Kết đắng của người đàn bà bỏ con theo nhân tình buôn ma túy

Bây giờ điều Hiền nghĩ cuộc tình với Triều có phải là sai. Hiền mong Triều có thể mang lại hạnh phúc sau cuộc hôn nhân đầu tan vỡ, hóa ra lại là người dắt tay cô cùng vào tù.

Ai cũng nói tình yêu của Moong Thị Hiền (SN 1987, trú tại xã Nhôn Mai, huyện Tương Dương, Nghệ An) và Thái Văn Triều (SN 1995, trú xã Viên Thành, huyện Yên Thành, Nghệ An) là thứ tình yêu say nắng, qua đường, thậm chí lợi dụng lẫn nhau. Hiền là người đàn bà đã qua một đời chồng, có 2 đứa con, cô còn hơn Triều 8 tuổi. Sự chênh lệch về mọi thứ như này, càng khiến người ta hoài nghi, khiến người thân của cô lo lắng.

Nhưng ở đời, tình yêu bao nhiêu lần lý trí có thể thắng được con tim? Liệu yêu ai, ở bên cạnh ai, lý trí xưa nay có thể quyết định được hay không? Vậy mới nói, Hiền chẳng nghĩ được nhiều, thậm chí biết tình trẻ của mình từng nhiều lần ra tù vào trại, nhưng cô vẫn bất chấp yêu.

Ai cũng nói Hiền bấy giờ vướng vào lưới tình đến mù quáng mới bỏ con, theo nhân tình trẻ rồi cuối cùng đi buôn ma túy. Khiếm khuyết của gia đình không đáng sợ, đáng sợ là người trong cuộc chọn đi sai đường, nhưng lại đổ lỗi vì điều này mà nên nỗi. Bây giờ, cảnh tù tội trước mắt mới khiến Hiền tỉnh ngộ, cảm khái than trời, nhưng tất cả đều không còn chút ý nghĩa nào.

Cuộc đời người đàn bà đỗ vỡ hạnh phúc thật ra nhiều thiệt thòi, Hiền là đơn cử. Cuộc hôn nhân đầu, vợ chồng Hiền có với nhau 2 đứa con. Sinh sống tại huyện miền núi, vợ chồng chỉ trông chờ vào nương rẫy nên bấp bênh. Kinh tế khó khăn, lòng người không thuận, những mâu thuẫn nhỏ bắt đầu dồn nén cho đến khi không thể làm chủ đã khiến họ chẳng thể nào giữ được mái ấm nhỏ cho các con.

Tính đến nay, vợ chồng Hiền đường ai nấy đi cũng ngót nghét 10 năm, cũng là ngần ấy năm một mình cô gồng gánh nuôi 2 đứa con. Cô nói, là bởi chồng cũ đã có gia đình mới, nên phải gánh luôn cả phần còn lại, cho nên mới khó khăn chồng chất.

Người phụ nữ không tình yêu chẳng khác nào cây củi đốn xuống. Người phụ nữ không có người đàn ông chắn gió, che sương lại chẳng khác nào cọng cỏ queo quắt bên vệ đường. Cho nên, phàm là người mà nhất là phụ nữ họ cần lắm được yêu thương, sẻ chia… người trong cuộc như Hiền lại càng thấm thía điều ấy. Vậy rồi cuộc gặp gỡ với chàng trai trẻ kém tuổi, Hiền đã cho đó là chân ái, định mệnh của đời mình. Cô đã bất chấp lời dị nghị để yêu.

Tình trẻ của Hiền đã nhiều lần ngồi tù về các tội như Cố ý gây thương tích, trộm cắp tài sản, tiêu thụ tài sản…, thậm chí sai phạm cứ lặp đi lặp lại cùng một tội, cô biết nhưng căn bản cô không lấy lý do đó làm vật cản đường.

Người ta nói khi yêu ai, thì chỉ nên nhìn vào điểm tốt của đối phương để yêu, vậy mới thành, Hiền chính là như vậy. Có lẽ, khao khát yêu đương quá lớn đã khiến Hiền chấp nhận quá khứ của người tình, đến cùng cô cũng chỉ muốn có người đàn ông bên cạnh.

Điều đáng tiếc cho Hiền, thay vì cùng người tình xây dựng tổ ấm mới, thì cả hai lại rủ nhau đi buôn ma túy. Theo cáo trạng, khoảng đầu tháng 12/2021, Thái Văn Triều gặp người bạn tên Xuân (không rõ lai lịch, địa chỉ). Người này hỏi Triều có mua được hồng phiến không? Triều trả lời: “Em lấy được”, rồi ngã giá 4 triệu một gói. Sau đó, Xuân đặt vấn đề mua ma túy: “em lấy được bao nhiêu thì anh lấy bấy nhiêu”.

Ngày 11/12/2021, Triều chở Hiền đi tìm mua ma túy nhưng không được. Sáng hôm sau, Triều tiếp tục chở người yêu đến xã Tri Lễ, huyện Quế Phong tìm mua ma túy. Đến nơi, Triều bảo người yêu ngồi chờ ở quán tạp hóa, còn mình đi tìm người đàn ông mua được 6 gói ma túy, giá 7,8 triệu đồng. Sau khi mua được “hàng” cả hai đi về nhà, Triều lấy ít viên hồng phiến để sử dụng, số còn lại đưa cho Hiền cất giấu.

Khoảng 9h ngày 12/12/2021, sau khi đi làm rẫy về Triều bảo Hiền lấy ma túy ra để đưa xuống TP Vinh bán cho khách. Để tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng, Triều nhờ Hiền lấy băng dính quấn số ma túy đó quanh người mình. Ngụy trang ma túy xong, cả hai thuê xe taxi xuống TP Vinh để giao cho khách. Khoảng 19h cùng ngày, khi cặp nhân tình đang đi vào nhà nghỉ ở TP Vinh thì bị công an đến kiểm tra, phát hiện 6 gói ma túy chứa 1.200 viên hồng phiến (khối lượng hơn 112 gam) được Triều quấn quanh người.

Moong Thị Hiền và Thái Văn Triều bị Tòa án nhân dân tỉnh Nghệ An đưa ra xét xử về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”. Đứng trước bục khai báo, Hiền và Triều đều thừa nhận hành vi phạm tội như cáo trạng truy tố. Cả hai khai do có tình cảm với nhau, muốn có tiền để mua nhà nên đã “làm liều” buôn ma túy, không ngờ vì lần “làm liều” lần đó đã đẩy thẳng hai người vào tù.

Hiền đưa ra lý do khó khăn, một mình nuôi con nhỏ để cầu xin tòa xem xét cho mình một bản án nhẹ, còn sớm về với các con. Khi được hỏi, Hiền cho hay hiện các cháu đang nhờ cha mẹ chăm sóc. Trước đó, khi bị cáo đi cùng nhân tình, 2 đứa con cũng được cô “giao trắng” cho ông bà.

Không có mẹ, chắc chắn các con của cô sẽ có tuổi thơ chông chênh, thiếu hụt. Không có mẹ, con đường đến trường của các con cô e rằng chẳng thể dài lâu. Tất cả điều đó, Hiền biết, chỉ có điều bây giờ cô không còn có cơ hội để cho các con tuổi thơ êm đềm và con đường tìm kiếm cái chữ của con được dài ra… Đó dường như là sự vô năng và thất trách lớn nhất của người mẹ như cô.

Ngày mở phiên tòa, người thân của cả hai bị cáo đều không có mặt. Mọi sự quan tâm của Hiền lúc này là người tình bên cạnh. Hiền quan tâm, liên tục hỏi thăm người yêu cùng lời nhắn nhủ sẽ chờ ngày Triều được tự do để sống cùng nhau.

Từng hạnh phúc rồi thất bại, rồi lại hạnh phúc và hôm nay lại một lần nữa thất bại đó chính là cuộc đời của Hiền. Hiền nhận mức án 18 năm tù, Triều 20 năm tù, chẳng biết giấc mơ ngày đoàn tụ của Hiền với người tình trẻ có thành hiện thực không, nhưng hiện tại mọi thứ đều trở nên khó tưởng.

Dẫu biết, Hiền phải trải qua vô vàn khó khăn khi hôn nhân tan vỡ, nhưng không thể lấy lý do đó để biện minh cho kết cục của hôm nay. Hy vọng ngần ấy thời gian trong tù Hiền có thể thức tỉnh để sửa chữa lỗi lầm, làm lại cuộc đời, nuôi dạy các con nên người. Quan trọng nhất vẫn là mong cô đừng vì mãi chạy theo “tình yêu” mà một lần nữa để con trẻ bơ vơ, chới với.