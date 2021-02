Kết thúc điều tra vụ người đẹp Philippines tử vong

Văn phòng công tố thành phố Makati đã kết thúc cuộc điều tra sơ bộ và đệ trình kết quả để giải quyết đơn khiếu nại từ gia đình Christine Dacera.

Ngày 18/2, tờ Inquirer đưa tin văn phòng công tố thành phố Makati đã kết thúc cuộc điều tra sơ bộ về vụ án người mẫu, tiếp viên hàng không Christine Dacera qua đời ngày 1/1 tại khách sạn City Garden Grand.

Công tố viên đã đệ trình kết quả cuộc điều tra vào ngày 17/2 để giải quyết đơn khiếu nại từ bà Sharon Dacera (mẹ của Christine Dacera). Công tố viên dự kiến sớm thông báo quyết định bác bỏ đơn kiện từ phía gia đình Dacera hoặc đưa ra trước tòa án.

Công tố viên bác bỏ đơn khiếu nại từ bà Sharon Dacera.

Mike Santiago - luật sư của năm bị cáo và cũng là những người tham gia bữa tiệc với Dacera trước khi cô qua đời - phủ nhận cáo buộc hiếp dâm. Họ cho biết bản thân tin tưởng đơn kiện của gia đình Dacera sẽ bị bác bỏ do thiếu bằng chứng.

Luật sư nói thêm: “Tất cả bị cáo nói họ không hiếp dâm và giết người, dựa trên bằng chứng cũng như kết quả khoa học của các nhân viên y tế”.

Ngày 28/1, tờ Inquirer đưa tin Christine Angelica Dacera không bị cưỡng hiếp. Theo kết quả kiểm tra mô bệnh học do văn phòng Phòng thí nghiệm Tội phạm - cảnh sát quốc gia Philippines (PNP-CLO) thực hiện, Dacera chết vì ngừng tim do sốc giảm thể tích (mất hơn 50% máu hoặc dịch cơ thể). Trung tá cảnh sát Joseph Palmero loại bỏ lý do bị giết trong trường hợp của Dacera.

Một ngày sau, gia đình của Christine Dacera phản đối kết luận cảnh sát quốc gia Philippines. Họ khẳng định người mẫu sử dụng ma túy và bị lạm dụng tình dục trước khi qua đời. Gia đình tiếp viên hàng không yêu cầu khai quật mộ con gái ở General Santos để khám nghiệm một lần nữa.

Christine Dacera được phát hiện bất tỉnh, môi tím tái tại khách sạn City Garden Grand vào ngày 1/1. Cô được kết luận đã qua đời trước khi đến trung tâm y tế. Trước khi qua đời, người mẫu tham gia bữa tiệc đón giao thừa cùng 11 người bạn nam.