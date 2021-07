Cặp vợ chồng không thể mở ví coin 6,5 triệu USD vì thiếu file

Một cặp vợ chồng tại Washington (Mỹ) không thể truy cập ví chứa 3.000 Ethereum, tương đương 6,5 triệu USD do thiếu file chứa mật khẩu bí mật.

Theo CryptoPotato, Yuki và Art Williams bị mất quyền truy cập ví chứa 3.000 đồng Ethereum do không có file JSON, chứa private key (mật khẩu bí mật) được cung cấp khi tạo ví lần đầu.

Vợ chồng nhà Williams đã dùng 1,5 Bitcoin để mua 3.000 đồng Ethereum trên Coinbase vào năm 2014. Đây là đợt bán Ethereum trước khi lên sàn, do Ethereum Foundation tổ chức. Tính theo giá trị giao dịch hiện nay, lượng tiền mã hóa trên tương đương 6,5 triệu USD . Sau 7 năm đăng ký, họ có thể nhìn thấy lượng tiền mã hóa trong ví của mình, nhưng không thể truy cập ví do chưa từng tải file JSON chứa private key về máy.

Yuki và Art Williams không thể truy cập ví chứa 3.000 Ethereum mua từ năm 2014. Ảnh: 7news.

"Hướng dẫn ghi rằng để yên máy tính trong khoảng một tiếng rưỡi để file JSON được tải về. Tuy nhiên nó đã không xuất hiện", ông Williams cho biết.

Vợ chồng Williams từng gửi email đến Ethereum Foundation, tổ chức có trụ sở tại Thụy Sĩ chịu trách nhiệm phát triển tính năng cho Ethereum, để được hỗ trợ. Tổ chức này hứa sẽ gửi file JSON dự phòng cho Williams, nhưng đến nay ông chưa nhận được email.

Năm 2018, vợ chồng Williams đã thuê nhóm pháp lý tại Thụy Sĩ để liên lạc với Ethereum Foundation. Đại diện tổ chức khẳng định tìm cách khôi phục file JSON cho nhà Williams nhưng sẽ mất thời gian. Cuối cùng, nhóm pháp lý của Ethereum Foundation nói rằng "không có trách nhiệm pháp lý với ví, mật khẩu hoặc private key bị mất".

Không được giải quyết thỏa đáng, gia đình này cho biết sẽ thuê luật sư để mở vụ kiện tại Thụy Sĩ. Trong quá trình khởi kiện, luật sư cũng sẽ yêu cầu Ethereum Foundation gửi file JSON dự phòng để vợ chồng Williams truy cập ví.

Màn hình hiển thị lượng tiền trong ví, nhưng nhà Williams không có private key để truy cập. Ảnh: 7news.

"Rõ ràng đây là thiệt hại lớn. Đó là số tiền thay đổi cuộc đời chúng tôi", ông Williams cho biết. Do chi phí kiện tụng lớn, gia đình đã kêu gọi cộng đồng quyên góp trên trang GoFundMe với mong muốn lấy được file JSON.

Đây không phải lần đầu những người mua tiền mã hóa tìm cách truy cập ví nhưng thất bại do quên mật khẩu hoặc vứt mất ổ cứng. Hồi tháng 1, New York Times đưa tin lập trình viên Stefan Thomas tại San Francisco (Mỹ) không thể truy cập ví chứa lượng Bitcoin tương đương hơn 223 triệu USD do quên mật khẩu từ năm 2012, thời điểm giá trị đồng tiền này còn rất thấp. Nếu nhập sai mật khẩu 10 lần, ví sẽ bị mã hóa mãi mãi.

James Howells, một kỹ sư người Anh cũng vô tình ném đi chiếc ổ cứng chứa 7.500 Bitcoin vào năm 2013, ước tính tổng trị giá lên tới hơn 259 triệu USD .