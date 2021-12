Kết nối hạ tầng tạo tiềm năng cho bất động sản Long An

Các dự án giao thông vừa công bố đầu tư từ nay đến năm 2025 được kỳ vọng giúp tăng vị thế cho bất động sản Long An, thu hút sự quan tâm của nhiều nhà đầu tư.

Từ nay đến năm 2025, Long An đầu tư 9 dự án kết nối giao thông với TP.HCM với tổng số vốn hơn 23.000 tỷ đồng .

Triển vọng bất động sản Long An

Trong danh sách hạ tầng giao thông, tỉnh lộ 823D dài 14 km với điểm đầu giáp TP.HCM, điểm cuối tại nút giao thông N2 (huyện Đức Hòa) có tổng vốn đầu tư 1.400 tỷ đồng .

Đường Lương Hòa - Bình Chánh dài khoảng 6,2 km, tổng vốn đầu tư 2.270 tỷ đồng . Tỉnh lộ 827E dài khoảng 16 km, tổng vốn đầu tư 2.153 tỷ đồng , bắt đầu tại vòng xoay ngã năm Cần Giuộc và điểm cuối là sông Vàm Cỏ Đông.

Không gian sống tươi xanh bên sông Vàm Cỏ Đông thu hút người dân về sinh sống.

Long An còn có thêm nhiều tuyến kết nối liên vùng được đầu tư như mở rộng quốc lộ 1, quốc lộ 50; xây cao tốc Đức Hòa - Chơn Thành (Bình Phước), cao tốc An Sương - Bến Lức - Tân An, vành đai 3, vành đai 4… Tuyến metro Bến Thành - Tân Kiên và đường sắt TP.HCM - Long An - Cần Thơ đang được nghiên cứu đầu tư cũng hứa hẹn tác động tích cực đến Long An.

Ngoài ra, hai tuyến cao tốc TP.HCM - Trung Lương và Bến Lức - Long Thành cũng góp phần đưa Long An phát triển toàn diện, từ đó giúp thị trường bất động sản có cơ hội hưởng lợi.

Bên cạnh lợi thế vừa giáp ranh TP.HCM, vừa là cầu nối giữa miền Đông và miền Tây Nam Bộ, Long An còn sở hữu cảng quốc tế Long An làm đầu mối xuất nhập khẩu hàng hóa. Khả năng tiếp cận của Long An đến sân bay Long Thành cũng khá nhanh chóng nhờ cao tốc Bến Lức - Long Thành hoặc cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây.

Tại TP.HCM, quỹ đất lớn để đầu tư dự án đang dần cạn, đặc biệt là các khu đô thị vệ tinh. Giá đất tại TP.HCM cũng bị đẩy lên cao, biên độ tăng không còn lớn. Vì vậy, Long An được đánh giá là bến đỗ tiềm năng cho giới đầu tư khi hạ tầng kết nối ngày càng hoàn thiện; ngành công nghiệp, dịch vụ tăng trưởng.

Trong đó, các khu vực giáp ranh TP.HCM như Bến Lức, Cần Giuộc chứng kiến sự chuyển biến tích cực. Báo cáo mới nhất của DKRA Việt Nam cho thấy thị trường TP.HCM và các tỉnh giáp ranh đang diễn ra sôi động. Riêng phân khúc nhà phố/biệt thự, nguồn cung có 1.387 sản phẩm trong tháng 11, tỷ lệ tiêu thụ tăng gấp 2,8 lần so với tháng trước.

Theo DKRA Việt Nam, nguồn cung biệt thự/nhà phố không phân bổ đồng đều giữa các địa phương. Long An có nguồn cung hạn chế nhưng nhu cầu giao dịch tăng cao. Những dự án nằm trong khu đô thị lớn được quy hoạch đồng bộ trở thành tâm điểm thu hút khách hàng có nhu cầu mua bất động sản vệ tinh.

Cảng quốc tế mang lại nhiều lợi thế cho thị trường bất động sản Long An.

Lựa chọn đầu tư dự án tại Long An

Giới phân tích cho rằng khi các dự án hạ tầng giao thông được xây dựng, thị trường Long An sẽ ngày càng sôi động. Những ngày gần đây, các dự án ghi nhận lượng khách hàng đến tìm hiểu và giao dịch tăng.

Tuy nhiên, nhà đầu tư được khuyến cáo nên tìm hiểu và lựa chọn những dự án của chủ đầu tư uy tín, quy mô lớn, xây dựng đồng bộ hệ thống hạ tầng, tiện ích nội khu. Hơn hết, vấn đề pháp lý dự án nên là mối quan tâm trước tiên để tránh rủi ro.

Đơn cử, tại khu đô thị tích hợp Waterpoint tọa lạc trên mặt tiền ĐT 830, ba mặt còn lại bao quanh bởi sông Vàm Cỏ Đông, chủ đầu tư Nam Long cho biết số khách hàng đến tham quan tăng gấp đôi tháng trước. Đến nay, dự án bàn giao hàng trăm sản phẩm nhà phố, biệt thự dòng Valora thuộc các phân khu Aquaria 1, Rivera 1 cho cư dân vào sinh sống.

Chủ đầu tư cũng đưa vào hoạt động các tiện ích gồm hệ thống câu lạc bộ cộng đồng ven sông - bến du thuyền Rivera 1, Aquaria, Country Club, tổ hợp thể dục thể thao 3 ha; tổ hợp dịch vụ thương mại - giải trí; hệ thống bus nội khu và liên vùng; vịnh nước ngọt 8,6 ha; rạp chiếu phim ngoài trời; hệ thống vận hành an ninh; công viên nội khu; câu lạc bộ từng phân khu Rivera 1, vườn Nhật Aquaria 1…

Nhà phố, biệt thự dòng Valora tại khu đô thị Waterpoint được nhiều khách hàng quan tâm.

Hiện Nam Long giới thiệu bộ sưu tập sản phẩm hạng sang Grand Villa nằm trong các khu compound biệt lập đầu tiên thuộc phân khu Aquaria. Với vị trí liền kề vịnh cảng nước ngọt nhân tạo 8,6 ha, trải dài trên 3,5 ha công viên dọc bờ sông Vàm Cỏ Đông, các sản phẩm này đang được nhiều khách hàng quan tâm.