Kết hợp tập luyện và dinh dưỡng giúp cơ thể khỏe mạnh toàn diện

Tập gym giúp thân hình săn chắc, cân đối và khỏe mạnh. Tuy nhiên, để có sức khỏe và hình thể tốt, tập gym thôi chưa đủ, mà cần sự kết hợp hài hòa giữa tập luyện và dinh dưỡng.

“Sau khi sinh bé một thời gian, cơ thể không còn thon gọn như trước, tôi đăng ký tham gia tập gym. Giai đoạn giãn cách, tôi cũng tập trực tuyến. Tuy nhiên, tôi thấy không có kết quả rõ rệt và dần nản chí”, Ngọc Lan (32 tuổi, nhân viên văn phòng) chia sẻ khi được hỏi về sức khỏe sau thời gian tập gym tại nhà. Ngọc Lan cho biết, chị dành nhiều thời gian cho việc tập nhưng ít chú trọng vào chế độ ăn kiêng đi kèm, bởi việc chăm sóc con nhỏ chiếm khá nhiều thời gian.

Khác với chị Lan, Kim Hoa (28 tuổi, nội trợ) lại dành nhiều thời gian thiết kế bữa ăn, nhưng có xu hướng “né” các buổi tập dù đã mua thẻ hội viên 2 năm. “Làm việc nhà bận rộn nên khi xong việc chỉ muốn nghỉ ngơi. Mình ăn ít tinh bột và nhiều rau xanh nên hôm nào mình lười không tập, mình cố ăn ít hơn một chút hoặc nhịn ăn”, Hoa chia sẻ.

Nhiều người phụ nữ hiện đại ngày càng bận rộn và dành ít thời gian cho bản thân.

Ngọc Lan và Kim Hoa là 2 trong số rất nhiều trường hợp tập luyện chưa đúng cách do thiếu sự kết hợp hài hòa giữa dinh dưỡng và tập luyện. Để việc tập luyện mang đến hiệu quả tốt, chuyên gia hệ thống California Fitness & Yoga cho biết,dinh dưỡng và tập luyện là 2 yếu tố không thể tách rời.

Theo nghiên cứu từ California Fitness & Yoga, dinh dưỡng chiếm 70% trong quá trình thay đổi hình thể. Nhận tư vấn từ các chuyên gia và theo dõi dinh dưỡng hàng ngày qua các hình thức trực tuyến, mỗi người sẽ hiểu được những dưỡng chất cơ bản cần bổ sung và bám sát mục tiêu tập luyện.

Dinh dưỡng đóng vai trò quan trọng trong quá trình thay đổi hình thể.

Bên cạnh đó, sức khỏe tinh thần - thể hiện rõ ở giấc ngủ - cũng là yếu tố quan trọng với sức khỏe. Theo bác sĩ Michael Breus, chuyên gia về giấc ngủ kiêm tác giả của cuốn sách The Power of When, giấc ngủ thúc đẩy cơ thể sản sinh các tế bào T đóng vai trò quan trọng trong quá trình phản ứng của hệ miễn dịch với virus. Việc thiền định vốn được khai sinh từ hàng nghìn năm trước, gần đây được giới khoa học nghiên cứu, chứng minh là phương pháp giúp con người có tinh thần lạc quan và giấc ngủ sâu. Mỗi ngày thực hành thiền định 15-30 phút, mỗi người sẽ cảm nhận được sự thay đổi của cơ thể và tinh thần.

Để có sức khỏe và vóc dáng đẹp, mỗi người cần kết hợp hài hòa các yếu tố trên. Thấu hiểu điều đó, California Fitness & Yoga đã trang bị, đầu tư đủ các bước từ tư vấn dinh dưỡng đến bài tập riêng cho từng hội viên, làm thay đổi tư duy “đến Cali để tập gym” thành “đến Cali để khỏe đẹp toàn diện”.

Đơn cử, chương trình “Tăng cường năng lượng toàn diện Energy Booster” kết hợp các dịch vụ từ thể lực, tinh thần, dinh dưỡng đến chăm sóc sắc vóc bên ngoài, mục đích kiến tạo sức khỏe toàn diện, giúp mọi người kéo dài “tuổi thọ sức khỏe” (life span) như chia sẻ của ông Dane Fort - CEO tập đoàn từng chia sẻ.

Energy booster giúp hội viên cân bằng cuộc sống trong giai đoạn bình thường mới.

Người tham gia được miễn phí tất cả hoạt động gồm: Đánh giá toàn bộ chỉ số cơ thể Inbody, trọng lượng cơ, mỡ, lượng nước, xây dựng chế độ tập luyện 5 buổi với HLV cá nhân, tư vấn dinh dưỡng 1:1, một tháng học yoga và thiền online. Các hoạt động này nhằm khuyến khích và tạo động lực để mỗi người tự thay đổi bản thân, trở thành phiên bản tốt nhất của chính mình và cùng California ghi danh vào kỷ lục thế giới Guinness.

Ông Dane Fort, Tổng giám đốc FLG Việt Nam, tập đoàn sở hữu trung tâm California Fitness & Yoga.

“Trải qua nhiều làn sóng của dịch Covid, chúng tôi càng thấy rõ vai trò của mình đối với sức khỏe của hàng triệu người Việt Nam. Nỗ lực mang đến sức khỏe toàn diện cho người dân là mục tiêu lâu dài của California Fitness & Yoga, là một phần không thể thiếu trong hệ thống chăm sóc sức khỏe quốc gia”, ông Dane Fort nhận định.