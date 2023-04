Kéo lê người dưới gầm ôtô, tài xế bị tạm giam

Lái xe trong trạng thái vi phạm nồng độ cồn, tài xế Trần Hoài Thanh (45 tuổi) kéo lê người đàn ông dưới gầm.

Thanh tại cơ quan điều tra. Ảnh: Nghiêm Túc.

Ngày 21/4, Cơ quan CSĐT Công an thị xã Tân Châu, tỉnh An Giang, khởi tố, bắt tạm giam bị can Trần Hoài Thanh (45 tuổi, ở TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định) về tội vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ.

Theo kết quả điều tra, tối 19/12/2022, Thanh lái ôtô 7 chỗ chở một số người bạn đi nhậu. Đến 0h30 phút ngày 20/12/2022, Thanh lái xe chở bạn về nhà.

Đến thị xã Tân Châu, do có hơi men và thiếu quan sát, bị can lái ôtô cán trúng người ông Nguyễn Minh Qui (41 tuổi, ở huyện Thoại Sơn) khi nạn nhân nằm trên đường do tự ngã xe.

Ôtô do bị can Thanh cầm lái đã kéo lê ông Qui dưới gầm suốt đoạn đường khoảng 70 m. Tài xế sau đó tri hô để người dân xung quanh đưa nạn nhân đi bệnh viện cấp cứu.

Cơ quan chức năng xác định ông Qui bị đa chấn thương với tỷ lệ thương tích là 75%.