Kết quả gây ngỡ ngàng ở show hẹn hò

Eden, Descendants of Instinct kết thúc ngày 2/8. Theo truyền thông Hàn Quốc, chương trình gây sốc từ tập đầu tới khi kết thúc.

Ngày 3/8, tờ Spotv News đưa tin chương trình hẹn hò Eden, Descendants of Instinct kết thúc ngày 2/8 với kết quả gây bất ngờ. “Eden gây sốc, một sự đảo ngược ở tập cuối cùng” là tiêu đề bài viết của Spotv News về chương trình hẹn hò gây chú ý suốt thời gian qua.

Tập cuối của Eden, Descendants of Instinct chứng kiến sự ra đời của hai cặp thí sinh là Lee Seung Jae và Lee Yuna, Lee Jung Hyeon và Kim Na Yeon. Điều gây bất ngờ là cô gái Lee Seung Jae yêu thích ở tập đầu là Kim Na Yeon. Trong khi đó, Lee Jung Hyeon chọn Lee Yuna để ghép đôi khi các thí sinh thực hiện thử thách đầu tiên do chương trình đưa ra. Do đó, sự đảo lộn giữa hai cặp thí sinh đang gây bất ngờ với khán giả theo dõi chương trình.

Lee Yuna và Lee Seung Jae thành đôi sau show hẹn hò.

Eden, Descendants of Instinct gồm nhiều tập với những thử thách khác nhau. 4 thí sinh nữ và 5 người nam sống chung một ngôi nhà để tìm hiểu nhau. Từ đó, họ tìm ra tình yêu đích thực. Theo dõi chương trình, khán giả nhận xét việc Lee Seung Jae và Lee Yuna hẹn hò cũng dễ hiểu. Suốt chương trình, Lee Yuna luôn thẳng thắn bày tỏ tình cảm với Lee Seung Jae và cho biết anh là hình mẫu lý tưởng.

Trong khi đó, Seon Ji Hyun là cô gái nổi tiếng nhất show. Từ tập đầu tới tập cuối, cô được hai chàng trai là Kim Chul Min và Yang Ho Seok yêu thích. Tuy nhiên, ở tập cuối, Seon Ji Hyun từ chối tình cảm của cả hai chàng trai và ra về một mình.

Seon Ji Hyun từ chối tình cảm của hai thành viên nam.

"Tôi không thể tìm được người yêu, nhưng quá trình tham gia chương trình là khoảng thời gian khiến tôi biết ơn. Nhờ đó, tôi có thể cảm nhận được sự yếu đuối và thiếu thốn của bản thân ở những nơi xa lạ và với những người xa lạ", Seon Ji Hyun bày tỏ.

Eden, Descendants of Instinct là phiên bản Hàn Quốc của Too Hot to Handle. Trong chương trình, 9 thí sinh nam và nữ sống chung một nhà để tìm tình yêu đích thực. Ngay khi lên sóng vào ngày 14/6, chương trình bị chỉ trích thậm tệ vì nội dung phản cảm. Ở tập đầu tiên, các thành viên trong chương trình xuất hiện với bộ đồ bơi sau đó cùng nhau tham gia trò chơi ném bóng. Khi chơi, họ có nhiều cảnh đụng chạm, tiếp xúc cơ thể.