Kết nối mạng lưới an ninh trong cộng đồng nhờ Zalo

Thông qua các nhóm Zalo kết nối công an xã, phường với các thôn, tổ dân phố và từng hộ gia đình, người dân dễ dàng nắm bắt thông tin về ANTT, thủ tục hành chính...

Triển khai từ tháng 3/2021, mô hình “Zalo - Kết nối bình yên” của Công an TP. Đồng Hới (Quảng Bình) thu hút sự quan tâm của đông đảo người dân, góp phần lan tỏa phong trào toàn dân bảo vệ Tổ quốc, an ninh trật tự (ANTT) trên địa bàn, được nhân dân ghi nhận, ủng hộ và đánh giá cao.

Phản ánh tin ANTT, tội phạm trong vài phút

Khác với trước đây, phải nắm bắt thông tin từ nhiều nguồn tin, thì nay, ông Phan Văn Lâm (Quang Phú, Đồng Hới) chỉ cần sử dụng điện thoại thông minh, truy cập trang Zalo của công an thành phố là có thể cập nhật các thông tin liên quan hoạt động của lực lượng công an xã, công an thành phố cũng như tình hình ANTT, các thủ tục hành chính, công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm trên địa bàn.

Đồng thời, khi phát hiện các hành vi vi phạm pháp luật trên địa bàn, ông Lâm cũng có thể thông báo ngay cho lực lượng công an xã kịp thời.

Lực lượng công an cơ sở hướng dẫn ông Lâm về các tiện ích của Zalo.

“Trước đây khi phát hiện các đối tượng lạ mặt, có hành vi sai trái vào địa bàn, tôi phải tìm cách đến công an để báo. Giờ có Zalo nên tôi có thể báo trên hệ thống, lực lượng công an xã nắm thông tin ngay và triển khai nhanh”, ông Lâm nói.

Đây chỉ là một trong những hiệu quả tích cực của mô hình "Zalo - Kết nối bình yên" do công an TP. Đồng Hới triển khai từ tháng 3/2021.

Chúng tôi đến từng nhà dân rà soát cơ sở dữ liệu dân cư, đồng thời hướng dẫn bà con cài đặt, kết nối Zalo với lực lượng công an xã. Từ đó, người dân dễ dàng nắm bắt thông tin về ANTT. Trung tá Trần Hải Lưu Trưởng công an xã Quang Phú, TP. Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình

Để xây dựng và nhân rộng mô hình Zalo an ninh, công an TP. Đồng Hới chỉ đạo công an các xã, phường tăng cường công tác tuyên truyền, hướng dẫn người dân theo dõi trang Zalo “Công an thành phố Đồng Hới” bằng nhiều hình thức. Đồng thời, chính quyền cũng xây dựng các nhóm Zalo giúp kết nối công an xã, phường đến các thôn, tổ dân phố và từng hộ gia đình.

Cụ thể, trên trang Zalo “Công an thành phố Đồng Hới”, người dân có thể tìm kiếm đầy đủ thông tin liên quan thủ tục hành chính, công tác quản lý nhà nước về ANTT thông qua các mục tin tức, thông tin liên lạc, thủ tục hành chính. Các số điện thoại của công an các xã, phường trên địa bàn… cũng được tích hợp để người dân thuận tiện liên hệ.

Trang Zalo của công an thành phố tiếp nhận và giải đáp nhiều thắc mắc của người dân liên quan công tác cấp thẻ căn cước công dân có gắn chip và hướng dẫn tìm kiếm, thực hiện các thủ tục hành chính. Nhiều tin báo, tố giác có giá trị của người dân liên quan hành vi vi phạm pháp luật đã được gửi đến lực lượng công an để kịp thời xác minh, xử lý.

Người dân tìm và theo dõi Zalo “Công an thành phố Đồng Hới” để nhận thông tin chính thống được cập nhật thường xuyên.

“Trong 1 năm triển khai, người dân rất ủng hộ. Các phản ánh kịp thời qua Zalo giúp công an xã trong công tác phòng chống tội phạm”, ông Phạm Thanh Bình, Chủ tịch UBND xã Quang Phú, TP. Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình, nhận định.

Sau hơn một năm triển khai, trang Zalo của Công an TP. Đồng Hới thu hút hơn 2.300 người theo dõi. Các bài viết đăng tải thu hút vài chục nghìn lượt xem cũng như hàng trăm lượt chia sẻ.

Hơn 160 nhóm Zalo gắn kết công an cơ sở và người dân

Ngoài các trang Zalo của công an thành phố, công an các xã, phường trên địa bàn triển khai xây dựng 163 nhóm liên kết Zalo với gần 15.500 thành viên, vận động hơn 39.000 hộ gia đình trên địa bàn tham gia. Trong đó, nhiều xã, phường xây dựng các nhóm Zalo liên kết tất cả thôn, tổ dân phố, đạt tỷ lệ kết nối hơn 40%, nhiều nơi đạt hơn 80%.

Các nhóm Zalo giúp kết nối lực lượng công an cơ sở và người dân, thúc đẩy công tác đấu tranh tố giác tội phạm, giữ gìn ANTT.

Theo Thượng tá Hà Đức Cường, Phó trưởng công an TP. Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình đơn vị sẽ tiếp tục cập nhật những công nghệ mới, hữu ích từ Zalo; đồng thời trang bị phương tiện, máy móc và phân công lực lượng chuyên trách biên tập nội dung. Điều này nhằm để thông tin chia sẻ đến với người dân được chỉn chu và đạt hiệu quả cao.

Công an thành phố sẽ tiếp tục mở rộng mô hình “Zalo - Kết nối bình yên” đến tất cả địa bàn, tổ dân phố của 15 xã, phường trên địa bàn. Thượng tá Hà Đức Cường Phó trưởng công an TP. Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình

“Zalo - Kết nối bình yên” là mô hình hỗ trợ lực lượng công an phát động và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, đặc biệt là công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật và thông tin hai chiều về tình hình tội phạm, các loại tệ nạn tại địa bàn cơ sở.

Bên cạnh đó, trong giai đoạn dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, thông qua các nhóm Zalo, lực lượng chức năng kịp thời chuyển những thông tin về dịch, khuyến cáo đến người dân. Những yêu cầu hỗ trợ, giúp đỡ cũng được kết nối trực tiếp qua Zalo và được các đồng chí cảnh sát khu vực làm đầu mối tiếp nhận, hỗ trợ nhanh chóng.

Việc ứng dụng công nghệ vào công tác cải cách hành chính và bảo đảm ANTT thể hiện sự quyết tâm của công an TP. Đồng Hới trong việc thúc đẩy hiệu quả công tác đấu tranh tố giác tội phạm, giữ gìn ANTT trong xã hội. Điều này cũng nhằm tăng cường mối liên hệ, tương tác giữa lực lượng công an với quần chúng nhân dân trên địa bàn, từ đó góp phần chung tay xây dựng TP. Đồng Hới văn minh, an toàn và hiện đại.