Kết luận vụ trưởng phòng GD&ĐT nói giáo viên là 'đồ tâm thần'

Đại diện Thị ủy An Nhơn (Bình Định) cho biết đã có kết luận vụ trưởng phòng GD&ĐT thị xã An Nhơn bị tố miệt thị một giáo viên mầm non là "đồ tâm thần".

Liên quan đến vụ Trưởng phòng GD&ĐT thị xã An Nhơn (Bình Định) bị tố có lời nói miệt thị, xúc phạm nặng nề và hăm dọa một giáo viên mầm non, thông tin tới VTC News, ông Nguyễn Thái Văn, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng, Thị uỷ An Nhơn cho biết Ban thường vụ Thị uỷ đã họp và có kết luận. Trường Mẫu giáo xã Nhơn Hạnh. Ảnh: VTC News. Chưa đến mức xem xét kỷ luật (!?) Theo ông Văn, UBKT đã tiến hành kiểm tra dấu hiệu vi phạm của ông Lâm Lăng Long, Trưởng phòng GD&ĐT thị xã An Nhơn. Qua kết quả kiểm tra, ông Lâm Lăng Long xác nhận có phát ngôn “đồ tâm thần” trước khi đi vào nội dung chính của cuộc họp giải quyết những nội dung cô H.T.T.H. phản ánh với sự tham gia của nhiều cán bộ, giáo viên của trường Mẫu giáo Nhơn Hạnh và Phòng GD&ĐT thị xã An Nhơn. “Việc ông Long phát ngôn 'đồ tâm thần' không chỉ đích danh một cá nhân cụ thể nào. Chính vì vậy, sau khi có kết quả xác minh, UBKT đã họp, xét và thống nhất ông Long chưa đến mức bị đề nghị tổ chức đảng có thẩm quyền phải xem xét kỷ luật. Tuy nhiên, UBKT có chỉ đạo Chi bộ Phòng GD&ĐT phải tổ chức một cuộc họp kiểm điểm rút kinh nghiệm sâu sắc đồng chí này”, ông Văn nói. Theo ông Đào Đức Tuấn, Giám đốc Sở GD&ĐT Bình Định, việc ông Lâm Lăng Long, Trưởng phòng GD&ĐT thị xã An Nhơn có những lời lẽ miệt thị với cô H. trong cuộc họp là không đúng quy chuẩn, đạo đức nghề giáo. “Tôi đã làm việc, khiển trách, nhắc nhở ông Lâm Lăng Long về những câu nói thiếu chuẩn mực với cô H.”, ông Tuấn cho biết thêm. Tại điểm trường Thái Xuân (thuộc trường mẫu giáo Nhơn Hạnh), bàn ghế và nhiều vật dụng bị mối mọt, hư hỏng nặng. Ảnh: VTC News. Người tố cáo chưa đồng ý với kết luận của UBND thị xã An Nhơn Trước đó, ngày 28/2, UBND thị xã An Nhơn cũng đã có kết luận về 8 nội dung tố cáo lãnh đạo trường Mẫu giáo xã Nhơn Hạnh có dấu hiệu tham nhũng, lợi dụng chức vụ, quyền hạn để cấu kết với doanh nghiệp nhằm trục lợi. Kết luận cho biết 4 nội dung tố cáo chưa có cơ sở, 4 nội dung tố cáo không đúng (trong đó có nội dung đúng một phần). Liên quan đến kết luận của UBND thị xã An Nhơn, cô giáo H.T.T.H. cho biết cô hoàn toàn không đồng ý với kết luận này và sẽ tiếp tục khiếu nại lên cấp trên. Theo cô H., cô phát hiện trường Mẫu giáo Nhơn Hạnh mập mờ, nâng khống giá, làm giả hồ sơ xin chủ trương trong việc sữa chữa, mua sắm nhiều năm liền… Rất nhiều lần, cô H. nêu ý kiến trong cuộc họp, bị bà Trần Thị Ánh T. (chủ tài khoản nhà trường) thách thức, mời ra ngoài. Cô H. cũng được mời lên Phòng GD&ĐT thị xã An Nhơn họp vô cớ, bị trưởng phòng giáo dục xúc phạm, miệt thị, hăm dọa cho nghỉ dạy và có ý trù dập. Cô H. đã có đơn tố cáo gửi hơn một năm qua, UBND thị xã An Nhơn và Phòng GD&ĐT thị xã An Nhơn có văn bản kết luận nhiều lần. Tuy nhiên, các lần đều có nhiều nội dung trả lời khác nhau. “Ngày 3/3, tôi đã nhận được thông báo kết luận số 170/ TB-UBND về việc kết luận nội dung tố cáo của tôi. Qua nội dung kết luận, tôi thấy Tổ xác minh của UBND thị xã An Nhơn chưa đi vào trọng tâm sự việc, chưa khách quan, bỏ sót, bỏ lọt thông tin tôi cung cấp, chưa xác minh làm rõ các bằng chứng và nội dung tố cáo của tôi. Vì vậy, tôi không đồng tình, không thống nhất kết luận của UBND Thị xã An Nhơn”, cô H. nói. Như VTC News đã đưa tin, ngày 11/11/2022, UBND thị xã An Nhơn (Bình Định) quyết định lập tổ xác minh đồng thời 2 vụ việc liên quan đến cô H.T.T.H., giáo viên trường Mẫu giáo Nhơn Hạnh (thuộc xã Nhơn Hạnh, thị xã An Nhơn, Bình Định), tố cáo lãnh đạo trường Mẫu giáo Nhơn Hạnh có dấu hiệu tham nhũng, lợi dụng chức vụ, quyền hạn để cấu kết với doanh nghiệp nhằm trục lợi; trưởng phòng GD&ĐT thị xã An Nhơn có lời nói miệt thị, xúc phạm nặng nề, hăm dọa cô giáo H. Cụ thể, trong cuộc họp với sự tham gia của nhiều cán bộ, giáo viên trường mẫu giáo Nhơn Hạnh và Phòng GD&ĐT thị xã An Nhơn, ông Lâm Lăng Long, Trưởng phòng GD&ĐT thị xã An Nhơn, đã nói cô H. là "đồ tâm thần", đồng thời dọa sẽ "không để yên, cho nghỉ dạy". Tổ xác minh gồm 8 người do ông Võ Hoàng Lưu, Phó chánh thanh tra thị xã, làm tổ trưởng, những thành viên còn lại bao gồm đầy đủ các ban ngành. Tổ liên ngành có nhiệm vụ điều tra, xác minh và phải xử lý dứt điểm đơn tố cáo của cô H.T.T.H. trong vòng 25 ngày từ ngày ký quyết định, để có văn bản báo cáo với UBND tỉnh. Trước đó, ngày 10/11/2022, chủ tịch UBND tỉnh Bình Định có văn bản giao chủ tịch UBND thị xã An Nhơn chỉ đạo kiểm tra nội dung tố cáo đã phản ánh; xem xét, xử lý trách nhiệm đối với các tập thể, cá nhân (nếu có). Qua đó, trả lời cho báo chí và báo cáo kết quả cho Thường trực Tỉnh uỷ, UBND tỉnh Bình Định trước ngày 20/11, đồng thời gửi báo cáo cho Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Sở Thông tin và Truyền thông để theo dõi, tổng hợp. Theo Thông tư 06/2019/TT-BGDĐT quy định về Quy tắc ứng xử trong cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông, thường xuyên do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành, (có hiệu lực từ ngày 28/05/2019). Về quy tắc ứng xử của cán bộ quản lý cơ sở giáo dục: - Ứng xử với người học: Ngôn ngữ chuẩn mực, dễ hiểu; yêu thương, trách nhiệm, bao dung; tôn trọng sự khác biệt, đối xử công bằng, lắng nghe và động viên, khích lệ người học. Không xúc phạm, ép buộc, trù dập, bạo hành. - Ứng xử với giáo viên, nhân viên: Ngôn ngữ chuẩn mực, tôn trọng, khích lệ, động viên; nghiêm túc, gương mẫu, đồng hành trong công việc; bảo vệ uy tín, danh dự, nhân phẩm và phát huy năng lực của giáo viên và nhân viên; đoàn kết, dân chủ, công bằng, minh bạch. Không hách dịch, gây khó khăn, xúc phạm, định kiến, thiên vị, vụ lợi, né tránh trách nhiệm hoặc che giấu vi phạm, đổ lỗi. - Ứng xử với cha mẹ người học: Ngôn ngữ chuẩn mực, tôn trọng, hỗ trợ, hợp tác, chia sẻ, thân thiện. Không xúc phạm, gây khó khăn, phiền hà, vụ lợi. - Ứng xử với khách đến cơ sở giáo dục: Ngôn ngữ chuẩn mực, tôn trọng, lịch sự, đúng mực. Không xúc phạm, gây khó khăn, phiền hà. Sách về nghề giáo Nếu độc giả có hứng thú với nghề giáo - một nghề nghiệp đặc biệt và đang trải qua những biến động lớn, mục Giáo dục giới thiệu một số lựa chọn: Xin được nói thẳng (GS Hoàng Tụy) và Ước vọng cho học đường (GS Huỳnh Như Phương): Cuốn sách của hai nhà giáo tiên phong tại Việt Nam với nhiều suy nghĩ và những trăn trở của hai ông về tương lai nền giáo dục nước nhà. Nghề giáo qua các tác phẩm thiếu nhi nổi tiếng: Tình thầy trò trong các tác phẩm văn chương nổi tiếng khiến độc giả cảm động bởi các nhân vật đã làm được những việc lớn lao, vượt xa chức trách của một giáo viên. 