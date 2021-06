Kẹt ở Ấn Độ, không thể đoàn tụ vợ con vì dịch bệnh

Về nhà thăm bố mẹ, Pallav Jha chưa thể trở lại Mỹ cùng vợ con vì tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp và hạn chế đi lại.

Vào cuối tháng 4, cả cha và mẹ của Pallav Jha ở Ấn Độ đều mắc Covid-19. Nghe mẹ báo tin, Jha biết anh phải từ Mỹ về quê hương để thăm hai người, đồng nghĩa với việc bỏ lại người vợ đang mang thai và cậu con trai 4 tuổi ở bang Arizona, theo CNN.

Ngày 26/4, hai ngày sau khi cha nhập viện, Jha kịp về Ấn Độ. Mẹ anh hồi phục sau khi được điều trị tại nhà còn cha anh không qua khỏi vào ngày 4/5.

"Tôi có ngày hôm nay là nhờ cha mẹ. Tôi biết ơn vì có thể về nhà nhìn cha trút hơi thở cuối cùng", anh nói.

Ấn Độ đang trải qua làn sóng dịch Covid-19 tồi tệ nhất với hơn 350.000 người chết. Theo Đại học Johns Hopkins, quốc gia 1,3 tỷ dân có 33,3 triệu ca nhiễm SARS-CoV-2, cao thứ hai chỉ sau Mỹ.

“Tôi đang mang thai 8 tháng và có khả năng cao bị tiểu đường thai kỳ. Ngoài ra, tôi còn phải chăm sóc cậu con trai 4 tuổi. Thời gian này, tôi rất cần chồng ở bên. Tôi đã xoay xở mọi thứ mà không có anh ấy hơn một tháng nay nhưng bây giờ không thể gắng gượng thêm nữa", Shilpa, vợ Jha, cho biết.

Pallav Jha chưa thể về Mỹ bên vợ con vì dịch bệnh diễn biến phức tạp ở Ấn Độ.

Sau khi lo liệu tang lễ cho cha, Jha biết thời điểm này, anh không thể dễ dàng trở lại Mỹ với vợ con.

Anh có thị thực lao động loại H-1B theo diện làm việc cho PayPal. Tuy nhiên, do các quy định phòng chống dịch, đại sứ quán và lãnh sự quán Mỹ ở Ấn Độ phải đóng cửa, Jha được hẹn làm việc vào tháng 9 - tức là còn tận 3 tháng nữa. Dù nhiều lần trình bày hoàn cảnh và gửi kèm hồ sơ y tế của vợ, anh vẫn không được hỗ trợ.

Về phía Shilpa, do những biến chứng khi mang thai, cô có nguy cơ sinh non trong 2-3 tuần tới. Bà mẹ trẻ không thể tưởng tượng mình sẽ vượt cạn mà không có chồng ở bên.

Hiện, PayPal cho biết đang cố gắng hỗ trợ Jha quay lại Mỹ thông qua việc gửi các loại giấy tờ thị thực cần thiết.

Trong cơn tuyệt vọng, Jha cũng đã liên hệ với cả Thượng nghị sĩ bang Arizona Kyrsten Sinema và Thượng nghị sĩ Mark Kelly nhờ giúp đỡ. Phía hai thượng nghị sĩ đều cho biết đang cố gắng giúp đỡ gia đình anh.

Jha cũng không phải là người duy nhất bị mắc kẹt ở Ấn Độ vì các hạn chế đi lại bị thắt chặt.

Giữa tháng 4, sau khi về Ấn Độ thăm người cha hấp hối, Ashu Mahajan, sống tại bang New Jersey, nhận thông báo rằng anh sẽ không thể sắp xếp cuộc hẹn xin thị thực cho đến tháng 2/2022. May mắn là với sự giúp đỡ của Thượng nghị sĩ bang New Jersey Bob Menendez, Mahajan đã được đoàn tụ với gia đình vào cuối tháng 5.