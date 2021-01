Kẹt xe trên đường lên cổng trời Sa Pa

Sáng 10/1, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết các tỉnh, thành miền Bắc đang chìm sâu trong khối không khí lạnh. Lúc 6h, mức nhiệt thấp nhất được ghi nhận tại Sa Pa là -0,5 độ C, thấp hơn gần 1 độ C so với sáng 9/1.