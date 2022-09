Kết cục của những ca sĩ Việt bị tố đạo nhái BlackPink, BTS

DREAMeR liên tục bị chỉ trích vì hình ảnh, trang phục giống các thành viên nhóm nhạc BlackPink. Cộng đồng fan quốc tế thậm chí gửi đơn kiến nghị tới YG Entertainment.

MV Rồi người thương cũng hóa người dưng và tất cả bài viết của Bảo Uyên đang bị cộng đồng fan Kpop tấn công. Lý do nữ ca sĩ trẻ bị chỉ trích là nghi án đạo nhái BlackPink. Thành viên khác cùng nhóm DREAMeR là MiiNA cũng vướng tranh cãi tương tự. Công chúng cho rằng công ty quản lý của DREAMeR cố tình tạo chiêu trò để gây chú ý.

Công ty quản lý DREAMeR tiếp tục giữ im lặng bất chấp tranh cãi. Zing liên hệ nhưng quản lý của DREAMeR chưa thể trả lời.

Bị tấn công vì hình ảnh giống BlackPink

Tranh cãi bắt nguồn từ việc Bảo Uyên có tấm ảnh teaser giống hệt Lisa trong đợt quảng MV Pink Venom. Khán giả chỉ ra trang phục, kiểu tóc, phụ kiện và cách tạo dáng của Bảo Uyên giống hệt Lisa. Thậm chí, hai hình ảnh đều sử dụng hiệu ứng kính vỡ. Trong loạt ảnh mới đăng ngày 15/9, Bảo Uyên cũng mặc trang phục có thiết kế và màu sắc giống hệt của Lisa ở tiệc sinh nhật gần đây.

Trên những bài viết mới của Bảo Uyên, khán giả bày tỏ sự tức giận với nữ ca sĩ và công ty quản lý. Họ thất vọng vì cho rằng Bảo Uyên đi theo con đường chiêu trò dù có giọng hát tốt, cảm xúc.

“Tôi từng thích giọng hát của Bảo Uyên từ hồi The Voice. Không ngờ sau bao lâu không hoạt động, cô ấy lại có lựa chọn quá sai lầm. Người làm nghệ thuật chân chính luôn ao ước được biết đến nhờ những cống hiến và rất cố gắng để mang hình ảnh, nền nghệ thuật tốt đẹp nhất của nước nhà ra thế giới. Nhưng thật đau lòng khi các bạn trẻ đang sống trong một thế hệ có thừa cơ hội, đầy đủ phương tiện để phát triển nhưng lại chọn hướng đi lệch lạc và thiếu tự tôn”, một khán giả bình luận.

Bảo Uyên có nhiều hình ảnh được nhận xét giống Lisa.

“Không tự đi lên bằng thực lực thì phải chịu tai tiếng cả đời”, “Bảo Uyên là người tài năng và có thể tạo cá tính, phong cách riêng. Mong công ty hay quản lý đừng biến cô ấy thành bản sao của các idol quốc tế để tạo chiêu trò như này”, “Bản sao mãi không thể vượt qua bản chính”, cộng đồng mạng chỉ trích.

Zero 9 cũng tuyên bố muốn trở thành “BTS Việt Nam” nhưng âm thầm tan rã sau nhiều năm hoạt động không hiệu quả. MV của nhóm là Pom bị gán mác thảm hoạ và có phong cách giống các nhóm nhạc Hàn Quốc, đặc biệt BTS, Big Bang.

Điều khiến khán giả Việt càng buồn lòng về tranh cãi của Bảo Uyên là khán giả quốc tế cũng biết tới và lên án vụ việc. Nhiều trang tin được fan quốc tế truy cập thường xuyên như Allkpop, Koreaboo cũng đăng tải thông tin này. “Nhóm nhạc nữ Việt Nam bị tố đạo nhạc BlackPink” là tiêu đề bài viết trên Koreaboo.

Vụ việc được chia sẻ rầm rãi trên mạng xã hội. Cộng đồng fan quốc tế của BlackPink thậm chí kêu gọi nhau gửi mail tới YG Entertainment để công ty này có hành động pháp lý với ca sĩ Việt.

“Rõ ràng một nhóm nhạc có tên DREAMeR ở Việt Nam đang đạo nhạc BlackPink, Lisa và thậm chí cả Rosé. Tôi nghĩ chúng ta nên gửi email cho YG Entertainment về vấn đề này”, bài viết của khán giả quốc tế nhận được hàng chục nghìn lượt tương tác.

Lý do khiến khán giả cho rằng DREAMeR cố tình đạo nhái để gây chú ý là đây không phải lần đầu họ bị tố sao chép nhóm nhạc quốc tế. Trong MV đầu tiên mang tên Cắm sừng ai đừng cắm sừng em, Phí Phương Anh bị tố sao chép vũ đạo bài ICY và cách tạo dáng kết bài trong Dalla Dalla của ITZY.

Thành viên MiiNA nhiều lần bị so sánh về trang phục và cách tạo dáng với thành viên Rosé của BlackPink. Buồn không thể buông ra mắt tháng 3 của nhóm khiến khán giả liên tưởng tới nhiều sản phẩm Kpop đình đám như On Rainy Days (BEAST), Happen (Heize), Sick Enough To Die (MC Mong)...

Bài học từ ca sĩ từng bị chê sao chép Kpop

HKT, Mi Băng từng gặp phản ứng dữ dội tương tự DREAMeR thời mới ra mắt. Năm 2005, HKT gây tranh cãi với phong cách thời trang, kiểu tóc được nhận xét quái dị. Khi đó, fan Kpop chỉ trích HKT vì ca khúc Nàng Kiều lỡ bước sao chép vũ đạo trong MV Change của Hyuna. Trong những năm tháng hoạt động, HKT tai tiếng nhiều hơn danh tiếng. Xung quanh các sản phẩm của nhóm hầu hết là tranh cãi. Sau nhiều năm tan rã, điều công chúng nhớ đến họ cũng chỉ là tai tiếng.

Dấu ấn của Mi Băng trong ngành âm nhạc cũng mờ nhạt. Nhắc đến cô, khán giả thuộc thế hệ 8X, 9X có lẽ chỉ nhớ về cô ca sĩ đã sao chép MV Cabi Song của nhóm nhạc Hàn Quốc SNSD và 2PM. Khi đó, Mi Băng thậm chí tự so sánh cô với YoonA (SNSD). Cô cũng có hình ảnh tạo dáng và mặc trang phục giống YoonA. Ở MV Ký ức nhạt phai, Mi Băng còn sử dụng nguyên nội dung trong MV Cabi Song.

Khi bị chỉ trích dữ dội, Mi Băng cho biết: "Tôi không hề nghĩ chỉ với một câu nói mong muốn trở thành Yoona Việt Nam lại gây ra nhiều sóng gió như vậy. Những ngày qua, không lúc nào tôi được yên, các fan của SNSD tại Việt Nam liên tục spam trang cá nhân của tôi. Tôi đã đọc hết những ý kiến của các bạn. Có những lời lẽ thô tục và đụng chạm với gia đình cũng như cuộc sống của tôi khiến tôi sốc". Kể từ đó, Mi Băng dần biến mất khỏi thị trường âm nhạc dù chưa kịp tạo dấu ấn.

Zero 9 còn gây thất vọng vì cách rap không rõ lời. Ca khúc Pom với phần lớn là phân đoạn rap cũng không phù hợp với sở thích khán giả Việt.

Zero9 không thể nổi tiếng sau những phát ngôn tranh cãi.

Sơn Tùng M-TP là trường hợp hiếm hoi thành công sau hàng loạt tranh cãi đạo nhái. Anh từng bị chỉ trích sao chép phong cách của G-Dragon hay Chắc ai đó sẽ về được Hội đồng thẩm định của cơ quan chức năng nhận định bị ảnh hưởng lớn từ Because I Miss You (Jung Yong Hwa thể hiện).

Tuy nhiên, có thể lý giải thành công của Sơn Tùng đến từ âm nhạc bắt tai. Sau giai đoạn đầu thường bị chỉ trích, Sơn Tùng dần xây dựng phong cách riêng với những sản phẩm chất lượng, được đầu tư lớn. Anh thậm chí mời rapper Snoop Dogg hay diễn viên Thái Lan Mai Davika tham gia sản phẩm âm nhạc.

Kết cục đối lập giữa Sơn Tùng và HKT, Mi Băng cho thấy để tồn tại lâu dài ở thị trường âm nhạc, tài năng, chất lượng sản phẩm vẫn là yếu tố quan trọng hơn cả. Tranh cãi ban đầu có thể giúp ca sĩ được biết đến nhưng sự nổi tiếng không bền vững đó sẽ nhanh chóng qua đi, đặc biệt tại thị trường âm nhạc liên tục thay đổi và sản phẩm chất lượng ra mắt mỗi ngày.