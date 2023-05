Keppel chi hơn 3.000 tỷ đồng mua cổ phần 2 dự án của Khang Điền

Với thương vụ này, Keppel sẽ cùng Khang Điền phát triển hai dự án Emeria (6 ha) và Clarita (5,8 ha) ở TP Thủ Đức, TP.HCM.

Thông tin này vừa được Tập đoàn Keppel (Keppel Corporation Limited, trụ sở tại Singapore) công bố.

Theo đó, Keppel sẽ cùng quỹ đầu tư Keppel Việt Nam (KVF), gọi chung là Keppel Consortium, đã ký kết các thỏa thuận ràng buộc để mua lại 49% cổ phần từ Tập đoàn Khang Điền (KDH) trong hai dự án khu dân cư liền kề ở TP Thủ Đức.

Hai dự án này bao gồm Emeria (6 ha) và Clarita (5,8 ha), cùng tọa lạc trên đường Võ Chí Công, phường Bình Trưng Đông, TP Thủ Đức.

Tổng số vốn Keppel rót vào khoảng 3.180 tỷ đồng . Tỷ lệ cổ phần giữa Keppel và KVF tại Keppel Consortium là 50:50. Với khoản đầu tư này, nhóm Keppel sẽ sở hữu 49% cổ phần trong hai dự án, Khang Điền nắm 51% còn lại.

Theo kế hoạch, Keppel và Khang Điền sẽ cùng phát triển tổng cộng hơn 200 căn nhà liền thổ và 600 căn hộ chung cư, trên tổng diện tích khoảng 11,8 ha. Tổng chi phí phát triển hai dự án này, bao gồm chi phí đất đai, dự kiến khoảng 10.200 tỷ đồng .

Theo phía Keppel, thương vụ dự kiến hoàn thành trong năm 2023 và không ảnh hưởng đến EPS cũng như tài sản ròng trên mỗi cổ phiếu của Tập đoàn trong năm tài chính hiện tại.

"Thương vụ này phù hợp với chiến lược kinh doanh tầm nhìn tới năm 2030 của Keppel để trở thành doanh nghiệp sở hữu ít tài sản hơn thông qua một quỹ thứ 3", Ông Joseph Low, Chủ tịch Keppel Land Việt Nam chia sẻ.

Đây cũng là thương vụ đầu tư chung thứ hai của Keppel và KVF tại Việt Nam, sau khi mua lại ba khu đất ở Hà Nội vào năm 2022.

Trước đó vào đầu tháng 2, Keppel Land (thông qua công ty thành viên) và Khang Điền đã ký kết Biên bản ghi nhớ (MOU) để hợp tác phát triển các dự án dân cư và các khu đô thị bền vững tại TP.HCM.

Keppel Land đến Việt Nam từ những năm 1990, đến nay có hơn 20 dự án được cấp phép, tổng vốn đầu tư trên 3,5 tỷ USD . Đây là chủ đầu tư của nhiều dự án nhà ở cao cấp như Estella Heights, Celesta Rise, Empire City... và hàng loạt tòa nhà thương mại và văn phòng hạng A như Saigon Centre.

Về phía Khang Điền, trong 3 tháng đầu năm, doanh nghiệp ghi nhận doanh thu đạt 425 tỷ đồng , tăng 198% so với cùng kỳ. Tuy nhiên, do sụt giảm mạnh lợi nhuận khác nên lợi nhuận sau thuế chỉ đạt hơn 200 tỷ đồng , giảm gần 33% so với cùng kỳ năm trước.