Keppel Land thoái vốn khỏi dự án quận 1, TP.HCM

Thông qua công ty con, Keppel Land sẽ thoái vốn khỏi đơn vị sở hữu 60% cổ phần tại doanh nghiệp nắm quyền phát triển dự án ở trung tâm quận 1, TP.HCM.

Theo thông báo mới nhất của Tập đoàn Keppel Corporation, Keppel Land Limited thông qua công ty con - Keppel Land Vietnam Properties Pte. Ltd. - sẽ bán 100% cổ phần của Willowville Pte Ltd (WPL) cho Oasis Asia Real Estate Investment Pte. Ltd.

Trong đó, WPL là đơn vị sở hữu 60% cổ phần công ty nắm quyền phát triển một khu đất ở quận 1, TP.HCM.

Bên mua sẽ trả tiền mặt theo hai đợt cho Keppel Land Limited với tổng trị giá dự kiến 5,5 triệu USD (khoảng 130 tỷ đồng ). Số tiền này cũng có thể được điều chỉnh ở cuối thương vụ.

Theo thông báo, thương vụ bán cổ phần này dự kiến diễn ra ngay trong nửa đầu năm nay và sau đó WPL sẽ không còn là công ty con của Keppel Land Limited.

"Thỏa thuận được đưa ra dựa trên mong muốn của cả bên mua và bên bán, có tính đến giá trị tài sản ròng (NAV - PV) điều chỉnh với số cổ phần bán ra và giá trị khu đất được đồng thuận ở mức 5,5 triệu USD vào ngày 31/12/2022", văn bản nêu rõ.

Cũng theo thông báo của Keppel Land, việc thoái vốn phù hợp với kế hoạch rút tiền mặt về trong báo cáo tầm nhìn năm 2023 của công ty. Đồng thời, việc này sẽ không có bất kỳ tác động đáng kể nào đến giá trị tài sản hữu hình ròng (Net Tangible Assets) trên mỗi cổ phiếu hoặc thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS) của doanh nghiệp trong năm tài chính hiện tại.

Thông tin chi tiết về dự án không được Keppel Land đề cập trong thông báo. Tuy nhiên, theo tìm hiểu, dự án sẽ được Keppel Land thoái vốn có tên Tamarind Park được cấp phép từ năm 1995. Do cuộc khủng hoảng tài chính châu Á năm 1997 nên dự án đã bị tạm dừng suốt từ đó đến nay.

Theo thiết kế ban đầu, Tamarind Park là cao ốc với 20 tầng nổi, gồm 173 căn hộ, có bể bơi, tầng hầm đậu xe và khu vui chơi giải trí. Đến năm 2004, Keppel khởi động lại dự án tọa lạc tại đường Thái Văn Lung, quận 1, TP.HCM này. Tuy nhiên, từ đó đến nay, thị trường cũng không có nhiều thông tin liên quan dự án.

Tại TP.HCM, Keppel Land là doanh nghiệp sở hữu trực tiếp và gián tiếp nhiều dự án bất động sản lớn như Palm City, Palm Residence, Villa Riviera, Empire City, Riviera Point, Celesta và Celesta Avenue. Trong đó, nổi bật gần đây là dự án Empire City ở quận 2 (nay thuộc TP Thủ Đức) với tổng vốn đầu tư hơn 1 tỷ USD .