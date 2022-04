Kêu gọi hoãn thi hành án tử hình bà mẹ Mỹ nhận tội giết con

5 thành viên thuộc bồi thẩm đoàn từng xét xử Melissa Lucio kêu gọi hoãn thi hành án tử hình cô. Họ nói rằng nếu biết thông tin đầy đủ về vụ việc, chắc chắn sẽ có kết luận khác.

Tối 15/2/2007, một nhóm gồm 5 cảnh sát ở hạt Cameron, bang Texas, Mỹ, bắt đầu thẩm vấn một bà mẹ người Mỹ gốc Mexico mà họ nghi ngờ đã sát hại đứa con hai tuổi của cô.

Sự sụp đổ của người mẹ trong quá trình thẩm vấn

Melissa Lucio (tên của người mẹ) đã ở trong tình trạng dễ tổn thương. Cô đang mang thai đôi và rất bàng hoàng, đau buồn. Hai giờ trước đó, đứa con út Mariah của cô đã chết.

Nhóm cảnh sát đã không quan tâm tới tình trạng đáng thương của Melissa trong quá trình điều tra. Trong gần 6 giờ, từ chập tối đến khuya, họ áp dụng “Kỹ thuật Reid” khét tiếng - một phương pháp thẩm vấn gây tranh cãi từng dẫn đến nhiều vụ kết án oan ở Mỹ.

Họ dí sát mặt của Melissa, hét rằng cô "phải biết" những việc đã xảy ra với con. Họ có "rất nhiều bằng chứng" cho thấy cô phải chịu trách nhiệm về cái chết của đứa trẻ, rồi buộc cô xem các bức ảnh chụp cơ thể không còn sự sống của bé gái.

Melissa Lucio và những đứa con của cô. Ảnh: The Guardian.

Sau đó, họ đột ngột đổi giọng, nói rất nhẹ nhàng rằng Melissa có thể kết thúc tình trạng cực hình bằng cách thú nhận cô đã đoạt mạng con gái.

Trong đêm ấy, Melissa đã hét lên hơn 100 lần rằng cô vô tội. Nhưng sau 5 giờ chịu đựng các đòn dọa nạt rồi dỗ dành của nhóm cảnh sát, cô đã gục ngã. Thai phụ bắt đầu nhắc lại những câu mà nhóm cảnh sát yêu cầu cô nói.

"Tôi chịu trách nhiệm về cái chết của con gái. Tôi đoán tôi đã giết con", cô nói.

Những lời thú tội ấy trở thành bằng chứng trong phiên xử Melissa Lucio. Bồi thẩm đoàn kết luận cô phạm tội và thẩm phán tuyên án tử hình.

Ngày 27/4, Melissa sẽ phải thi hành án tử hình cho tội danh mà các bằng chứng cho thấy cô không hề phạm. Không chỉ vậy, các bằng chứng còn cho thấy cái chết của con gái cô không phải là vụ án mạng, mà chỉ là tai nạn.

Đứa trẻ xấu số đã tử vong vì nội thương sau cú ngã bất ngờ, chứ không phải bởi hành vi đánh đập của Melissa. Trong phiên xử, các công tố viên đã phớt lờ thông tin về nội thương của đứa trẻ sau cú ngã.

Nỗi lo Melissa Lucio sắp chết oan đã thôi thúc nhiều người hành động. Họ kêu gọi giới chức hoãn thi hành án tử hình với cô.

"Rất nhiều điểm phi lý đã xuất hiện trong vụ án của Melissa Lucio. Ngay cả những người ủng hộ án tử hình cũng phản đối quyết liệt vì họ thấy hệ thống tư pháp đã phạm sai lầm nghiêm trọng", Sandra Babcock, giáo sư luật của Đại học Cornell, phát biểu. Sandra là một thành viên trong nhóm luật sư biện hộ cho Melissa.

Nhóm người kêu gọi hoãn thi hành án còn bao gồm 103 nghị sĩ thuộc cơ quan lập pháp Texas - bao gồm 32 thành viên đảng Cộng hòa tại Hạ viện và 8 dân biểu Cộng hòa thuộc Thượng viện.

Án tử hình với Melissa tạo nên sự đoàn kết hiếm hoi trong cơ quan lập pháp vốn có mức độ đối đầu rất cao. Hàng trăm tổ chức tôn giáo, cùng với các nhóm chống bạo lực gia đình và hỗ trợ phụ nữ, đã phối hợp cùng những người nổi tiếng như Kim Kardashian để thỉnh nguyện Thống đốc Greg Abbott và hội đồng ân xá của bang can thiệp. Một phim tài liệu về vụ án, mang tên “The State of Texas vs Melissa”, được chiếu vào năm 2020.

5 trong số các bồi thẩm viên từng kết tội Melissa Lucio cũng đã kêu gọi ân xá. Họ khẳng định nếu họ biết đầy đủ thông tin vào thời điểm phiên xử diễn ra thì kết quả sẽ khác.

Hàng loạt sai lầm pháp lý

Nhiều sai lầm pháp lý đằng sau bản án tử hình của Melissa được nêu ra trong một bản kiến ​​nghị dài 266 trang nhằm đề nghị hoãn thi hành án và tiến hành một phiên tòa mới. Các luật sư của Melissa tìm ra vô số bằng chứng cho thấy Mariah đã chết bởi một tai nạn chứ không phải bởi hành vi giết người tàn bạo.

Khi nhóm cảnh sát hạt Cameron thẩm vấn Melissa, trong một căn phòng khác tại đồn cảnh sát, điều tra viên cũng hỏi chuyện một số người con khác của cô (lúc đó cô có 9 con). Những đứa trẻ nói với các nhà điều tra rằng mẹ của chúng chưa bao giờ ngược đãi hoặc sử dụng bạo lực với chúng dưới bất kỳ hình thức nào.

Những đứa trẻ kể rằng hai ngày trước khi Mariah qua đời, chúng đã thấy em gái út vô tình ngã xuống cầu thang dốc ở bên ngoài ngôi nhà mà gia đình thuê. Melissa, người đang bận rộn chuẩn bị cho bọn trẻ đi học, thấy bé gái khóc ở dưới chân cầu thang.

Trong vòng 48 giờ sau đó, những đứa trẻ thấy Mariah có dấu hiệu đau buồn, ngủ khá lâu và bơ phờ. Các công tố viên đã không đưa bất kỳ lời kể nào của những đứa trẻ tại phiên tòa. Với những lời kể đó, hội đồng xét xử có thể phán đoán đứa trẻ đã chấn thương sọ não sau cú ngã.

Bồi thẩm đoàn cũng không biết thông tin Mariah mắc chứng vận động khó khăn, dẫn đến những cú ngã trước đó. Hai ngày sau khi ngã cầu thang, Mariah tắt thở và không phản ứng. Melissa gọi 911. Các nhân viên y tế cố gắng hồi sinh đứa trẻ nhưng bé đã chết trước khi đến bệnh viện.