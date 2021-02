Kẹo chuối cuộn là đặc sản Tết của tỉnh nào?

3. Đâu là đặc sản mứt Tết hút khách của Bến Tre? Mứt dưa non

Mứt dừa non

Mứt dứa non Mứt dừa non mềm dẻo, ngọt ngào là đặc sản Bến Tre hút khách vào dịp Tết. Để tạo màu đẹp mắt cho món mứt dừa, người ta có thể dùng lá dứa, cacao, lá cẩm, gấc... Ảnh: Hương Việt.