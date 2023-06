Kết quả điều tra vụ lộ đề thi tốt nghiệp THPT năm 2021

Hai bị can Phạm Thị My và Bùi Văn Sâm bị cáo buộc dùng câu hỏi mà họ biên soạn làm tài liệu ôn thi cho 8 học sinh có mối quan hệ họ hàng, thân quen.

TAND TP Hà Nội dự kiến ngày 29/6 xét xử 2 cựu giáo viên Đại học Sư phạm Hà Nội gồm bà Phạm Thị My (sinh năm 1963) và ông Bùi Văn Sâm (sinh năm 1949) liên quan vụ làm lộ đề thi môn Sinh học trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021.

Vụ án bắt nguồn từ những lùm xùm về việc trùng đề thi môn Sinh học được lan truyền sau khi kết thúc kỳ thi. Thời điểm đó, thầy Đinh Đức Hiền (giáo viên môn Sinh học tại Hệ thống giáo dục HOCMAI, Hà Nội) nhận được nhiều ý kiến về sự giống nhau giữa đề thi chính thức và nội dung ôn tập online trước ngày thi của thầy Phan Khắc Nghệ (giáo viên Sinh học, Phó hiệu trưởng trường THPT chuyên Hà Tĩnh).

Theo cáo trạng của VKSND Tối cao, ông Sâm và bà My được phân công tham gia xây dựng ngân hàng câu hỏi thi và Hội đồng ra đề thi môn Sinh học. Ông Sâm là tổ trưởng, bà My tổ phó. Các bị can tham gia tổ xây dựng ngân hàng câu hỏi thi và Hội đồng ra đề các năm 2019 và 2020, biết được phần mềm rút câu hỏi không ngẫu nhiên.

Hình ảnh bài giảng trùng với đề thi Sinh học.

Đến năm 2021, họ lợi dụng việc được giao đưa tài liệu về nhà biên soạn thành câu hỏi, sau đó sắp xếp vào các vị trí để được rút ra làm nguồn đề thi chính thức; định hướng chọn các tổ hợp câu hỏi do mình biên soạn để xây dựng thành đề thi chính thức.

Các bị can còn dùng câu hỏi trên làm tài liệu ôn thi cho 8 học sinh có mối quan hệ họ hàng, thân quen. Những em này đến từ các trường gồm: THPT Yên Hòa, Chuyên Khoa học tự nhiên, Chuyên Hà Nội Amsterdam, Kim Liên, Thăng Long (Hà Nội); Trường chuyên Chu Văn An (Lạng Sơn) và Trường Chuyên Hà Tĩnh (tỉnh Hà Tĩnh).

Cơ quan chức năng xác định đề thi chính thức kỳ thi THPT năm 2021 giống với các câu hỏi do các bị can soạn thảo, biên tập từ 70% đến 95%.

Đối với lùm xùm liên quan thầy Phan Khắc Nghệ, cơ quan tố tụng làm rõ những câu hỏi do 2 bị can soạn thảo và câu hỏi trong video của ông Nghệ giảng dạy online có nội dung giống từ 70% đến 100%. Một số câu hỏi còn trùng nội dung, đơn vị kiến thức, lời dẫn và đáp án.

Cáo trạng nêu ông Phan Khắc Nghệ tham gia xây dựng ngân hàng câu hỏi thi (từ năm 2009 đến 2018) của Bộ GD-ĐT, có quan hệ quen biết với ông Sâm, bà My. Quá trình bà My xây dựng ngân hàng câu hỏi thi năm 2021, ông Nghệ nhiều lần gọi điện, gửi email hẹn gặp bà My để tìm hiểu thông tin liên quan đến đề thi môn Sinh học.

Tuy nhiên, CQĐT Bộ Công an nêu rõ chưa có căn cứ xác định bị can My đã trao đổi thông tin, tài liệu liên quan đến ngân hàng câu hỏi thi năm 2021 cho thầy Nghệ. Tài liệu được ông Nghệ giảng dạy trên Internet cũng không có giá trị truy nguyên, nên chưa đủ căn cứ xác định ông này sử dụng tài liệu của các bị can để giảng dạy.