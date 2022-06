Kết quả giải Women’s Prize for Fiction 2022

Rạng sáng ngày 16/6 theo giờ Việt Nam, giải thưởng Women’s Prize for Fiction năm 2022 đã được trao cho tác giả Ruth Ozeki.

Ruth Ozeki thắng giải với tiểu thuyết The Book of Form and Emptiness (tạm dịch: Cuốn sách của Hình thái và Sự trống rỗng). Buổi lễ trao giải diễn ra tại Bedford Square Gardens, London.

The Book of Form and Emptiness của Ruth Ozeki đã đánh bại những ứng cử viên nặng ký bao gồm The Bread the Devil Knead của Lisa Allen-Agostini, The Sentence của Louise Erdrich, Sorrow and Bliss của Meg Mason, The Island of Missing Trees của Elif Shafak và Great Circle của Maggie Shipstead.

Ruth Ozeki nhận giải thưởng. Ảnh: Women’s Prize for Fiction/Twitter.

Tiểu thuyết tôn vinh sức mạnh của sách

Chiến thắng của The Book of Form and Emptiness đem lại cho tác giả Ruth Ozeki giải thưởng trị giá 30.000 bảng Anh cùng một bức tượng bằng đồng được thiết kế bởi nhà điêu khắc Grizel Niven có tên là “Bessie”.

The Book of Form and Emptiness kể về cậu bé Benny Oh bắt đầu nghe thấy giọng nói của những đồ vật trong nhà sau cái chết của cha mình. Mặc dù Benny không hiểu các đồ vật đang nói gì nhưng cậu có thể cảm nhận được cảm xúc của chúng.

Khi mẹ Benny gặp chứng rối loạn tích trữ, những giọng nói ngày càng ồn ào hơn. Vì vậy Benny tìm cách ẩn náu trong sự yên tĩnh và bình lặng của một thư viện công cộng. Ở đó, Benny khám phá ra một thế giới mới với những nhân vật lạ thường và gặp "Cuốn sách của chính mình" - một thứ biết nói và dạy cậu lắng nghe những điều thực sự quan trọng.

Mary Ann Sieghart, Trưởng ban giám khảo giải thưởng Women’s Prize for Fiction năm 2022, ca ngợi cuốn tiểu thuyết nổi bật với “lối viết lấp lánh, sự ấm áp, thông minh, hài hước và thấm thía” cũng như khả năng giải quyết “những vấn đề lớn của cuộc sống và cái chết” trong khi vẫn giữ được “niềm vui trọn vẹn khi đọc”.

Sieghart nhận xét rằng The Book of Form and Emptiness là một "sự tôn vinh sức mạnh của sách và việc đọc sách” và gọi Ruth Ozeki là “một người kể chuyện nguyên bản, bậc thầy”.

Ruth Ozeki chia sẻ rằng bà rất biết ơn khi nhận được giải thưởng. Tác giả của The Book of Form and Emptiness nói thêm điều này là “một sự ngẫu nhiên khó tin vì bất kỳ cuốn sách nào trong danh sách đề cử đều xứng đáng giành giải".

The Book of Form and Emptiness có một cốt truyện hấp dẫn với nhiều chủ đề khác nhau, bao gồm sự đau buồn, mất mát, quá trình trưởng thành, đa dạng thần kinh, biến đổi khí hậu, nhạc jazz và sự gắn bó của con người với đồ vật.

Khi được hỏi về nguồn cảm hứng để viết cuốn tiểu thuyết, Ruth Ozeki chia sẻ: “Khi còn nhỏ, tôi nghĩ đến các đồ vật như thể chúng là bán tri giác và thậm chí đến bây giờ tôi vẫn nghĩ về những câu chuyện mà đồ vật có thể kể nếu chúng biết nói. Liệu đồ vật có nói được không? Chúng có thể dạy chúng ta về cuộc sống và thực tế không? Rõ ràng câu trả lời là có, nếu chúng ta học cách lắng nghe".

Nhà văn Karen Joy Fowler nhận xét về The Book of Form and Emptiness: “Một lần nữa, Ozeki đã tạo ra một kiệt tác. Trái tim rộng lượng, trí tưởng tượng xuất chúng và trí tuệ sáng suốt của tác giả đã thắp sáng những trang sách".

The Book of Form and Emptiness xuất bản lần đầu vào tháng 9/2021, đã được dịch sang tiếng Italy và Đức.

Các tác phẩm lọt vào danh sách rút gọn của Women’s Prize for Fiction năm nay. Ảnh: Women's Prize for Fiction.

Tác giả từng đoạt nhiều giải thưởng

Ruth Ozeki, sinh ngày 12/3/1956, là một tiểu thuyết gia, nhà làm phim và tu sĩ Phật giáo. Bà là con gái của học giả người Mỹ Floyd Lounsbury và nhà ngôn ngữ học Masako Yokoyama. Ruth Ozeki hiện giảng dạy viết sáng tạo tại Đại học Smith, Mỹ.

Ruth Ozeki là tác giả của bốn tiểu thuyết và tác phẩm phi hư cấu mang tên The Face: A Time Code. Các tác phẩm của bà đều giành được nhiều giải thưởng uy tín. My Year of Meats, tiểu thuyết đầu tay của Ruth Ozeki, từng giành giải thưởng Imus/Barnes & Noble American Book Award và giải Kiriyama năm 1998. Tiểu thuyết thứ hai All Over Creation giành giải thưởng văn học WILLA và giải American Book Award năm 2004.

Đặc biệt, tiểu thuyết thứ ba của Ruth Ozeki mang tên A Tale for the Time Being lấy bối cảnh sau trận động đất và sóng thần năm 2011 của Nhật Bản từng giành được gần mười giải thưởng văn học, lọt vào danh sách rút gọn của giải Booker năm 2013 và đã được dịch ra 28 thứ tiếng.

Nhiều cuốn sách từng đoạt giải Women’s Prize for Fiction đã được xuất bản tại Việt Nam. Ảnh: Q.L.

Women’s Prize for Fiction, tiền thân là giải thưởng Orange và Baileys Women's Prize for Fiction, là một trong những giải thưởng văn học danh giá nhất của Vương quốc Anh được thành lập năm 1996.

Giải thưởng được trao hàng năm cho tác giả nữ (không hạn chế quốc tịch, quốc gia cư trú, tuổi tác hoặc chủ đề tiếp cận) có cuốn tiểu thuyết xuất sắc nguyên tác được viết bằng tiếng Anh và được xuất bản ở Vương quốc Anh một năm trước đó. Người thắng cuộc được lựa chọn bởi hội đồng giám khảo gồm 5 thành viên đều là phụ nữ và sẽ nhận được giải thưởng trị giá 30.000 bảng Anh cùng một bức tượng bằng đồng.

Mùa giải năm 2021 chứng kiến chiến thắng của Piranesi - tiểu thuyết giả tưởng thần thoại của tác giả người Anh Susanna Clarke.

Nhiều cuốn sách từng đoạt giải Women’s Prize for Fiction đã được xuất bản tại Việt Nam: Mình cần nói chuyện về Kevin của Lionel Shriver, Nhan sắc của Zadie Smith, Nửa mặt trời vàng của Chimamanda Ngozi Adichie, Đường về nhà của Rose Tremain và Trường ca Achilles của Madeline Miller.