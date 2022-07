Kết thúc truyện 'Trò chơi vương quyền' sẽ khác với phim

Tác giả George R.R. Martin cho biết những cuốn tiếp theo trong loạt truyện "Trò chơi vương quyền" sẽ rất khác với câu chuyện trên phim.

Trò chơi vương quyền là bộ tiểu thuyết giả tưởng của nhà văn George R.R. Martin. Khi HBO ra mắt bản phim chuyển thể, bộ sách gây sốt trên khắp thế giới. Tập gần nhất trong loạt truyện (A dance with dragons) xuất bản cách đây đã hơn một thập kỷ.

Fan hâm mộ từ khắp nơi trên thế giới ngày ngày vẫn trông ngóng, giục giã nhà văn nhanh hoàn thành tập tiếp theo của Trò chơi vương quyền.

Nhà văn G.R.R. Martin. Ảnh: The Independent.

Mới đây, cây bút viết nên Trò chơi vương quyền đã thông báo rằng những tập truyện tiếp theo đang ngày càng rời xa nội dung trên bản phim chuyển thể. Loạt phim truyền hình do HBO sản xuất và trình chiếu từ 2011 đến 2019 đã đóng máy. Trong khi đó, tập 6 và tập 7 của bộ sách (The winds of winter và A dream of spring) vẫn chưa xuất bản.

Trong bài post trên website của mình, tác giả Martin viết: “các tuyến truyện đang phát triển… và thay đổi, cũng như nhà văn sẽ thay đổi. Mọi thứ quấn quýt vào nhau, thay đổi nhau, tôi có những ý tưởng mới, những ý tưởng cũ không phù hợp nữa, tôi viết rồi viết lại, sửa lại cấu trúc sách, xé hết bản thảo cũ và viết lại, tôi đi qua những cánh cửa mà không biết sẽ dẫn tới đâu, những cánh cửa dẫn tới những điều kỳ diệu".

Martin thừa nhận quá trình viết của ông nghe có vẻ điên rồ. Nhưng ông hứa rằng câu chuyện đang tiến triển, rẽ nhánh rời xa khỏi nội dung bản phim truyền hình.

“Sẽ có một số chi tiết trên bản phim vẫn sẽ xảy ra trong The wind of winter, chỉ với chút biến đổi, nhưng phần còn lại sẽ khác rất nhiều”, ông viết.

“Không phải nhân vật nào sống sót tới cuối phim cũng sẽ sống sót tới cuối truyện, không phải nhân vật nào chết trên màn ảnh cũng sẽ chết trên trang giấy. (Tất nhiên, số phận một số nhân vật vẫn vậy. Có lẽ là phần lớn. Nhưng chắc chắn không phải là tất cả. Lẽ dĩ nhiên, có khi tuần sau tôi lại đổi ý khi viết chương tiếp theo. Viết sách là thế đấy)", Martin chia sẻ.

Năm 2019, ông từng úp mở rằng sách sẽ kết giống phim: “Người ta cứ hỏi tôi câu chuyện sẽ kết thúc thế nào, có giống trên phim không, hay có khác không. Chà… có và không".

Martin cũng từng cho biết ông đang tập trung để hoàn thành The wind of winter. “Đấy là ưu tiên hàng đầu của tôi, dù tôi cũng thích viết tập mới cho loạt phim House".

Poster phim House of the dragon. Ảnh: HBO.

Ngày 21/8 tới, loạt phim tiền truyện của Trò chơi vương quyền mang tên House of the dragon sẽ được công chiếu. Martin cũng cho biết loạt phim này dựa trên cuốn Fire & Blood của ông nhưng cũng thay đổi ít nhiều.

“Gửi fan của cuốn sách, đấy là câu chuyện của tôi. Chắc chắn sẽ có vài thay đổi so với Fire & Blood… Tôi nghĩ Ryan Condal và các biên kịch khác đang lựa chọn đúng. Có một vài lựa chọn làm cho câu chuyện hay hơn", nhà văn chia sẻ.

Ngoài ra, nhà văn cũng xác nhận loạt phim hậu truyện mang tên Snow cũng đang được triển khai. Diễn viên Kit Harrington sẽ quay trở lại diễn vai Jon Snow một lần nữa.