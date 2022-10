Kêu gọi người dân trả lại vàng mà tên cướp ném ra đường

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Dĩ An đề nghị người dân nhặt được vàng nhanh chóng giao nộp cho công an để phục vụ công tác điều tra.

Ngày 30/9, Công an thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương, thông tin kết quả điều tra ban đầu vụ Trần Ngọc Sơn (28 tuổi, quê Hà Tĩnh) đập tủ kính tiệm vàng để lấy vàng rồi ném ra đường.

Tại cơ quan công an, Sơn khai do buồn chuyện gia đình và không có công ăn việc làm, không có chỗ ở nên chiều 20/9, anh ta đi từ cầu vượt Linh Xuân, thành phố Thủ Đức, TP.HCM đến thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương. Dọc đường, Sơn nhiều lần có ý định tự tử nhưng sợ chết nên lại thôi.

Khi đi đến gần tiệm vàng Kim Huyền ở đường Nguyễn Trãi, phường Dĩ An, thành phố Dĩ An, Sơn nảy sinh ý định vào cướp tiệm vàng để được đi tù. Để thực hiện hành vi, Sơn nhặt cục bê tông ở chân trụ điện rồi chạy vào đập bể tủ kính trưng bày, lấy nhiều nhẫn vàng ném ra đường. Thấy chủ tiệm vàng tri hô, Sơn hốt hoảng bỏ chạy ra ngoài rồi bị người quanh vây bắt.

Chủ tiệm vàng Kim Huyền cho biết tổng số tài sản bị cướp gồm 18 nhẫn vàng 18K có tổng trọng lượng gần 18 chỉ, trị giá hơn 57 triệu đồng. Hiện nay, còn 10 chiếc nhẫn chưa tìm thấy. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Dĩ An thông báo nếu người dân nào đã nhặt được số vàng này, đề nghị nhanh chóng giao nộp cho công an phục vụ công tác điều tra. Trường hợp nhặt được vàng nhưng không chịu giao nộp, Công an thành phố Dĩ An sẽ điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.