Kết quả bốc thăm chia bảng VCK U17 Quốc gia 2022

Đội chủ nhà U17 Sài Gòn - Lyon là hạt giống số 1 bảng A trong khi đội bóng cùng thành phố có mã số B1.

Tại buổi họp kỹ thuật trước giải U17 Quốc gia diễn ra chiều 28/8 tại sân Thống Nhất, BTC đã tiến hành bốc thăm chia bảng và sắp lịch thi đấu. Giải đấu năm nay có sự tham dự của 12 đội bóng. Sau khi U17 SHB Đà Nẵng xin rút lui vì không đủ kinh phí, U17 Bình Dương được chọn thay thế.

Tại vòng bảng, các đội thi đấu vòng tròn 1 lượt tính điểm xếp hạng. 8 đội bóng có thành tích tốt nhất giành quyền vào tứ kết.

Các đội được chia đều vào 4 bảng, tranh tài từ ngày 29/8 đến ngày 11/9 trên sân Trung tâm thể thao Thành Long, Quốc lộ 50, huyện Bình Chánh, Thành phố Hồ Chí Minh.

Chủ nhà U17 Sài Gòn Lyon được nhận mã số A1, cùng bảng với Nam Định, Bình Phước HAGL và đá trận khai mạc (lúc 15h30 ngày 29/8) gặp Nam Định. Ở bảng B, U17 TP.HCM - Juventus nhận mã số B1, SLNA mã số B2, Bình Dương mã số B3 và Hà Nội mã số B4. Bảng C là cuộc cạnh tranh của Huế, PVF, Đồng Tháp và Phú Yên.

Ở ngày thi đấu đầu tiên, ngoài trận khai mạc còn diễn ra cuộc tranh tài khác giữa Bình Phước và HAGL, TP.HCM - Juventus gặp SLNA và Hà Nội gặp Bình Dương. 2 trận đấu tại bảng A được tường thuật trực tiếp trên kênh On Sports News. Tại vòng chung kết U17 quốc gia 2022, mỗi ngày thi đấu sẽ có ít nhất 2 trận đấu được tường thuật trực tiếp trên các nền tảng của Next Media và On Sports cũng như các nền tảng chính thức của Liên đoàn Bóng đá Việt Nam.

Đây là năm thứ ba liên tiếp Next Media phối hợp với Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (LĐBĐVN) tổ chức Vòng chung kết giải bóng đá Vô địch U17 Quốc gia. Bên cạnh đó, VTVCab khi trở thành đối tác truyền thông truyền hình và Keep & Fly là nhà tài trợ trang phục thi đấu cho 12 đội bóng tham dự giải.