờ tiếp xúc Nippy, nhưng anh ấy tin con bé hợp vai. Nam tài tử liên tục thuyết phục, vì anh chỉ muốn đóng cùng Nippy”, bà Cissy Houston kể.

Kevin Costner liên lạc với Nippy ngay sau khi chuyến lưu diễn I’m Your Baby Tonight kết thúc. Vài tháng trước, nam tài tử gửi đến Nippy tập kịch bản cho dự án phim điện ảnh mới của anh. Kevin cố gắng thuyết phục Nippy nhận vai nữ chính.

Lúc đầu, Nippy không muốn tham gia phim The Bodyguard (Vệ Sĩ) và Clive Davis cũng vậy. Kịch bản phim kể về nữ ca sĩ nổi tiếng có tên Rachel Marron. Cô ấy rơi vào mối quan hệ tình cảm với người vệ sĩ bảo vệ mình. Clive cân nhắc lời mời vì Rachel mang hình tượng diva nhạc pop. Nếu Nippy diễn xuất tốt, dư luận sẽ cho rằng con bé chỉ diễn vai chính mình.

Kevin chưa bao giờ tiếp xúc Nippy, nhưng anh ấy tin con bé hợp vai. Tài tử liên tục thuyết phục, vì anh chỉ muốn đóng cùng Nippy. Kevin liên lạc một lần nữa ngay khi biết chuyến lưu diễn của con bé sẽ khép lại vào mùa thu năm 1991. Kevin liên tục gọi điện cho đến khi Nippy nhận lời.

Theo hợp đồng thỏa thuận giữa hai bên, Nippy nhận thù lao đóng phim khá thấp nhưng con bé sẽ thu được lợi nhuận lớn từ nhạc phim. Sau khi cân nhắc, Clive nhận ra bộ phim là cơ hội để quảng bá âm nhạc cho Nippy. Vì thế, ông nhận lời để con bé bước vào dự án phim ảnh.

Kevin Costner và Whitney Houston trong phim The Bodyguard (Vệ sĩ). Ảnh: newsbeezer.

Phía sản xuất phim yêu cầu Nippy bay đến Los Angeles quay thử. Thời điểm đó, Kevin đã nổi tiếng với nhiều bộ phim ăn khách như: Bull Durham và Dances with Wolves (Khiêu vũ cùng bầy sói). Ở Hollywood, tiếng nói Kevin rất có trọng lượng.

Vì thế, Nippy được nhận vai vì tài tử đánh tiếng chỉ muốn diễn cùng con bé. Nippy khá lo lắng khi đến buổi quay thử. Con bé từng xuất hiện chớp nhoáng với những vai nhỏ trên truyền hình như: Silver Spoons hay Gimme a Break. Nhưng vai diễn trong The Bodyguard khá nặng kí, Nippy đang đối mặt với thách thức lớn trong đời. “Hãy làm hết sức, con yêu. Con sẽ vượt qua được thử thách”. Tôi cố trấn an Nippy nhưng con bé vẫn chưa tin tưởng chính mình.

Kevin nhận ra nỗi lo lắng của Nippy: “Em cứ tự nhiên. Hãy là chính mình. Em có thể đọc thoại nhân vật như thể đang trò chuyện cùng một người bạn”. Kevin hướng dẫn Nippy ngắt thoại như thói quen giao tiếp thường ngày.

Đó chính xác là những gì Nippy làm. Con bé diễn xuất tự nhiên trên màn ảnh và trở thành cặp đôi đẹp khi sánh vai cạnh Kevin. Hãng phim không muốn trì hoãn việc quay phim lâu hơn, họ lên kế hoạch bấm máy vào cuối mùa thu năm 1991.

[…]

Nippy bí mật đính hôn cùng Bobby vào tháng 4/1991. Cuối năm đó, con bé đến Los Angeles quay phim The Bodyguard. Không nhiều người biết tin Nippy đính hôn, bởi con bé đang trong thời gian tạm nghỉ sau chuyến lưu diễn.

Tôi không bất ngờ khi nghe chuyện đính hôn, bởi tôi biết Nippy yêu Bobby đến nhường nào. Lễ cưới hoãn lại hai lần vì lịch trình quay phim bận rộn. Khi đến Los Angeles quay phim The Bodyguard, Nippy sống cùng nhà với Bae và nhóm bạn Carol Ensminger, Tommy Watley, Robyn. Bobby dành nhiều thời gian hơn cho con bé và cả hai thống nhất lễ cưới sẽ diễn ra vào ngày 18/7/1992.

Sách Thương nhớ Whitney. Ảnh: Hà Vũ.

[…]

Đầu năm 1992, phim The Bodyguard thực hiện các cảnh quay tại Hồ Tahoe và Florida. Chỉ sau vài tuần đến Florida làm việc, Nippy đã sẩy thai.

Vì mới trong giai đoạn đầu thai kỳ nên Nippy giữ kín thông tin với mọi người. Vì thế, khi con bé sẩy thai, nhiều người còn chẳng biết đến sự cố. Khi Nippy thú thật với Kevin Costner và nhà sản xuất, mọi người dừng quay một tuần cho con bé được nghỉ ngơi.

Ngay chính tôi cũng không biết Nippy mang thai cho đến khi con bé gọi điện từ Miami báo tin. Trong thời khắc quan trọng đó, Nippy đã nói: “Con cần mẹ ngay lúc này, mẹ ơi!” Cuối cùng, con bé cũng chịu mở lòng với tôi. Ngay lập tức, tôi đến thẳng Florida không chút do dự.

Khi tôi trông thấy Nippy, con bé vẫn ổn. Dĩ nhiên Nippy rất buồn, con bé muốn đứa trẻ được ra đời khỏe mạnh. Nippy nghĩ rằng cái thai vẫn khỏe vì thế không thông báo sớm tin này đến người thân. Hơn lúc nào hết, con bé muốn có bố mẹ cạnh bên. […]

Sau thời gian nghỉ ngơi, Nippy tiếp tục quá trình quay phim. Tôi may mắn có mặt ở Florida chứng kiến nhân vật Rachel hát ca khúc kinh điển I Will Always Love You. Kevin Costner đã chọn bài hát từng là bản hit nhạc country của Dolly Parton.

Lần đầu nghe bài hát, Nippy không mấy hào hứng. Nhưng Kevin thuyết phục con bé hát thử. Dưới bàn tay sản xuất của David Foster, Nippy đã biến một bài hát nhạc đồng quê trở thành bản soul ballad.

Trong quá trình thực hiện bản thu, con bé dần yêu thích bài hát. Mọi người đều thích bài hát, đặc biệt là Clive Davis, đến mức ông ấy tuyên bố rằng đây là bản thu âm vĩ đại nhất mà Nippy từng thục hiện.

Tôi không nghĩ bài hát trở thành huyền thoại. Trước đó, Greatest Love of All là bài hát hay nhất mà Nippy từng thu âm và gần như trở thành hit biểu tượng của con bé. Tôi không tin có bài hát nào vượt qua được cái bóng của Greatest Love of All. Nhưng Clive bị I Will Always Love You hạ gục hoàn toàn. Ông ấy lặn lội đến phim trường tại Florida để xem Nippy hát trực tiếp. […]

Mọi thứ tuyệt vời đến mức hư ảo và mọi người trên trường quay đều phải dừng lại ngắm nhìn Nippy. Những người trong đoàn phim thường không mấy lạ lẫm khi trông thấy một ngôi sao Hollywood, nhưng hôm ấy Nippy thực lòng cuốn hút từ thần thái đến trang phục.

Khi Nippy đứng trên sân khấu bắt đầu hát những câu đầu tiên: “Nếu như em ở lại... Em chỉ vướng bận anh thôi...”, nước mắt tôi bắt đầu rơi. Nippy đã biến bài hát trở thành huyền thoại. Bài hát chạm đến trái tim tôi và mọi người ở đó.

Con bé chuyển đổi giai điệu, cách xử lí bài hát của Dolly Parton theo một cách hoàn toàn khác. Khi chứng kiến con gái mình hát bằng cả trái tim sau khi vượt qua bao thử thách khó khăn, tôi chỉ biết rơi nước mắt. Tôi tin những người mẹ khác cũng xúc động nếu chứng kiến cảnh quay.

Nhưng điều đặc biệt khác của bài hát là về sự chia ly: “Em sẽ luôn yêu anh...” nhưng em không thể ở bên anh. John và tôi đều ở đây, ngắm nhìn con gái say sưa hát. Nước mắt cứ thế lăn dài trên má.