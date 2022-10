‘Kết quả 9 tháng của HDBank tốt nhất từ trước đến nay’

Trong hội nghị nhà đầu tư trực tuyến HDBank, Chủ tịch Kim Byoung-ho nhận định: “HDBank khởi đầu kế hoạch 5 năm với kết quả 9 tháng tốt nhất từ trước đến nay”.

Ngày 26/10, Ngân hàng TMCP Phát triển TP.HCM (HDBank) tổ chức hội nghị trực tuyến với các nhà đầu tư là cá nhân tổ chức quốc tế và trong nước, công bố kết quả hoạt động 9 tháng đầu năm. Kết quả 9 tháng được Phó chủ tịch HĐQT Nguyễn Thị Phương Thảo đánh giá là “tốt nhất từ trước đến nay”, dù trong bối cảnh nhiều biến động của thị trường và kinh tế thế giới.

Kết quả kinh doanh vượt kỳ vọng

Hội nghị Nhà đầu tư công bố kết quả kinh doanh quý III của HDBank thu hút sự chú ý của thị trường có sự hiện diện của Chủ tịch HĐQT Kim Byoung-ho và Phó chủ tịch thường trực HĐQT Nguyễn Thị Phương Thảo, cùng kinh tế gia trưởng Devendra Joshi và đại diện ban điều hành. Hàng nghìn cổ đông, nhà đầu tư, đại diện các quỹ đầu tư lớn, các nhà phân tích trong và ngoài nước đã chờ đợi cuộc họp, trao đổi với lãnh đạo cấp cao nhất của ngân hàng. Những kỳ vọng, các mối quan tâm của nhà đầu tư đã được lãnh đạo HDBank giải đáp.

Theo báo cáo được trình bày tại hội nghị, lợi nhuận trước thuế quý III của HDBank đạt 2.712 tỷ đồng , tăng 43,4% so với cùng kỳ. Lũy kế 9 tháng đầu năm, tổng thu nhập hoạt động hợp nhất vượt 16.000 tỷ đồng , tăng 32,7% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, thu nhập dịch vụ đạt trên 2.100 tỷ đồng , tăng 80,1% so với cùng kỳ. Lợi nhuận trước thuế đạt 8.016 tỷ đồng , tăng 31,7% và hoàn thành 82% kế hoạch cả năm được cổ đông giao.

Các chỉ tiêu hiệu quả hoạt động như ROE đạt 25,2%, ROA đạt 2,2% và thuộc những ngân hàng dẫn đầu về hiệu quả. Hệ số chi phí trên tổng thu nhập hoạt động (CIR) đạt 37%, tốt hơn mức 39% cùng kỳ năm trước. Nợ xấu riêng lẻ thấp chỉ 1,1%. An toàn vốn (theo chuẩn Basel II) đạt 15,3%, cao nhất từ trước đến nay.

Phát biểu tại hội nghị, thay mặt cho gần 18.000 CBNV, bà Nguyễn Thị Phương Thảo - Phó chủ tịch thường trực HĐQT HDBank - cho biết, HDBank có lịch sử phát triển 30 năm đáng tự hào tại thành phố mang tên Bác, 10 năm đổi mới toàn diện và tăng trưởng vượt bậc. Từ một ngân hàng trong có quy mô nhỏ nhất thị trường, HDBank đã vươn lên nhóm 10 ngân hàng thương mại dẫn đầu, với các chỉ tiêu về an toàn vốn, chất lượng tài sản, thanh khoản và hiệu quả hoạt động vượt trội, đến quý III năm nay tiến gần chuẩn mực Basel III. HDBank nắm giữ những lợi thế và dư địa để tăng trưởng cao, bền vững.

Bà Nguyễn Thị Phương Thảo - Phó chủ tịch thường trực HĐQT HDBank

Đáng chú ý, sau 9 tháng đầu năm, mảng dịch vụ bao gồm kinh doanh bảo hiểm tiếp tục tăng tốc mạnh mẽ. Với doanh thu mảng bancassurance, doanh số tại HDBank và công ty con vượt 1.500 tỷ đồng sau 9 tháng, gấp hơn 2 lần cùng kỳ năm trước.

“Kết quả quý III và 3 quý đầu năm của HDBank như một món quà dành tặng cổ đông của các thành viên HĐQT nhiệm kỳ mới vừa được cổ đông tin tưởng bầu chọn. Đồng thời kết quả này cho thấy sứ mệnh và trọng trách của hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027 trong việc hiện thực hóa các mục tiêu chiến lược đã được cổ đông phê duyệt”, bà Nguyễn Thị Phương Thảo - Phó chủ tịch thường trực HĐQT HDBank - khẳng định.

“Chúng tôi kiên định với chiến lược đề ra đồng thời theo sát diễn biến thị trường để đưa ra các quyết sách phù hợp”, bà Nguyễn Thị Phương Thảo nói thêm.

Nhận định về diễn biến thị trường chứng khoán thời gian qua, bà Nguyễn Thị Phương Thảo cho rằng khi thị trường bị chi phối bởi yếu tố tâm lý không tích cực, giá cổ phiếu khó phản ánh đúng giá trị thực và tiềm năng phát triển của doanh nghiệp.

“Chúng tôi cho rằng đầu tư vào ngân hàng niêm yết là đầu tư dài hạn, đầu tư vào giá trị bền vững. Chúng ta có thể thấy đối với một ngân hàng như HDBank, giá cổ phiếu trên thị trường chứng khoán hôm nay không phản ảnh đúng giá trị thực, năng lực phát triển bền vững và các tiềm năng trong tương lai cũng như năng lực đi qua những biến động kinh tế, để tăng trưởng cao trong nhiều năm tới. Hiện tại P/B chỉ trên 1,0 và P/E chỉ có trên 5 lần”, bà Thảo nói.

Trả lời quan tâm của nhà đầu tư, ban điều hành cho biết, tỷ trọng dư nợ bất động sản/tổng dư nợ và tỷ lệ nợ xấu đối với dư nợ cho vay kinh doanh bất động sản của HDBank hiện chiếm 8% tổng cho vay khách hàng và hầu như không có nợ xấu trong cho vay bất động sản.

Chủ tịch HĐQT HDBank Kim Byoung-ho.

Về vấn đề tỷ trọng trái phiếu doanh nghiệp/tổng tài sản của HDBank, tính đến ngày 30/9, số dư trái phiếu doanh nghiệp HDBank đang nắm giữ trong danh mục đầu tư là 5.400 tỷ đồng , chiếm hơn 1% tổng tài sản. Hiện các tổ chức phát hành trái phiếu đều trả nợ đúng hạn và hoạt động tốt. HDBank tự tin vào danh mục trái phiếu đang nắm giữ.

Hướng đến phát triển bền vững

Hiện HDBank tập trung vào 4 sáng kiến chiến lược chính, gồm: Phát triển ngân hàng số; khai thác lợi thế hệ sinh thái; kinh doanh bảo hiểm (Bancassurance) và quản trị doanh nghiệp và rủi ro môi trường - xã hội.

Trong giai đoạn 5 năm sắp tới, HDBank sẽ duy trì tốc độ tăng trưởng cao, trung bình trên 25%/năm, tiếp tục khẳng định năng lực đảm bảo hoạt động an toàn, bền vững.

Trong sự kiện, ông Devendra Joshi - Kinh tế trưởng HDBank - chia sẻ đánh giá về triển vọng kinh tế Việt Nam, với tăng trưởng kinh tế GDP, cán cân thanh toán, lạm phát, lãi suất... đều ở mức tốt, đáp ứng nhu cầu sản xuất phục vụ xuất khẩu. Dòng vốn đầu tư nước ngoài tăng trưởng tích cực, cũng như cán cân thương mại đạt mức thặng dư cao trong nhiều năm trở lại đây.

Ông Devendra Joshi - Kinh tế trưởng HDBank.

Về triển vọng phát triển của Ngân hàng giữa biến động của nền kinh tế GDP, ông Kim Byoung-ho - Tân Chủ tịch HĐQT HDBank - đã tham dự từ đầu cầu Seoul, Hàn Quốc, khẳng định sự quyết tâm, sâu sát, tỉ mỉ của đội ngũ lãnh đạo trong việc hiện thực hóa mục tiêu trở thành ngân hàng dẫn đầu, được quản trị theo các thông lệ quốc tế tốt nhất.

Trong năm 2022-2023, ngân hàng cũng sẽ chú trọng trong việc lựa chọn nhà đầu tư chiến lược đồng hành cùng ngân hàng trong giai đoạn tăng trưởng cao và bền vững sắp tới, cũng như kế hoạch ký kết lựa chọn tác độc quyền với đối tác bảo hiểm xứng tầm.

Vị chủ tịch ngân hàng dày dặn kinh nghiệm kết thúc cuộc gặp với lời cảm ơn tới các cổ đông; cam kết mang lại lợi ích cao nhất cho nhà đầu tư, cổ đông, khách hàng, cán bộ công nhân viên và cộng đồng xã hội.