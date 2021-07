Kẹt xe hơn 5 km tại chốt kiểm soát người từ TP.HCM về Long An

Chốt do Ban chỉ đạo phòng, chống Covid-19 tỉnh Long An thiết lập từ nhiều ngày trước để kiểm soát người ra vào Long An. Tuy nhiên, việc tăng cường kiểm soát y tế mới được triển khai từ 0h ngày 8/7. Theo đó, tất cả người dân từ hướng TP.HCM về Long An đều phải xuất trình phiếu kết quả xét nghiệm âm tính với Covid-19 nên dẫn đến tình trạng kẹt xe.