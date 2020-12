Kết cục của những lần nghệ sĩ phim giả tình thật

Không ít sao Hàn trở thành một cặp sau khi diễn xuất chung nhưng nhanh chóng tan vỡ bởi khác biệt về tính cách, lịch trình công việc.

Hẹn hò là chủ đề nhạy cảm và gây tranh cãi của sao Hàn. Một phần bởi họ luôn trong trạng thái bị cấm yêu đương từ những ngày là thực tập sinh chuẩn bị ra mắt công chúng. Phần khác, sao Kpop luôn giữ tâm lý giấu kín chuyện riêng tư để tránh sự bàn tán từ phía người hâm mộ.

Theo SCMP, vì diễn xuất gần gũi, chân thật, diễn viên Hàn khéo léo trong việc khiến người hâm mộ tin rằng họ là người tình của nhau từ màn ảnh đến đời thật.

Không riêng Song - Song, Kpop có tới 6 cặp sao từng hẹn hò sau khi diễn xuất chung như Nam Joo-Hyuk và Lee Sung Kyung, Lee Min Ho và Park Min Young, Ryu Soo Young và Park Ha Sun, Lee Dong Gun và Jo Yoon Hee, Lee Chun Hee và Jeon Hye Jin.

Ryu Soo Young và Park Ha Sun

Khi tham gia trò chuyện với chương trình Happy Together của đài KBS, nam diễn viên Ryu Soo Young chia sẻ rằng anh nhận ra bản thân muốn kết hôn với Park Ha Sun - bạn diễn của anh trong Two Weeks.

Với Soo Young, Park Ha Sun là phụ nữ hội tụ đủ những yếu tố mà anh muốn ở một người vợ. Cặp sao chính thức công khai mối tình vào năm 2015. Không lâu sau đó, cả hai về chung một nhà và đón con đầu lòng vào năm 2017.

Park Ha Sun và Ryu Soo Young nảy sinh tình cảm khi cùng diễn xuất trong Two Weeks.

Lee Dong Gun và Jo Yoon Hee

Lee Dong Gun và Jo Yoon Hee là cặp diễn viên chính xuất hiện trong The Gentlemen of Wolgyesu Tailor Shop vào năm 2016. Một năm sau đó, cặp sao công khai chuyện tình cảm.

Người hâm mộ bày tỏ sự vui mừng và dành nhiều lời chúc khi Dong Gun và Yoon Hee về chung một nhà. Cả hai có một bé gái. Tuy nhiên, giữa năm 2020, họ chính thức chia tay. Theo chia sẻ từ phía Dong Gun và Yoon Hee, họ tan vỡ bởi không tìm được tiếng nói chung và có nhiều khác biệt trong tính cách.

Lee Dong Gun và Jo Yoon Hee chia tay vì khác biệt tính cách.

Lee Chun Hee và Jeon Hye Jin

Cùng tham gia Smile, You vào năm 2009, Lee Chun Hee và Jeon Hye Jin bắt đầu nảy sinh tình cảm. Cặp sao khiến nhiều người bất ngờ khi công khai mối quan hệ dù chênh nhau tới 9 tuổi. Trong một bài phỏng vấn, Lee Chun Hee chia sẻ rằng trong suốt quá trình quay phim, anh và bà xã đều không tỏ ra hứng thú với bạn diễn vì khoảng cách tuổi tác khá lớn. Nhưng sau đó, khi chứng kiến nữ diễn viên bước xuống từ siêu xe Volkswagen Golf GT, từng luôn là chiếc xe mơ ước của mình, Lee Chun Hee chính thức "gục ngã".

Trên chương trình Life Bar, Lee Chun Hee nói rằng anh rất muốn chuẩn bị một đám cưới đặc biệt cho vợ. Jeon Hye Jin cảm động vì hành động đó của anh, tuy nhiên cô cũng cảm thấy có lỗi vì đám cưới chỉ tập trung vào mình. Jeon Hye Jin gửi một tin nhắn khích lệ tới Lee Chun Hee và nói rằng anh không cần phải chuẩn bị quá nhiều thứ cho cô vì không muốn anh bị căng thẳng. Năm 2011, Chun Hee và Hye Jin kết hôn và đón con đầu lòng ngay sau đó.

Nam Joo Hyuk và Lee Sung Kyung

Ngoài Suzy, Joo Hyuk từng "tỏa sáng" khi tham gia diễn xuất chung với Lee Sung Kyung trong Tiên nữ cử tạ. Tới năm 2017, cặp sao thừa nhận đang hẹn hò. Về phía YG Entertainment - công ty chủ quản của cả hai - xác nhận rằng cặp nghệ sĩ nảy sinh tình cảm sau nhiều lần làm người mẫu và diễn xuất chung.

Trước đó, cặp sao được khán giả biết đến là đôi bạn thân lâu năm. Vì thế, việc công khai hẹn hò của họ khiến nhiều người đặt dấu hỏi. Đúng như dự đoán của người hâm mộ, cả hai nhanh chóng "đường ai nấy đi" chỉ vài tháng sau đó.

Nam Joo Hyuk và Lee Sung Kyung từng là bạn thân trước khi xác nhận hẹn hò.

Song Hye Kyo và Song Joong Ki

Nhiều lần phủ nhận tin hẹn hò, tuy nhiên, tới năm 2017, Song Hye Kyo - Song Joong Ki - cặp sao hạng A nổi tiếng bậc nhất xứ Hàn khiến công chúng bất ngờ khi chính thức về chung một nhà. Đám cưới của họ thu hút sự quan tâm của khán giả khắp châu Á. Thời điểm đó, chuyện tình cảm của cả hai được tung hô.

Tuy nhiên, chỉ vỏn vẹn sau 20 tháng, họ tuyên bố ly hôn. Trước Song Joong Ki, ngôi sao 39 tuổi nhiều lần hẹn hò với bạn diễn như Lee Byung Hun sau khi đóng All In (2003), xuất hiện tin đồn gắn bó với Bi Rain sau Ngôi nhà hạnh phúc (2005), thừa nhận tình cảm đặc biệt dành cho Hyun Bin khi gặp nam diễn viên trong World Within (2008).

Chia sẻ lý do thường xuyên nảy sinh tình cảm với bạn diễn, Song Hye Kyo tâm sự: "Ban đầu, tôi luôn là chính mình. Càng về giai đoạn cuối tác phẩm, tôi càng nhập tâm và trở thành một thể thống nhất với vai diễn. Tôi luôn tự thôi miên và thậm chí gây áp lực cho chính mình để hòa vào nhân vật. Nhưng sau khi sống với nhân vật suốt nhiều tháng, tôi nghĩ rằng bản thân đã quen thuộc với nó (vai diễn), thậm chí không nhận ra mình đã nhập vai đến mức nào".

Song Song ly hôn sau 20 tháng về chung một nhà.

Park Min Young và Lee Min Ho

Đóng chung phim truyền hình đắt khách năm 2011 City Hunter, Park Min Young và Lee Min Ho nảy sinh tình cảm. Trước đó, cặp sao từng hợp tác trong I am Sam năm 2007.

Thời điểm đó, King Kong Entertainment - công ty chủ quản của Park Min Young cho hay cô và Lee Min Ho là cặp nghệ sĩ có nhiều điểm phù hợp, từ ngoại hình nổi bật, tính cách lẫn công việc.

Tuy nhiên, chỉ 5 tháng sau khi công khai hẹn hò, cặp sao nổi tiếng ở showbiz Hàn đường ai nấy đi với lý do bận rộn, không có nhiều thời gian dành cho nhau.